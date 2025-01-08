Kadraj Bi Bak Haftada 2 kilo verdiriyor; 2025’in popüler diyeti Jenny Craig yöntemini deneyin!

Haftada 2 kilo verdiriyor; 2025’in popüler diyeti Jenny Craig yöntemini deneyin!

2025 yılı itibarıyla US News & World Report'un "En İyi Diyetler" listesinde yer alan Jenny Craig diyeti, hızlı kilo kaybı hedefleyenler için popüler bir seçenek haline geldi. Önceden paketlenmiş gıdalarla pratik çözümler sunan bu diyet, bireysel koçluk desteği ve aralıklı oruç gibi yöntemlerle dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 08.01.2025 09:40
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Haftada 2 kilo verdiriyor; 2025’in popüler diyeti Jenny Craig yöntemini deneyin!

US News & World Report'un 2025'in En İyi Diyetleri listesinde yer alan Jenny Craig diyeti, sağlıklı beslenme ve hızlı kilo verme hedefiyle popüler bir seçenek olmaya devam ediyor. Düşük kalorili ve düşük karbonhidratlı yapısıyla dikkat çeken bu diyet, aynı zamanda diyabet dostu ve kalp sağlığını destekleyici özellikler taşıyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

JENNY CRAİG DİYETİ NEDİR?

Jenny Craig diyeti, önceden paketlenmiş gıdalara dayalı bir program sunar. Kalorileri ve porsiyon boyutlarını düzenleyerek sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmayı hedefler. Diyet boyunca bireysel koçluk desteğiyle katılımcılara rehberlik edilir. Haftada 1 ila 2 kilo vermeyi hedefleyen bu diyet, aynı zamanda aralıklı oruç yöntemini de içerir.

🍳 KAHVALTI

🥣 Yulaf ezmesi veya tam tahıllı seçenekler

🍎 Bir porsiyon taze meyve

🥛 Az yağlı süt veya yoğurt

🥗 ÖĞLE YEMEĞİ

🥙 Izgara tavuk veya 🐟 somon gibi yağsız protein

🥗 Bol miktarda nişastasız sebze (ör. salata, brokoli)

🥤 Bol su

🍽️ AKŞAM YEMEĞİ

🥩 Izgara hindi, tofu veya mercimek gibi protein seçenekleri

🥦 Üç porsiyon nişastasız sebze

🍞 Kinoa veya esmer pirinç gibi tam tahıllar

🍫 ATIŞTIRMALIK

🍪 Hafif bir tatlı veya az şekerli atıştırmalık

🥜 Bir porsiyon badem, ceviz veya fındık

🍊 Bir porsiyon taze meyve

DİYETİN TEMEL NOKTALARI

Kaçınılması Gerekenler: 18 yaşından küçükler, hamile ve emziren kişiler ya da gıda alerjisi olanlar için önerilmez.

Faydaları: Pratik yemek planları ve hızlı kilo kaybı sunar.

Riskleri: Hızlı kilo kaybı sonrası kiloların geri alınma ihtimali bulunur.

NASIL ÇALIŞIR?

Diyet, katılımcılara sağlıklı porsiyon kontrolü, restoranlarda yemek yeme rehberi ve fiziksel aktivitenin önemi gibi bilgiler sunar. Programın bir parçası olarak, katılımcıların günlük 30 dakika egzersiz yapması önerilir.

ÖRNEK YEMEK PLANI

Üç ana öğün Jenny Craig paketli yemek

Günlük bir atıştırmalık ve Recharge Bar

Sebzeler, yağsız protein ve tam tahıllar gibi ek besinler

KİMLER İÇİN UYGUN DEĞİL?

18 yaş altı bireyler

Hamile veya emziren kişiler

Glüten, süt veya soya alerjisi olanlar

Düzensiz beslenme geçmişine sahip olanlar

AVANTAJLAR VE DEZAVANTAJLAR

Avantajlar

Kolay uygulanabilirlik

Bireysel destek ve motivasyon

Yemek porsiyonlama ve planlama konusunda eğitim

Dezavantajlar

Hızlı kilo kaybı sonrası kiloların geri alınma riski

Vegan ve glütensiz diyetlere uygun olmaması

Jenny Craig diyeti, ilk sekiz haftada 24 pound (yaklaşık 11 kg) kaybı hedefler. Araştırmalar, bu diyetin kan şekeri seviyelerini iyileştirdiğini ve kalp sağlığına olumlu katkılar sunduğunu göstermiştir.

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