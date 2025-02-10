Cama konan bu kuşun sırrı çözüldü! Eski inanışlara göre anlamı bu

Türk kültüründe kuşlar, doğanın insanlara mesajlar verdiğine inanılan özel canlılardan biridir. Özellikle pencereye veya balkona konan bir kumru, farklı anlamlar taşır. Tarih boyunca huzur ve bereketin sembolü olarak kabul edilen bu kuşlar, eski inanışlara göre önemli mesajlar getirebilir.

Fotoğraflar: AA

KUMRU NE ANLATIYOR?

Tarih boyunca kumrular, barışın, sadakatin ve huzurun simgesi olarak görülmüştür. Birçok inanışa göre pencereye konan kumru, hayatınıza olumlu gelişmelerin yaklaştığına işaret eder.