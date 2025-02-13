Tek tıkla hesaplı alışveriş: Bakanlığın zincir market fiyat karşılaştırma sitesi açıldı! TAKVİM tek tek araştırdı

Bunun için açılan sitenin konum belirleme hizmetiyle ilgili sorusuna "İzin ver" denilmesi gerekiyor. Kullanıcılar isterlerse farklı lokasyonlar da belirleyebiliyor. Ayrıca Market Fiyatı mobil uygulamasının da yakında erişime açılacağı belirtiliyor.

MOBİL UYGULAMA DA GELİYOR TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen 'Market Fiyatı' internet sitesi, bulunduğunuz lokasyona yakın zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatlarını karşılaştırarak en uygun fiyatlıdan en pahalıya doğru sıralıyor.

Sanayi Bakanlığı, 50 bin ürünün, 7 marketteki fiyatını gösteren site hazırladı. TAKVİM de araştırdı. Tek tek fiyatları karşılaştırdı (AA)

Sanayi Bakanlığı, 50 bin ürünün, 7 marketteki fiyatını gösteren site hazırladı. TAKVİM de araştırdı. Tek tek fiyatları karşılaştırdı (AA)



MARKET MARKET GEZMEYE GEREK YOK

Tüketici dernekleri yeni internet sitesini memnuniyetle karşıladı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "İhtiyaç duyduğu ürünün hangi mağazada ne fiyatla satıldığını tespit eden tüketiciler, pahalı satan mağazalara gitmeyerek, en büyük güçlerini kullanmış olacak" dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz de "Uygulama ile tüketici market market dolaşmak yerine kendisine en yakın marketteki ürünlerin en ucuzunu seçme şansına erişecek" diye konuştu.

Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük ise "Uygulamayı bilgiye erişim, fiyatları mukayese etme ve tüketicilere tercih hakkı ortaya koyması bakımından çok olumlu bulduk" ifadesini kullandı.

Ürün aynı fiyat farklı (Takvim Gazetesi)

ÜRÜN AYNI FİYAT FARKLI

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