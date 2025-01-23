2025’in ilk büyük alımı: İŞKUR 75.242 iş ilanı duyuruldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Ocak 2025 itibarıyla 75.242 açık iş ilanı ile geniş çaplı bir personel alımını duyurdu. 81 ilde gerçekleşecek alımlar için satış elemanı, temizlik personeli, güvenlik görevlisi, şoför ve daha birçok pozisyonda başvurular alınacak.