A101 Aktüel 13 Şubat 2025 kataloğu yayımlandı! Bu hafta hangi ürünler indirimde?

A101'in her hafta merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu 13 Şubat 2025 Perşembe için yayınlandı! Market zincirinin bu haftaki broşüründe ev ihtiyaçlarından elektronik eşyalara kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor.
A101'in her hafta merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu 13 Şubat 2025 Perşembe için yayınlandı! Market zincirinin bu haftaki broşüründe ev ihtiyaçlarından elektronik eşyalara kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor.
🛒 Mutfak ve Ev Gereçleri
Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri: 329 TL
Emoji Pankek / Gözleme Tavası: 329 TL
Manuel Doğrayıcı 900 ml: 299 TL
Manuel Doğrayıcı 180 ml: 169 TL
Salata Kurutucu: 159 TL
Patates Soğan Saklama Kabı: 169 TL
Bambu Sunumluk: 129 TL
🛋️ Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri
Çamaşır Makinesi: 12.999 TL
Şarjlı Islak Kuru Süpürge ve Zemin Temizleyici: 8.999 TL
Tost Makinesi: 1.699 TL
Dik Süpürge: 1.499 TL
Kablosuz Su Isıtıcı: 549 TL
💇♂️ Kişisel Bakım Ürünleri
Şarjlı Saç-Sakal Kesme Makinesi: 799 TL
Epilasyon Seti: 599 TL
Kulak-Burun Tüy Alma Makinesi: 99,50 TL
🚲 Elektronik ve Taşımacılık Ürünleri
Benzinli Moped: 33.990 TL
Akıllı Bileklik: 299 TL
Powerbank: 499 TL
Bluetooth Kulaklık: 329 TL
Şarj Kablosu: 49,50 TL
🚗 Araç Ürünleri
Bagaj Lastik Adaptörü: 59,50 TL
Su Çekici & Kar Sıyırıcı Seti: 69,50 TL
Araç İçin -21 Derece Antifrizli Cam Suyu (5L): 69,50 TL
Araç İçin -30 Derece Antifrizli Cam Suyu (5L): 115 TL
Araç İçin -37 Derece Radyatör Antifrizi (3L): 139 TL
🎁 Oyuncak ve Hobi Ürünleri
Tuşlu Elektronik Org: 499 TL
Oyuncak Saat ve Blok: 199 TL
Oyuncak Neşeli Evim: 179 TL
🏠 Ev ve Dekorasyon Ürünleri
Ahşap Çubuk Ayakkabılık: 179 TL
Asılabilir Soft Kapaklı Çöp Kovası: 69,50 TL
Pedallı Çöp Kovası: 89,50 TL
Katlanır Çamaşır Selesi: 179 TL
Seyahat Çantası: 199 TL
💄 Kişisel Bakım ve Kozmetik
Aydınlatıcı Kalem: 69,50 TL
Maskara: 99 TL
Kalem Ruj: 89 TL
Saç Bakım Kremi: 99,50 TL
Cilt Bakım Maskesi: 39 TL
Kağıt Yüz Maskesi: 20 TL
Islak Havlu 120'li: 39 TL
🧼 Temizlik Ürünleri
Yumuşatıcı 5L: 109 TL
Toz Deterjan 10 kg: 269 TL
Lavabo Açıcı: 39,50 TL
Bulaşık Deterjanı: 35 TL