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2025’te ÖTV’siz araç alacaklar dikkat! İşte marka marka güncel fiyatlar

Engelli bireyler için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle araç alımında 2025 yılına dair önemli düzenlemeler yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, araç niteliklerinden kullanım süresine kadar birçok kriterde değişiklik yapıldı. İşte 2025 yılı için engelli raporuyla alınabilecek ÖTV muafiyetli araç modelleri ve fiyatları...

Giriş Tarihi: 05.02.2025 17:40
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2025 yılı itibarıyla engelli raporuyla ÖTV muafiyetli araç alımına ilişkin güncel fiyatlar açıklandı. Fiat, Renault, Hyundai ve Toyota gibi markaların ÖTV'siz satışa sunulan modelleriyle ilgili detaylar merak konusu oldu. Yeni düzenlemelerle birlikte, araç alımında üst limit artırılırken, yerli üretim oranı ve kullanım süresi gibi önemli kriterlerde de değişiklikler yapıldı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🚗 FİAT ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2025

Fiat ÖTV'siz Araç Fiyatları (Ocak 2025):

Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Benzinli: 591.611 TL

Fiat Egea Sedan Easy 1.6 Dizel: 734.944 TL

Fiat Egea Cross Street 1.4 Benzinli: 639.389 TL

Fiat Egea Cross Street 1.6 Dizel: 844.389 TL

🚙 RENAULT ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2025

Renault ÖTV'siz Araç Fiyatları (Ocak 2025):

Renault Clio Equilibre: 598.889 TL

Renault Megane Touch 1.3: 888.833 TL

Renault Megane Touch 1.5: 968.278 TL

Renault Duster Evolution Eco: 754.444 TL

🚘 HYUNDAİ ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2025

Hyundai ÖTV'siz Araç Fiyatları (Ocak 2025):

Hyundai i10 1.2 Jump Manuel: 536.111 TL

Hyundai i10 1.2 Jump AMT: 561.111 TL

Hyundai i20 1.2 Jump Manuel: 602.778 TL

Hyundai i20 1.0 Jump DCT: 670.000 TL

Hyundai Bayon 1.2 Jump Manuel: 666.667 TL

Hyundai Bayon 1.0 Jump DCT: 730.000 TL

🚀 TOYOTA ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2025

Toyota ÖTV'siz Araç Fiyatları (Ocak 2025):

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S: 923.889 TL

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S: 961.111 TL

Toyota C-HR 1.8 Hybrid Flame: 976.111 TL

🚗 2025'TE HANGİ ARAÇLAR ÖTV'SİZ ALINABİLECEK?

Yeni düzenlemeye göre, bir aracın ÖTV'siz alınabilmesi için en az %40 oranında yerli üretim olması gerekiyor. Ayrıca, bu araçların elde tutulma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Türkiye'de ÖTV muafiyeti kapsamında satılabilecek bazı araç modelleri şunlar:

Fiat Egea Sedan

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Cross Wagon

Renault Clio

Renault Megane

Dacia Duster

Hyundai i10

Hyundai i20

Hyundai Bayon

Toyota Corolla

Toyota C-HR

Togg T10X

💸 2025 ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ FİYATLARI NE KADAR?

Araç fiyatları, model, motor hacmi ve donanım seviyesine göre değişiklik gösteriyor. Örneğin:

Satış fiyatı 2 milyon 80 bin TL olan bir araç, engelli raporuyla alındığında %80 ÖTV ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) muafiyetiyle birlikte yaklaşık 1 milyon 309 bin TL'ye düşebiliyor.

📋 ÖTV MUAFİYETİ ŞARTLARI NELER?

Engel Oranı:

%90 ve üzeri engelli bireyler ÖTV ve KDV'den tamamen muaf tutulur.

%40-89 engel oranına sahip bireyler için %26.3 ÖTV ve %15.24 KDV indirimi uygulanır.

Yerli Üretim Şartı: Araçların en az %40 oranında yerli üretim olması gerekiyor.

Kullanım Süresi: Muafiyetli araçlar 10 yıl boyunca satılamaz.

Yakınlar için Sınırlama: Engelli bireyin yakını üzerine alınan araçlarda üçüncü bir kişinin aracı kullanması yasaklandı.

📈 ENGELLİ ARAÇ ÜST LİMİTİ 2025'TE NE KADAR OLDU?

2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, %43.93 oranında artırılarak 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükseldi.

🏭 YERLİLİK ORANLARI: HANGİ ARAÇ NE KADAR YERLİ?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre:

Fiat Egea Sedan: %52-62

Hyundai i10: %60-64

Renault Megane: %40.6-57

Toyota Corolla: %45-49

Togg T10X: %51

🔍 DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

%90 üzeri engelliler, yalnızca bir araç için bu haktan faydalanabilir.

Engelli yakınları aracı sadece engelli birey için kullanabilir.

Satın alınan araçlar, belirlenen süreden önce satılamaz.

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