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EGM 36 sözleşmeli bilişim personeli alımı şartları neler? EGM bilişim personeli sınavı ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere toplamda 36 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Bilişim alanında kariyer yapmak isteyen adaylar, bu alım için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınava tabi tutulacak. Adayların belirli şartları sağlamaları ve başarı göstermeleri halinde sözleşmeli bilişim personeli olarak göreve başlama fırsatı elde edeceği bu süreç, özellikle teknoloji ve bilişim alanlarında kariyer yapmak isteyen profesyoneller için büyük bir fırsat sunuyor.

Giriş Tarihi: 21.01.2025 12:18 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 12:18
EGM 36 sözleşmeli bilişim personeli alımı şartları neler? EGM bilişim personeli sınavı ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2025 yılı için sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Bu alım için adaylar yazılı sınavda başarılı olduktan sonra sözlü sınava çağrılacak. Sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarına başvuru yapmak isteyen adaylar için belirli şartlar ve tarihler bulunuyor. İşte EGM sözleşmeli bilişim personeli alımına dair tüm detaylar.

EGM 36 sözleşmeli bilişim personeli alımı şartları neler? EGM bilişim personeli sınavı ne zaman?

Başvuru Şartları ve Genel Gereklilikler

EGM sözleşmeli bilişim personeli alımı için adaylardan belirli genel şartlar aranmaktadır. Bu şartların başında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartların sağlanması geliyor. Ayrıca, başvurulacak bölümlerin de belirli alanlarda olması gerekmektedir. Başvuru şartları şu şekilde sıralanıyor:

Eğitim Şartı: Adayların, fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından denklikleri kabul edilen yurt dışı üniversitelerinden mezun olmaları gerekiyor.

EGM 36 sözleşmeli bilişim personeli alımı şartları neler? EGM bilişim personeli sınavı ne zaman?

Tecrübe Şartı: Adayların, yazılım geliştirme veya ağ yönetimi alanlarında belirli bir tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir. Büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıl deneyim isteniyor.

EGM 36 sözleşmeli bilişim personeli alımı şartları neler? EGM bilişim personeli sınavı ne zaman?

Programlama Bilgisi: Adayların güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri bekleniyor.
Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik durumu da önemli bir kriter. Muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik hizmetini tamamlamış, ya da muafiyet durumu olan adaylar başvurabilecektir.

Raporlama ve Çalışma Uyumu: Adayların düzenli raporlama yapabilme, esnek çalışma saatlerine uyum sağlama ve yoğun iş temposuna ayak uydurma yeteneği de aranıyor.

EGM 36 sözleşmeli bilişim personeli alımı şartları neler? EGM bilişim personeli sınavı ne zaman?

Sınav Tarihi ve Yeri

Yazılı sınav, 15 Mart 2025 Cumartesi günü saat 10:00'da yapılacak. Sınavın yeri ise Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı, Ayrancı Mahallesi Selimiye Caddesi No: 17, Çankaya/ANKARA adresi olarak belirtilmiştir.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınav için çağrılacaktır. Sözlü sınav tarihi ve yeri, yazılı sınavda başarılı olan adaylara ayrıca bildirilecektir.