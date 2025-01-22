Kadraj Bi Bak Cüzdanınızda asla bulundurmamanız gereken 6 kritik eşya

Cüzdanınızda asla bulundurmamanız gereken 6 kritik eşya

Cüzdanınız günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olsa da, içerisinde taşıdığınız bazı eşyalar ciddi bir güvenlik riski oluşturabilir. Kimlik Hırsızlığı Kaynak Merkezi CEO'su Eva Velasquez, cüzdanınızı gereksiz bilgi ve eşyalarla doldurmanın kimlik hırsızlığına zemin hazırlayabileceğini söylüyor.

Giriş Tarihi: 22.01.2025 18:27
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Günlük hayatın vazgeçilmezi olan cüzdan, aslında farkında olmadan büyük bir güvenlik riski taşıyor olabilir. Kimlik Hırsızlığı Kaynak Merkezi'ne göre, çoğumuz cüzdanlarımızı gereksiz bilgilerle doldurarak kendimizi dolandırıcılık tehlikesine açık hale getiriyoruz.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

PASAPORT

Uluslararası seyahat etmiyorsanız veya başka bir kimlik belgeniz varsa pasaportunuzu evde bırakmalısınız. Çalınan pasaportların karanlık web'de satılma riski oldukça yüksektir.

BANKA KARTLARI

Banka kartlarının dolandırıcılık amacıyla kullanılması durumunda paranız doğrudan hesabınızdan çekilebilir ve bu süreçte paraya erişiminizi kaybedebilirsiniz. Kira gibi acil ödemelerinizi riske atmamak için banka kartlarınızı taşımamayı tercih edebilirsiniz.

ESKİ MAKBUZLAR

Eski fişler, dolandırıcıların sosyal mühendislik taktikleriyle kişisel bilgilerinizi ele geçirmesi için bir araç olabilir. Örneğin, fiş üzerindeki bilgilerle sahte telefon aramaları yapılabilir.

YEDEK ANAHTARLAR

Cüzdanınızda yedek anahtar bulundurmak, ev adresinizle birleştiğinde hırsızların evinize kolayca ulaşmasına neden olabilir. Güvenliğiniz için yedek anahtarlarınızı evde saklamayı tercih edin.

ŞİFRELER

Şifrelerinizi not alıp cüzdanınızda taşımak yaygın bir alışkanlık olsa da oldukça risklidir. Cüzdanınız çalındığında, tüm hesaplarınızın tehlikeye girmesine neden olabilir.

CÜZDANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKEN 3 ŞEY

Kimlik: Ancak sadece bir tane taşıyın.

Kredi Kartı: Dolandırıcılığa karşı daha fazla koruma sağladığından tercih edin.

Acil Durum İletişim Kartı: Bir kaza anında iletişime geçilecek birinin bilgilerini taşımanız önemlidir.

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