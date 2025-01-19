25 Ocak’ta 6 gezegen sıralanacak! Gezegen geçidi çıplak gözle nasıl, nereden izlenir?

Ocak ayının sonunda başlayacak ve Şubat ayına kadar devam edecek olan bu görsel şölen, gökyüzü meraklılarını heyecanlandırıyor. Uzmanların "gezegen geçidi" olarak adlandırdığı bu olayda altı gezegen bir araya gelerek gökyüzünde eşsiz bir manzara sunacak.
Bu eşsiz olayda Mars, Jüpiter, Uranüs, Neptün, Satürn ve Venüs hizalanacak. Ancak çıplak gözle gökyüzünü izleyenler, sadece Mars, Venüs, Jüpiter ve Satürn'ü fark edebilecek. Uranüs ve Neptün ise daha sönük kaldıkları için yalnızca teleskopla görülebilecek.
Gökyüzündeki bu nadir kavuşum, 17 Ocak'ta başlayacak. İlk olarak gün batımının ardından Venüs ve Satürn, güneydoğu yönünde parlamaya başlayacak. Ardından 25 Ocak'a kadar Jüpiter ve Mars da görünecek. Mars, kendine özgü kırmızı parıltısıyla gökyüzünü süsleyecek.
25 Ocak'tan itibaren Uranüs ve Neptün de bu hizalamada yerini alacak. Ancak bu iki gezegen çıplak gözle fark edilemeyecek kadar soluk olacak. Şubat ayına kadar sürecek bu görkemli olayda gezegenler farklı parlaklık seviyelerinde izlenebilecek.
Çıplak gözle izlemek isteyenler, güneydoğudan güneybatıya doğru gökyüzüne bakmalı. Mars, Venüs, Jüpiter ve Satürn açık bir şekilde görülebilir. Daha detaylı bir gözlem için teleskop kullanılması öneriliyor. Özellikle ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerden yapılan gözlemler, bu gökyüzü olayını daha net deneyimlemenizi sağlayacak.
Gezegenler, Güneş'in etrafında farklı hızlarda ve yörüngelerde hareket ederler. Bu hareket sırasında, Dünya'dan bakıldığında aralarındaki mesafeler nedeniyle hizalanmış gibi görünürler. Ancak bu durum, gezegenlerin uzayda düz bir çizgide olduğu anlamına gelmez; bu yalnızca bizim perspektifimize göre oluşan bir gökyüzü olayıdır.
Bu yıl gökyüzü meraklıları için oldukça heyecan verici olacak! 2025 yılında başka hizalanmalar da gerçekleşecek. Öne çıkan tarihlerden bazıları:
15 Nisan 2025: Neptün, Merkür, Satürn ve Venüs hizalanacak.
11 Ağustos 2025: Merkür, Jüpiter, Venüs, Uranüs, Neptün ve Satürn gökyüzünde bir araya gelecek.