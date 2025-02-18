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18 Şubat hangi burç oluyor? Haftanın en şanslı burçları...

Astroloji meraklıları tarafından "18 Şubat hangi burç oluyor?" sorusu merak ediliyor. Doğum tarihlerine göre burçlar ve yükselen burcu değişkenlik gösterebiliyor. Peki, bugün hangi burca karşılık geliyor? İşte günün burcu ve haftanın en şanslı burçlarının listesi...

Giriş Tarihi: 18.02.2025 10:35
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18 Şubat hangi burç oluyor? Haftanın en şanslı burçları...

Astroloji meraklıları tarafından "18 Şubat hangi burç oluyor?" sorusu merak ediliyor. Doğum tarihlerine göre burçlar ve yükselen burcu değişkenlik gösterebiliyor. Peki, bugün hangi burca karşılık geliyor? İşte günün burcu ve haftanın en şanslı burçlarının listesi...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

18 Şubat hangi burç oluyor?

18 Şubat, Kova burcunun son günlerinden biridir. Kova burcu, 20 Ocak ile 18 Şubat arasında doğan kişileri kapsar. Bu tarihte doğan kişiler Kova burcunun özelliklerini taşır çünkü burçlar, güneşin yıl içinde belirli bir takımyıldızda bulunduğu süreyi belirler. 18 Şubat, güneşin Kova takımyıldızında olduğu dönemin sonlarına denk geldiği için bu tarih Kova burcuna aittir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kova burcunun özellikleri neler?

Kova burcu, özgürlükçü, yaratıcı ve yenilikçi bir yapıya sahip olup toplumsal sorunlara duyarlı ve idealist bir yaklaşım sergiler. Bağımsızlıklarına düşkün olan Kova'lar, geleneksel kalıplardan kaçınarak sıra dışı fikirler üretmeyi tercih ederler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Zeki ve entelektüel bir bakış açısına sahip olan Kova burçları, insan hakları ve toplumsal fayda sağlama konusunda güçlü bir farkındalık gösterir. Değişime açık, hırslı ve insanlarla kolay iletişim kurabilen Kova'lar, derinlemesine düşünmeye ve yenilikçi çözümler geliştirmeye eğilimlidirler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Haftanın en şanslı burçları hangileri?

Bu hafta, Boğa ve Başak burçları şanslı burçlar arasında öne çıkıyor. Boğa burçları, iş ve finansal konularda fırsatlar yakalayabilir. Özellikle yeni başlangıçlar yapma ya da maddi anlamda kazanç sağlama fırsatları kendilerini bulabilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başak burçları ise kariyerlerinde olumlu gelişmeler yaşayabilirler. Yüksek sorumluluklar ve liderlik gerektiren durumlar onlara başarı getirebilir. Her iki burç da bu hafta yenilikçi adımlar atabilir ve emeklerinin karşılığını görebilir.