Astrolojide yeni dönem: Mars retrosu bitti, Venüs ve Merkür geri hareketi başlıyor

Geri hareketten çıkıp doğrudan ilerlemeye geçtiği tarih merak konusu. Astroloji meraklıları için bu dönemin etkileri büyük önem taşıyor. Mars'ın ileri harekete geçeceği tarih ve hangi burçları nasıl etkileyeceğiyle ilgili detaylar haberimizde.
MARS RETROSU BİTTİ Mİ?
Astroloji meraklılarının uzun zamandır beklediği haber geldi! 7 Aralık tarihinde Aslan burcunda retro hareketine başlayan Mars, 6 Ocak itibariyle geri hareketini Yengeç burcunda sürdürmeye başlamıştı. Yaklaşık üç ay süren bu dönem, hesaplamalara göre 26 Şubat itibariyle sona erdi. Şu andan itibaren Mars, Yengeç burcunda ileri hareketine başlayarak enerjisini daha net ve çekimser bir biçimde ortaya koyacak.
Mars retrosunun sona ermesiyle birlikte, hayatımızda bir süredir devam eden durağanlık ve engellenmişlik hissi yerini hareketliliğe ve ilerleme arzusuna bırakabilir. Bu dönem, özellikle duygusal konularda daha cesur adımlar atma ve kararları hayata geçirme sürecine işik tutabilir.
VENÜS VE MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Mars retrosunun bitmesiyle birlikte, astrolojik takvimde yeni bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki günlerde Venüs ve Merkür'ün retrosu başlayacak.
Venüs Retrosu: 1 Mart - 12 Nisan
Merkür Retrosu: 15 Mart - 7 Nisan
Venüs retrosu, aşk, ilişkiler, güzellik ve finansal konular üzerinde etkili olacak. Bu dönemde eski aşklar gündeme gelebilir, ikili ilişkilerde gözden geçirme ve değerlendirme süreci yaşanabilir. Aynı zamanda, kişisel görünüme dair radikal kararlar almak yerine daha temkinli davranmak önerilir.
Merkür retrosu ise iletişim, teknoloji, seyahat ve anlaşmalarla ilgili konuları etkileyebilir. 15 Mart'ta başlayacak olan bu retro döneminde, elektronik cihazlarla ilgili aksaklıklar, yanlış anlaşmalar ve gecikmeler sıkça görülebilir. Bu nedenle önemli belgeleri tekrar kontrol etmek, acele kararlar vermemek ve iletişimde daha dikkatli olmak önem taşıyor.
ASTROLOJİK ETKİLER NE OLACAK?
Mars retrosunun sona ermesiyle birlikte, enerjinin çok daha aktif ve ilerlemeye yönelik hissedileceği bir sürece giriyoruz. Ancak bu hareketlilik, Venüs ve Merkür'le gelen yeni retro dönemleri nedeniyle dengeli bir şekilde ilerlemeyi gerektirebilir. Venüs ve Merkür retrosu sürecinde ilişkileri, anlaşmaları ve planları tekrar gözden geçirmek önerilir. Bu dönemler, bazen gecikmelere neden olsa da aslında derinlemesine düşünme ve eksikleri tamamlama fırsatı sunabilir.