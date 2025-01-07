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Ziraat Bankası'ndan 70 ay vadeli destek kredisi! Aylık 4.572 TL taksitle 700.000 TL

Ziraat Bankası, yükselen faiz oranlarının etkisiyle zorlaşan kredi ödemelerini hafifletmek amacıyla yeni bir kredi kampanyası başlattı.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 16:01 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 16:01
Ziraat Bankası’ndan 70 ay vadeli destek kredisi! Aylık 4.572 TL taksitle 700.000 TL

Bankanın sunduğu "Ortak Konut Kredisi" kampanyası, birden fazla kişinin aynı krediyi paylaşarak daha uygun ödeme koşullarından faydalanmasını sağlıyor. Peki, bu kampanyanın detayları neler? İşte tüm merak edilenler.

Ziraat Bankası’ndan 70 ay vadeli destek kredisi! Aylık 4.572 TL taksitle 700.000 TL

Ziraat Bankası'nın tanıttığı ortak konut kredisi, birden fazla kişinin gelir beyanında bulunarak yüksek tutarlarda kredi çekebilmesine imkân tanıyor.

Ziraat Bankası’ndan 70 ay vadeli destek kredisi! Aylık 4.572 TL taksitle 700.000 TL

Banka tarafından yapılan açıklamada, "Ortaklaşa konut alımlarında bankanız yanınızda! Ortak Konut Kredimize hemen başvurun, birden çok kişinin gelir beyanıyla yüksek tutarlarda taksitleri kolayca ödeme imkânlarından yararlanın" ifadelerine yer verildi.

Ziraat Bankası’ndan 70 ay vadeli destek kredisi! Aylık 4.572 TL taksitle 700.000 TL

Kimler Yararlanabilir?

Düzenli geliri olan en az 2, en fazla 5 kişi bu krediye başvurabilir.

Ortaklardan biri, birkaçı ya da tamamı kredi kullanımından faydalanabilir.

Başvuruda bulunan kişilerin satın almak istedikleri konutun ekspertiz raporuna uygun olması gerekir.

Ziraat Bankası’ndan 70 ay vadeli destek kredisi! Aylık 4.572 TL taksitle 700.000 TL

Ödeme Koşulları ve Şartlar

Kredi Tutarı: Çekilecek kredi miktarı, satın alınacak konutun SPK lisanslı ekspertiz firmalarınca belirlenen değeri üzerinden hesaplanır.

Teminat: Krediye konu olan gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Banka gerekli görürse ek teminat isteyebilir.

Sigorta: Hayat sigortası, konut sigortası ve zorunlu deprem sigortası (DASK) kredi kullananlara sunulur.

Ziraat Bankası’ndan 70 ay vadeli destek kredisi! Aylık 4.572 TL taksitle 700.000 TL

Örnek Ödeme Planı: 70 Ay Vadeli 700.000 TL

  • Aylık Taksit Tutarı: 22.860 TL
  • 5 Kişilik Ortaklıkta Kişi Başı Ödeme: 4.572 TL

Bu ödeme planıyla kredi çekenler, toplu ödeme yerine daha düşük taksitlerle borçlarını kapatma fırsatı buluyor.

Ziraat Bankası’ndan 70 ay vadeli destek kredisi! Aylık 4.572 TL taksitle 700.000 TL

Başvuru Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası'nın herhangi bir şubesinden veya resmi web sitesi üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası’ndan 70 ay vadeli destek kredisi! Aylık 4.572 TL taksitle 700.000 TL

Gerekli belgeler ve detaylı bilgiler için Ziraat Bankası müşteri temsilcileriyle iletişime geçmeniz önerilir.

Ziraat Bankası’ndan 70 ay vadeli destek kredisi! Aylık 4.572 TL taksitle 700.000 TL

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