Cüzdanınızda asla bulundurmamanız gereken 6 kritik eşya

Günlük hayatın vazgeçilmezi olan cüzdan, aslında farkında olmadan büyük bir güvenlik riski taşıyor olabilir. Kimlik Hırsızlığı Kaynak Merkezi'ne göre, çoğumuz cüzdanlarımızı gereksiz bilgilerle doldurarak kendimizi dolandırıcılık tehlikesine açık hale getiriyoruz.
PASAPORT
Uluslararası seyahat etmiyorsanız veya başka bir kimlik belgeniz varsa pasaportunuzu evde bırakmalısınız. Çalınan pasaportların karanlık web'de satılma riski oldukça yüksektir.
Banka kartlarının dolandırıcılık amacıyla kullanılması durumunda paranız doğrudan hesabınızdan çekilebilir ve bu süreçte paraya erişiminizi kaybedebilirsiniz. Kira gibi acil ödemelerinizi riske atmamak için banka kartlarınızı taşımamayı tercih edebilirsiniz.
Eski fişler, dolandırıcıların sosyal mühendislik taktikleriyle kişisel bilgilerinizi ele geçirmesi için bir araç olabilir. Örneğin, fiş üzerindeki bilgilerle sahte telefon aramaları yapılabilir.
Cüzdanınızda yedek anahtar bulundurmak, ev adresinizle birleştiğinde hırsızların evinize kolayca ulaşmasına neden olabilir. Güvenliğiniz için yedek anahtarlarınızı evde saklamayı tercih edin.
Şifrelerinizi not alıp cüzdanınızda taşımak yaygın bir alışkanlık olsa da oldukça risklidir. Cüzdanınız çalındığında, tüm hesaplarınızın tehlikeye girmesine neden olabilir.