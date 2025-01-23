Kadraj Bi Bak 2025’in ilk büyük alımı: İŞKUR 75.242 iş ilanı duyuruldu

2025’in ilk büyük alımı: İŞKUR 75.242 iş ilanı duyuruldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 Ocak ayı itibarıyla 75.242 açık iş ilanıyla personel alımı yapacağını duyurdu. Satış elemanı, temizlik personeli, güvenlik görevlisi, şoför ve muhasebeci gibi birçok farklı alanda gerçekleştirilecek alımlar için ilanlar İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak alımlara ilişkin başvuru şartları ve süreç detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 23.01.2025 23:47 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 23:48
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2025’in ilk büyük alımı: İŞKUR 75.242 iş ilanı duyuruldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Ocak 2025 itibarıyla 75.242 açık iş ilanı ile geniş çaplı bir personel alımını duyurdu. 81 ilde gerçekleşecek alımlar için satış elemanı, temizlik personeli, güvenlik görevlisi, şoför ve daha birçok pozisyonda başvurular alınacak.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

İŞKUR PERSONEL ALIMINDA YER ALAN POZİSYONLAR

Açık iş ilanları kapsamında yer alan bazı pozisyonlar şunlardır:

Temizlik Görevlisi

Güvenlik Görevlisi

Depo Personeli

Büro Memuru

Turizm ve Otelcilik Personeli

Aşçı

Şoför

Satış Elemanı

Muhasebeci

Bu ilanlar, farklı sektörlerde ve şehirlerde iş arayanlara fırsatlar sunmayı amaçlıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Personel alımı ilanlarına başvurmak isteyenlerin öncelikle İŞKUR kaydı oluşturması gerekiyor. Başvuru yapacak vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı genel şartlar şu şekilde:

  1. T.C. Vatandaşı Olmak: İŞKUR'a yalnızca T.C. vatandaşları başvurabilir.
  2. Yaş Sınırı: Başvuru yapan kişilerin en az 14 yaşında olması gerekmektedir.
  3. Askerlik Durumu: Reşit olan adayların askerlikle ilişiklerinin bulunmaması şartı aranmaktadır.
  4. Eğitim ve Deneyim Şartları: Her bir pozisyon için gerekli nitelikler ve eğitim durumu ilan detaylarında belirtilmiştir. Bazı pozisyonlarda deneyim şartı aranmazken, meslek edindirme kurslarına katılım önerilmektedir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR

Başvuru yapmak isteyen adaylar şu adımları izleyerek işlemlerini gerçekleştirebilir:

  1. İŞKUR Resmi Sitesine Giriş: Adayların, İŞKUR'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapmaları gerekmektedir.
  2. Profil Oluşturma: İŞKUR profili oluşturmak için "İş Arayan" sekmesinden üyelik işlemleri tamamlanmalıdır.
  3. Açık İş İlanlarını İnceleme: Profil oluşturulduktan sonra, "İstihdam" ekranı üzerinden pozisyon, şehir, çalışma şekli gibi kriterlere göre ilan araması yapılabilir.
  4. Başvuru Yapma: İlgili ilan detayları incelendikten sonra uygun pozisyona online başvuru yapılabilir.

İŞKUR PROFİL OLUŞTURMA ADIMLARI

Online başvuru yapabilmek için profil oluşturma adımları şunlardır:

  • İŞKUR internet şubesine girip "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.
  • Üyelik sözleşmesini okuyup onaylayın.
  • Kişisel bilgilerinizi eksiksiz doldurun.
  • Kimlik doğrulama işlemini tamamlayarak üyeliğinizi aktif hale getirin.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İŞKUR'a kayıt olmak isteyen kişilerden istenen belgeler şu şekilde sıralanabilir:

  • T.C. kimlik belgesi
  • Eğitim durumu ve meslek bilgilerini içeren belgeler
  • Varsa, iş tecrübesini gösteren referanslar veya sertifikalar

KPSS ŞARTI ARANMIYOR

Çoğu ilan için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmamaktadır. Bu da başvuruları daha geniş bir kitleye açık hale getiriyor.

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