Astrolojide yeni dönem: Mars retrosu bitti, Venüs ve Merkür geri hareketi başlıyor

Geri hareketten çıkıp doğrudan ilerlemeye geçtiği tarih merak konusu. Astroloji meraklıları için bu dönemin etkileri büyük önem taşıyor. Mars'ın ileri harekete geçeceği tarih ve hangi burçları nasıl etkileyeceğiyle ilgili detaylar haberimizde.

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MARS RETROSU BİTTİ Mİ?

Astroloji meraklılarının uzun zamandır beklediği haber geldi! 7 Aralık tarihinde Aslan burcunda retro hareketine başlayan Mars, 6 Ocak itibariyle geri hareketini Yengeç burcunda sürdürmeye başlamıştı. Yaklaşık üç ay süren bu dönem, hesaplamalara göre 26 Şubat itibariyle sona erdi. Şu andan itibaren Mars, Yengeç burcunda ileri hareketine başlayarak enerjisini daha net ve çekimser bir biçimde ortaya koyacak.

Mars retrosunun sona ermesiyle birlikte, hayatımızda bir süredir devam eden durağanlık ve engellenmişlik hissi yerini hareketliliğe ve ilerleme arzusuna bırakabilir. Bu dönem, özellikle duygusal konularda daha cesur adımlar atma ve kararları hayata geçirme sürecine işik tutabilir.