18 Şubat hangi burç oluyor? Haftanın en şanslı burçları...

Astroloji meraklıları tarafından "18 Şubat hangi burç oluyor?" sorusu merak ediliyor. Doğum tarihlerine göre burçlar ve yükselen burcu değişkenlik gösterebiliyor. Peki, bugün hangi burca karşılık geliyor? İşte günün burcu ve haftanın en şanslı burçlarının listesi...
18 Şubat hangi burç oluyor?
18 Şubat, Kova burcunun son günlerinden biridir. Kova burcu, 20 Ocak ile 18 Şubat arasında doğan kişileri kapsar. Bu tarihte doğan kişiler Kova burcunun özelliklerini taşır çünkü burçlar, güneşin yıl içinde belirli bir takımyıldızda bulunduğu süreyi belirler. 18 Şubat, güneşin Kova takımyıldızında olduğu dönemin sonlarına denk geldiği için bu tarih Kova burcuna aittir.
Kova burcunun özellikleri neler?
Kova burcu, özgürlükçü, yaratıcı ve yenilikçi bir yapıya sahip olup toplumsal sorunlara duyarlı ve idealist bir yaklaşım sergiler. Bağımsızlıklarına düşkün olan Kova'lar, geleneksel kalıplardan kaçınarak sıra dışı fikirler üretmeyi tercih ederler.
Zeki ve entelektüel bir bakış açısına sahip olan Kova burçları, insan hakları ve toplumsal fayda sağlama konusunda güçlü bir farkındalık gösterir. Değişime açık, hırslı ve insanlarla kolay iletişim kurabilen Kova'lar, derinlemesine düşünmeye ve yenilikçi çözümler geliştirmeye eğilimlidirler.
Haftanın en şanslı burçları hangileri?
Bu hafta, Boğa ve Başak burçları şanslı burçlar arasında öne çıkıyor. Boğa burçları, iş ve finansal konularda fırsatlar yakalayabilir. Özellikle yeni başlangıçlar yapma ya da maddi anlamda kazanç sağlama fırsatları kendilerini bulabilir.