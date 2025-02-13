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Tek tıkla hesaplı alışveriş: Bakanlığın zincir market fiyat karşılaştırma sitesi açıldı! TAKVİM tek tek araştırdı

7 zincir marketteki fiyatları karşılaştıran internet sitesi, en ucuz ürünü kolayca bulma yolunu açtı. TAKVİM de sizin için araştırdı. Maydanozu 7.95 liraya da 14.95 liraya da satan olduğu görüldü. Aynı zeytinyağı da bir markette 184,50, diğerinde 303,95 lira çıktı.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025
Tek tıkla hesaplı alışveriş: Bakanlığın zincir market fiyat karşılaştırma sitesi açıldı! TAKVİM tek tek araştırdı

İÇİNDEKİLER

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    Mutfak alışverişlerinde vatandaşlara önemli bir kolaylık sağlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 50 bine yakın ürünün 7 zincir marketteki fiyatını gösteren bir internet sitesi hazırladı.

    Sanayi Bakanlığı, 50 bin ürünün, 7 marketteki fiyatını gösteren site hazırladı. TAKVİM de araştırdı. Tek tek fiyatları karşılaştırdı (AA)Sanayi Bakanlığı, 50 bin ürünün, 7 marketteki fiyatını gösteren site hazırladı. TAKVİM de araştırdı. Tek tek fiyatları karşılaştırdı (AA)

    Tüketiciler için herhangi bir ürünün hangi markette ne kadara satıldığını anında görme ve karşılaştırma imkanı doğdu. Zincir marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyatları 'https://marketfiyati.org.tr' adresinden vatandaşların erişimine açıldı. Siteden A101, BİM, CarrefourSA, Hakmar, Migros, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK marketlerdeki ürünlerin fiyatları anlık olarak sunuldu.

    Sanayi Bakanlığı, 50 bin ürünün, 7 marketteki fiyatını gösteren site hazırladı. TAKVİM de araştırdı. Tek tek fiyatları karşılaştırdı (AA)Sanayi Bakanlığı, 50 bin ürünün, 7 marketteki fiyatını gösteren site hazırladı. TAKVİM de araştırdı. Tek tek fiyatları karşılaştırdı (AA)

    YÜZDE 87.3'LÜK FARK ÇIKTI
    Platform aynı ürünlerin farklı marketlerde ne kadar farklı fiyatlara raflara konulduğunu ortaya koydu.

    Örneğin; İstanbul'un Üsküdar bölgesinden yaptığımız fiyat karşılaştırmasında bir demet maydanozun bir markette 7.95, bir başkasında 9.99, diğer bir markette ise 14.95 liraya satıldığını gördük. En düşük fiyatla en yükseği arasındaki yüzde 87.3'lük bir fark gözler önüne serildi. Aynı markanın aynı çeşitteki 1 litre riviera zeytinyağını ise 184,50 liraya da 303,95 liraya da satan olduğu ortaya çıktı. Aradaki fark yaklaşık yüzde 65'i buldu.

    Sanayi Bakanlığı, 50 bin ürünün, 7 marketteki fiyatını gösteren site hazırladı. TAKVİM de araştırdı. Tek tek fiyatları karşılaştırdı (AA)Sanayi Bakanlığı, 50 bin ürünün, 7 marketteki fiyatını gösteren site hazırladı. TAKVİM de araştırdı. Tek tek fiyatları karşılaştırdı (AA)

    MOBİL UYGULAMA DA GELİYOR
    TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen 'Market Fiyatı' internet sitesi, bulunduğunuz lokasyona yakın zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatlarını karşılaştırarak en uygun fiyatlıdan en pahalıya doğru sıralıyor.

    Bunun için açılan sitenin konum belirleme hizmetiyle ilgili sorusuna "İzin ver" denilmesi gerekiyor. Kullanıcılar isterlerse farklı lokasyonlar da belirleyebiliyor. Ayrıca Market Fiyatı mobil uygulamasının da yakında erişime açılacağı belirtiliyor.

    Sanayi Bakanlığı, 50 bin ürünün, 7 marketteki fiyatını gösteren site hazırladı. TAKVİM de araştırdı. Tek tek fiyatları karşılaştırdı (AA)Sanayi Bakanlığı, 50 bin ürünün, 7 marketteki fiyatını gösteren site hazırladı. TAKVİM de araştırdı. Tek tek fiyatları karşılaştırdı (AA)

    MARKET MARKET GEZMEYE GEREK YOK
    Tüketici dernekleri yeni internet sitesini memnuniyetle karşıladı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "İhtiyaç duyduğu ürünün hangi mağazada ne fiyatla satıldığını tespit eden tüketiciler, pahalı satan mağazalara gitmeyerek, en büyük güçlerini kullanmış olacak" dedi.

    Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz de "Uygulama ile tüketici market market dolaşmak yerine kendisine en yakın marketteki ürünlerin en ucuzunu seçme şansına erişecek" diye konuştu.

    Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük ise "Uygulamayı bilgiye erişim, fiyatları mukayese etme ve tüketicilere tercih hakkı ortaya koyması bakımından çok olumlu bulduk" ifadesini kullandı.

    Ürün aynı fiyat farklı (Takvim Gazetesi)Ürün aynı fiyat farklı (Takvim Gazetesi)

    ÜRÜN AYNI FİYAT FARKLI

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