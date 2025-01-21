EGM 36 sözleşmeli bilişim personeli alımı şartları neler? EGM bilişim personeli sınavı ne zaman?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere toplamda 36 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Bilişim alanında kariyer yapmak isteyen adaylar, bu alım için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınava tabi tutulacak. Adayların belirli şartları sağlamaları ve başarı göstermeleri halinde sözleşmeli bilişim personeli olarak göreve başlama fırsatı elde edeceği bu süreç, özellikle teknoloji ve bilişim alanlarında kariyer yapmak isteyen profesyoneller için büyük bir fırsat sunuyor.
Giriş Tarihi: 21.01.2025 12:18 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 12:18