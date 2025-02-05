2025’te ÖTV’siz araç alacaklar dikkat! İşte marka marka güncel fiyatlar

2025 yılı itibarıyla engelli raporuyla ÖTV muafiyetli araç alımına ilişkin güncel fiyatlar açıklandı. Fiat, Renault, Hyundai ve Toyota gibi markaların ÖTV'siz satışa sunulan modelleriyle ilgili detaylar merak konusu oldu. Yeni düzenlemelerle birlikte, araç alımında üst limit artırılırken, yerli üretim oranı ve kullanım süresi gibi önemli kriterlerde de değişiklikler yapıldı.
Fiat ÖTV'siz Araç Fiyatları (Ocak 2025):
Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Benzinli: 591.611 TL
Fiat Egea Sedan Easy 1.6 Dizel: 734.944 TL
Fiat Egea Cross Street 1.4 Benzinli: 639.389 TL
Fiat Egea Cross Street 1.6 Dizel: 844.389 TL
Renault ÖTV'siz Araç Fiyatları (Ocak 2025):
Renault Clio Equilibre: 598.889 TL
Renault Megane Touch 1.3: 888.833 TL
Renault Megane Touch 1.5: 968.278 TL
Renault Duster Evolution Eco: 754.444 TL
Hyundai ÖTV'siz Araç Fiyatları (Ocak 2025):
Hyundai i10 1.2 Jump Manuel: 536.111 TL
Hyundai i10 1.2 Jump AMT: 561.111 TL
Hyundai i20 1.2 Jump Manuel: 602.778 TL
Hyundai i20 1.0 Jump DCT: 670.000 TL
Hyundai Bayon 1.2 Jump Manuel: 666.667 TL
Hyundai Bayon 1.0 Jump DCT: 730.000 TL
Toyota ÖTV'siz Araç Fiyatları (Ocak 2025):
Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S: 923.889 TL
Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S: 961.111 TL
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Flame: 976.111 TL
Yeni düzenlemeye göre, bir aracın ÖTV'siz alınabilmesi için en az %40 oranında yerli üretim olması gerekiyor. Ayrıca, bu araçların elde tutulma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Türkiye'de ÖTV muafiyeti kapsamında satılabilecek bazı araç modelleri şunlar:
Fiat Egea Sedan
Fiat Egea Cross
Fiat Egea Cross Wagon
Renault Clio
Renault Megane
Dacia Duster
Hyundai i10
Hyundai i20
Hyundai Bayon
Toyota Corolla
Toyota C-HR
Togg T10X
Araç fiyatları, model, motor hacmi ve donanım seviyesine göre değişiklik gösteriyor. Örneğin:
Satış fiyatı 2 milyon 80 bin TL olan bir araç, engelli raporuyla alındığında %80 ÖTV ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) muafiyetiyle birlikte yaklaşık 1 milyon 309 bin TL'ye düşebiliyor.
Engel Oranı:
%90 ve üzeri engelli bireyler ÖTV ve KDV'den tamamen muaf tutulur.
%40-89 engel oranına sahip bireyler için %26.3 ÖTV ve %15.24 KDV indirimi uygulanır.
Yerli Üretim Şartı: Araçların en az %40 oranında yerli üretim olması gerekiyor.
Kullanım Süresi: Muafiyetli araçlar 10 yıl boyunca satılamaz.
Yakınlar için Sınırlama: Engelli bireyin yakını üzerine alınan araçlarda üçüncü bir kişinin aracı kullanması yasaklandı.
2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, %43.93 oranında artırılarak 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükseldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre:
Fiat Egea Sedan: %52-62
Hyundai i10: %60-64
Renault Megane: %40.6-57
Toyota Corolla: %45-49
Togg T10X: %51
%90 üzeri engelliler, yalnızca bir araç için bu haktan faydalanabilir.
Engelli yakınları aracı sadece engelli birey için kullanabilir.
Satın alınan araçlar, belirlenen süreden önce satılamaz.