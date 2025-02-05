2025’te ÖTV’siz araç alacaklar dikkat! İşte marka marka güncel fiyatlar

Yeni düzenlemeye göre, bir aracın ÖTV'siz alınabilmesi için en az %40 oranında yerli üretim olması gerekiyor. Ayrıca, bu araçların elde tutulma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Türkiye'de ÖTV muafiyeti kapsamında satılabilecek bazı araç modelleri şunlar:

💸 2025 ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ FİYATLARI NE KADAR?

Araç fiyatları, model, motor hacmi ve donanım seviyesine göre değişiklik gösteriyor. Örneğin:

Satış fiyatı 2 milyon 80 bin TL olan bir araç, engelli raporuyla alındığında %80 ÖTV ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) muafiyetiyle birlikte yaklaşık 1 milyon 309 bin TL'ye düşebiliyor.

📋 ÖTV MUAFİYETİ ŞARTLARI NELER?

Engel Oranı:

%90 ve üzeri engelli bireyler ÖTV ve KDV'den tamamen muaf tutulur.

%40-89 engel oranına sahip bireyler için %26.3 ÖTV ve %15.24 KDV indirimi uygulanır.

Yerli Üretim Şartı: Araçların en az %40 oranında yerli üretim olması gerekiyor.

Kullanım Süresi: Muafiyetli araçlar 10 yıl boyunca satılamaz.

Yakınlar için Sınırlama: Engelli bireyin yakını üzerine alınan araçlarda üçüncü bir kişinin aracı kullanması yasaklandı.

📈 ENGELLİ ARAÇ ÜST LİMİTİ 2025'TE NE KADAR OLDU?

2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, %43.93 oranında artırılarak 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükseldi.