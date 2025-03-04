Danla Bilic ve Beşiktaşlı Futbolcu Emirhan Topçu sevgili mi? Emirhan Topçu kimdir, kaç yaşında?

Magazin kulislerinde yeni bir aşk söylentisi yankılanıyor! YouTube videoları ve sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Danla Bilic'in, Beşiktaş'ın genç yeteneklerinden Emirhan Topçu ile yakınlaştığı iddia ediliyor.
BATUM'DA GÖRÜLDÜLER!
Geçtiğimiz gün bir magazin programında ortaya atılan iddialara göre Danla Bilic ve Emirhan Topçu hafta sonunu Gürcistan'ın gözde turistik şehirlerinden Batum'da birlikte geçirdi. Çiftin havalimanına ayrı ayrı gelmesine rağmen Batum'da birlikte oldukları öne sürüldü.
HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ
Danla Bilic ve Emirhan Topçu'nun Instagram hesaplarında birbirlerini takip etmedikleri görülse de bu durum ilişki iddialarının doğru olup olmadığına dair kesin bir kanıt sunmuyor. Şu ana kadar ne Danla Bilic ne de Emirhan Topçu cephesinden herhangi bir doğrulama veya yalanlama açıklaması yapılmadı. Magazin dünyasında sık sık farklı isimlerle anılan Danla Bilic'in bu yeni iddia karşısında nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor. Aynı şekilde, Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan Topçu'nun da konu hakkında bir yorum yapıp yapmayacağı şimdilik belirsiz.
EMİRHAN TOPÇU KİMDİR?
Emirhan Topçu, 11 Ekim 2000 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta oynayan Topçu, sol ayağını kullanıyor ve stoper, sol bek mevkilerinde görev alıyor. Emirhan Topçu, 2012 yılında; 12 yaşındayken Çaykur Rizespor altyapısında futbola başladı ve 2017 yılında Çaykur Rizespor'un as kadrosuna yükseldi. İlk resmi maçına 21 Eylül 2017 yılında, Türkiye Kupası üçüncü turunda Nevşehir Gençlik karşısında çıktı. İlk lig maçına 21 Ocak 2018'de, Manisaspor'u 3-0 yendikleri maçta çıkan Topçu, sezon sonunda Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi.
Ertesi sezon Süper Lig'de forma bulamayan Emirhan Topçu, sadece 3 kupa maçında oynadı. 2019-20 sezonunda Bosna Hersek ekibi Čelik Zenica'ya kiralandı. 20 Ocak 2021'de Türkiye 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'a kiralanan Topçu, Menemenspor ile ligde 15 maça çıktı. Topçu'nun 30 Haziran 2021'de kiralık sözleşmesi bitti ve takımı Rizespor'a geri döndü. 2021-22 sezonunda Süper Lig'de 12 maça çıktı. 2 Ağustos 2024 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a Başkanı Hasan Arat, Emirhan Topçu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Transfer devam edecek. Hüseyin bey çalışmalarına devam ediyor. Scout ekibimiz, Samet hocam çalışmalarını sürdürüyor. Hocamız Giovanni van Bronckhorst birlikte karar veriliyor. Hocamızın kararı çok önemli. Bir transferin daha lisansı çıkacak birazdan. Emirhan Topçu Beşiktaş'ı çok istedi. Hayırlı olsun."
2022 yılında Türkiye U-21 kadrosuna çağrılan Topçu, 14 Haziran'da Danimarka U-21 ile oynanan maçın kadrosunda yer aldı. Topçu 2024 yılında Türkiye A-Milli Takım kadrosuna alındı, 19 Haziran'da Karadağ'a karşı oynan müsabakasının başlangıç kadrosunda yer aldı.