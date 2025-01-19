SGK TÜTÜN İKRAMİYESİ 2025 | Tütün ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler alabilecek?

2025 yılına girilmesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılacak olan ek tütün ikramiyesi ödemeleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki 2025 ek tütün ikramiyesi tutarları ne kadar olacak ve ödeme takvimi nasıl şekillenecek?
2025 yılına girilmesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılacak olan ek tütün ikramiyesi ödemeleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki 2025 ek tütün ikramiyesi tutarları ne kadar olacak ve ödeme takvimi nasıl şekillenecek?
2025 TÜTÜN İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
2025 yılına ilişkin tütün ikramiyesi ödemeleri, 1 Ocak'ta belirlenen memur maaş katsayısına göre hesaplanarak yılın ilk üç ayı içinde yapılacaktır. Ödemelerin Ocak ayı sonunda başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.
Tütün İkramiyesi Nedir?
Tütün ikramiyesi, SGK tarafından vazife malulü olarak değerlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline (yedek subay, erbaş ve er dahil), başvuru tarihini izleyen yılın ilk üç ayı içinde ve sonraki her yıl ek ödeme olarak yapılan bir ödemedir.
Maluliyet durumunda hak sahibi olan eş ve çocuklar da bu ödemeden yararlanabilir.
Ek ödeme tutarı, 1 Ocak itibarıyla belirlenen memur maaş katsayısına göre değişir.
Malulün ölümü halinde, dul ve yetimlere, aylık bağlanma durumlarına göre bu ödeme eşit şekilde paylaştırılır.
Kimler Tütün İkramiyesinden Faydalanabilir?
Tütün ikramiyesinden şu kişiler yararlanabilir:
Vazife/Harp Malulü Erbaş ve Erler: Aylık bağlanmış olanlar,
Korucular ve Siviller: 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlananlar,
Dul ve Yetimler: Maluliyet derecesine göre belirlenmek şartıyla, bu kişilere de tütün ikramiyesi ödenmektedir.
6495 sayılı Kanun ile 1 Ekim 2013'ten itibaren daha önce bu ödemeden yararlanamayan dul ve yetimlere de tütün ikramiyesi alma hakkı tanınmıştır.
Ödeme Süreci ve Takvim
Tütün ikramiyesi ödemeleri, her yıl Ocak, Şubat veya Mart aylarında gerçekleştirilmektedir. 2025 yılı için ödemelerin Ocak ayı sonunda başlaması bekleniyor. Hak sahipleri ödemelerini hesaplarına yatırıldıktan sonra kontrol edebilir.