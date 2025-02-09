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A101 Aktüel 13 Şubat 2025 kataloğu yayımlandı! Bu hafta hangi ürünler indirimde?

A101'in 13 Şubat 2025 Perşembe aktüel kataloğu yayınlandı! Zincir marketin yeni haftadaki kampanya broşüründe gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, beyaz eşyalardan ev tekstiline kadar birçok kategoride fırsatlar yer alıyor. Bu haftanın en dikkat çeken ürünleri arasında katlanabilir çamaşır selesi, yumuşatıcılar, makyaj malzemeleri, dikey süpürge ve tost makinesi bulunuyor.

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Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 17:02 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 17:02
A101 Aktüel 13 Şubat 2025 kataloğu yayımlandı! Bu hafta hangi ürünler indirimde?

İÇİNDEKİLER

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    A101'in her hafta merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu 13 Şubat 2025 Perşembe için yayınlandı! Market zincirinin bu haftaki broşüründe ev ihtiyaçlarından elektronik eşyalara kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor.

    Fotoğraflar: A101Fotoğraflar: A101

    🛒 Mutfak ve Ev Gereçleri

    Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri: 329 TL

    Emoji Pankek / Gözleme Tavası: 329 TL

    Manuel Doğrayıcı 900 ml: 299 TL

    Manuel Doğrayıcı 180 ml: 169 TL

    Salata Kurutucu: 159 TL

    Patates Soğan Saklama Kabı: 169 TL

    Bambu Sunumluk: 129 TL

    Fotoğraflar: A101Fotoğraflar: A101

    🛋️ Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri

    Çamaşır Makinesi: 12.999 TL

    Şarjlı Islak Kuru Süpürge ve Zemin Temizleyici: 8.999 TL

    Tost Makinesi: 1.699 TL

    Dik Süpürge: 1.499 TL

    Kablosuz Su Isıtıcı: 549 TL

    💇‍♂️ Kişisel Bakım Ürünleri

    Şarjlı Saç-Sakal Kesme Makinesi: 799 TL

    Epilasyon Seti: 599 TL

    Kulak-Burun Tüy Alma Makinesi: 99,50 TL

    🚲 Elektronik ve Taşımacılık Ürünleri

    Benzinli Moped: 33.990 TL

    Akıllı Bileklik: 299 TL

    Powerbank: 499 TL

    Bluetooth Kulaklık: 329 TL

    Şarj Kablosu: 49,50 TL

    🚗 Araç Ürünleri

    Bagaj Lastik Adaptörü: 59,50 TL

    Su Çekici & Kar Sıyırıcı Seti: 69,50 TL

    Araç İçin -21 Derece Antifrizli Cam Suyu (5L): 69,50 TL

    Araç İçin -30 Derece Antifrizli Cam Suyu (5L): 115 TL

    Araç İçin -37 Derece Radyatör Antifrizi (3L): 139 TL

    🎁 Oyuncak ve Hobi Ürünleri

    Tuşlu Elektronik Org: 499 TL

    Oyuncak Saat ve Blok: 199 TL

    Oyuncak Neşeli Evim: 179 TL

    🏠 Ev ve Dekorasyon Ürünleri

    Ahşap Çubuk Ayakkabılık: 179 TL

    Asılabilir Soft Kapaklı Çöp Kovası: 69,50 TL

    Pedallı Çöp Kovası: 89,50 TL

    Katlanır Çamaşır Selesi: 179 TL

    Seyahat Çantası: 199 TL

    💄 Kişisel Bakım ve Kozmetik

    Aydınlatıcı Kalem: 69,50 TL

    Maskara: 99 TL

    Kalem Ruj: 89 TL

    Saç Bakım Kremi: 99,50 TL

    Cilt Bakım Maskesi: 39 TL

    Kağıt Yüz Maskesi: 20 TL

    Islak Havlu 120'li: 39 TL

    🧼 Temizlik Ürünleri

    Yumuşatıcı 5L: 109 TL

    Toz Deterjan 10 kg: 269 TL

    Lavabo Açıcı: 39,50 TL

    Bulaşık Deterjanı: 35 TL

    BİM 11-12-14 Şubat Cuma indirimli katalog! Yüzlerce üründe ucuzluk başladıBİM 11-12-14 Şubat Cuma indirimli katalog! Yüzlerce üründe ucuzluk başladı
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