18 Şubat hangi burç oluyor? Haftanın en şanslı burçları...

Astroloji meraklıları tarafından "18 Şubat hangi burç oluyor?" sorusu merak ediliyor. Doğum tarihlerine göre burçlar ve yükselen burcu değişkenlik gösterebiliyor. Peki, bugün hangi burca karşılık geliyor? İşte günün burcu ve haftanın en şanslı burçlarının listesi...

Giriş Tarihi: 18.02.2025 10:35 PAYLAŞ ABONE OL

Astroloji meraklıları tarafından "18 Şubat hangi burç oluyor?" sorusu merak ediliyor. Doğum tarihlerine göre burçlar ve yükselen burcu değişkenlik gösterebiliyor. Peki, bugün hangi burca karşılık geliyor? İşte günün burcu ve haftanın en şanslı burçlarının listesi...

(Takvim Foto Arşiv) 18 Şubat hangi burç oluyor? 18 Şubat, Kova burcunun son günlerinden biridir. Kova burcu, 20 Ocak ile 18 Şubat arasında doğan kişileri kapsar. Bu tarihte doğan kişiler Kova burcunun özelliklerini taşır çünkü burçlar, güneşin yıl içinde belirli bir takımyıldızda bulunduğu süreyi belirler. 18 Şubat, güneşin Kova takımyıldızında olduğu dönemin sonlarına denk geldiği için bu tarih Kova burcuna aittir.