Cüzdanınızda asla bulundurmamanız gereken 6 kritik eşya

Cüzdanınız günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olsa da, içerisinde taşıdığınız bazı eşyalar ciddi bir güvenlik riski oluşturabilir. Kimlik Hırsızlığı Kaynak Merkezi CEO'su Eva Velasquez, cüzdanınızı gereksiz bilgi ve eşyalarla doldurmanın kimlik hırsızlığına zemin hazırlayabileceğini söylüyor.

Giriş Tarihi: 22.01.2025 18:27 PAYLAŞ ABONE OL

Günlük hayatın vazgeçilmezi olan cüzdan, aslında farkında olmadan büyük bir güvenlik riski taşıyor olabilir. Kimlik Hırsızlığı Kaynak Merkezi'ne göre, çoğumuz cüzdanlarımızı gereksiz bilgilerle doldurarak kendimizi dolandırıcılık tehlikesine açık hale getiriyoruz.

Fotoğraflar: AA PASAPORT Uluslararası seyahat etmiyorsanız veya başka bir kimlik belgeniz varsa pasaportunuzu evde bırakmalısınız. Çalınan pasaportların karanlık web'de satılma riski oldukça yüksektir. BANKA KARTLARI Banka kartlarının dolandırıcılık amacıyla kullanılması durumunda paranız doğrudan hesabınızdan çekilebilir ve bu süreçte paraya erişiminizi kaybedebilirsiniz. Kira gibi acil ödemelerinizi riske atmamak için banka kartlarınızı taşımamayı tercih edebilirsiniz. ESKİ MAKBUZLAR Eski fişler, dolandırıcıların sosyal mühendislik taktikleriyle kişisel bilgilerinizi ele geçirmesi için bir araç olabilir. Örneğin, fiş üzerindeki bilgilerle sahte telefon aramaları yapılabilir.