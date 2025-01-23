2025’in ilk büyük alımı: İŞKUR 75.242 iş ilanı duyuruldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Ocak 2025 itibarıyla 75.242 açık iş ilanı ile geniş çaplı bir personel alımını duyurdu. 81 ilde gerçekleşecek alımlar için satış elemanı, temizlik personeli, güvenlik görevlisi, şoför ve daha birçok pozisyonda başvurular alınacak.
Açık iş ilanları kapsamında yer alan bazı pozisyonlar şunlardır:
Temizlik Görevlisi
Güvenlik Görevlisi
Depo Personeli
Büro Memuru
Turizm ve Otelcilik Personeli
Aşçı
Şoför
Satış Elemanı
Muhasebeci
Bu ilanlar, farklı sektörlerde ve şehirlerde iş arayanlara fırsatlar sunmayı amaçlıyor.
Personel alımı ilanlarına başvurmak isteyenlerin öncelikle İŞKUR kaydı oluşturması gerekiyor. Başvuru yapacak vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı genel şartlar şu şekilde:
Başvuru yapmak isteyen adaylar şu adımları izleyerek işlemlerini gerçekleştirebilir:
Online başvuru yapabilmek için profil oluşturma adımları şunlardır:
İŞKUR'a kayıt olmak isteyen kişilerden istenen belgeler şu şekilde sıralanabilir:
Çoğu ilan için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmamaktadır. Bu da başvuruları daha geniş bir kitleye açık hale getiriyor.