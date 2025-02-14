BİM 14 Şubat aktüel ürünler geldi; Lego, kulaklık, ankastre set ürünleri indirimde

BİM, 14 Şubat Cuma günü için yeni aktüel katalogunu duyurdu. Her hafta geniş bir ürün yelpazesinde sunduğu indirimlerle dikkat çeken BİM, bu hafta mutfak eşyalarından giyim ürünlerine, ev tekstilinden dekoratif aksesuarlara kadar pek çok ürünü uygun fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor.