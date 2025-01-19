SGK TÜTÜN İKRAMİYESİ 2025 | Tütün ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler alabilecek?

Maluliyet durumunda hak sahibi olan eş ve çocuklar da bu ödemeden yararlanabilir. Ek ödeme tutarı, 1 Ocak itibarıyla belirlenen memur maaş katsayısına göre değişir. Malulün ölümü halinde, dul ve yetimlere, aylık bağlanma durumlarına göre bu ödeme eşit şekilde paylaştırılır.

Kimler Tütün İkramiyesinden Faydalanabilir?

Tütün ikramiyesinden şu kişiler yararlanabilir:

Vazife/Harp Malulü Erbaş ve Erler: Aylık bağlanmış olanlar,

Korucular ve Siviller: 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlananlar,

Dul ve Yetimler: Maluliyet derecesine göre belirlenmek şartıyla, bu kişilere de tütün ikramiyesi ödenmektedir.

6495 sayılı Kanun ile 1 Ekim 2013'ten itibaren daha önce bu ödemeden yararlanamayan dul ve yetimlere de tütün ikramiyesi alma hakkı tanınmıştır.