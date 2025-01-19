25 Ocak’ta 6 gezegen sıralanacak! Gezegen geçidi çıplak gözle nasıl, nereden izlenir?

Ocak ayının sonunda başlayacak ve Şubat ayına kadar devam edecek olan bu görsel şölen, gökyüzü meraklılarını heyecanlandırıyor. Uzmanların "gezegen geçidi" olarak adlandırdığı bu olayda altı gezegen bir araya gelerek gökyüzünde eşsiz bir manzara sunacak.

HANGİ GEZEGENLER HİZALANACAK?

Bu eşsiz olayda Mars, Jüpiter, Uranüs, Neptün, Satürn ve Venüs hizalanacak. Ancak çıplak gözle gökyüzünü izleyenler, sadece Mars, Venüs, Jüpiter ve Satürn'ü fark edebilecek. Uranüs ve Neptün ise daha sönük kaldıkları için yalnızca teleskopla görülebilecek.

GEZEGEN HİZALANMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gökyüzündeki bu nadir kavuşum, 17 Ocak'ta başlayacak. İlk olarak gün batımının ardından Venüs ve Satürn, güneydoğu yönünde parlamaya başlayacak. Ardından 25 Ocak'a kadar Jüpiter ve Mars da görünecek. Mars, kendine özgü kırmızı parıltısıyla gökyüzünü süsleyecek.