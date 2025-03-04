Danla Bilic ve Beşiktaşlı Futbolcu Emirhan Topçu sevgili mi? Emirhan Topçu kimdir, kaç yaşında?

Ertesi sezon Süper Lig'de forma bulamayan Emirhan Topçu, sadece 3 kupa maçında oynadı. 2019-20 sezonunda Bosna Hersek ekibi Čelik Zenica'ya kiralandı. 20 Ocak 2021'de Türkiye 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'a kiralanan Topçu, Menemenspor ile ligde 15 maça çıktı. Topçu'nun 30 Haziran 2021'de kiralık sözleşmesi bitti ve takımı Rizespor'a geri döndü. 2021-22 sezonunda Süper Lig'de 12 maça çıktı. 2 Ağustos 2024 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a Başkanı Hasan Arat, Emirhan Topçu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Transfer devam edecek. Hüseyin bey çalışmalarına devam ediyor. Scout ekibimiz, Samet hocam çalışmalarını sürdürüyor. Hocamız Giovanni van Bronckhorst birlikte karar veriliyor. Hocamızın kararı çok önemli. Bir transferin daha lisansı çıkacak birazdan. Emirhan Topçu Beşiktaş'ı çok istedi. Hayırlı olsun."

2022 yılında Türkiye U-21 kadrosuna çağrılan Topçu, 14 Haziran'da Danimarka U-21 ile oynanan maçın kadrosunda yer aldı. Topçu 2024 yılında Türkiye A-Milli Takım kadrosuna alındı, 19 Haziran'da Karadağ'a karşı oynan müsabakasının başlangıç kadrosunda yer aldı.