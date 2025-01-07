Ziraat Bankası’ndan 70 ay vadeli destek kredisi! Aylık 4.572 TL taksitle 700.000 TL

Bankanın sunduğu "Ortak Konut Kredisi" kampanyası, birden fazla kişinin aynı krediyi paylaşarak daha uygun ödeme koşullarından faydalanmasını sağlıyor. Peki, bu kampanyanın detayları neler? İşte tüm merak edilenler.
Ziraat Bankası'nın tanıttığı ortak konut kredisi, birden fazla kişinin gelir beyanında bulunarak yüksek tutarlarda kredi çekebilmesine imkân tanıyor.
Banka tarafından yapılan açıklamada, "Ortaklaşa konut alımlarında bankanız yanınızda! Ortak Konut Kredimize hemen başvurun, birden çok kişinin gelir beyanıyla yüksek tutarlarda taksitleri kolayca ödeme imkânlarından yararlanın" ifadelerine yer verildi.
Düzenli geliri olan en az 2, en fazla 5 kişi bu krediye başvurabilir.
Ortaklardan biri, birkaçı ya da tamamı kredi kullanımından faydalanabilir.
Başvuruda bulunan kişilerin satın almak istedikleri konutun ekspertiz raporuna uygun olması gerekir.
Kredi Tutarı: Çekilecek kredi miktarı, satın alınacak konutun SPK lisanslı ekspertiz firmalarınca belirlenen değeri üzerinden hesaplanır.
Teminat: Krediye konu olan gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Banka gerekli görürse ek teminat isteyebilir.
Sigorta: Hayat sigortası, konut sigortası ve zorunlu deprem sigortası (DASK) kredi kullananlara sunulur.
Bu ödeme planıyla kredi çekenler, toplu ödeme yerine daha düşük taksitlerle borçlarını kapatma fırsatı buluyor.
Ziraat Bankası'nın herhangi bir şubesinden veya resmi web sitesi üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
Gerekli belgeler ve detaylı bilgiler için Ziraat Bankası müşteri temsilcileriyle iletişime geçmeniz önerilir.
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