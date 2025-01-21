EGM 36 sözleşmeli bilişim personeli alımı şartları neler? EGM bilişim personeli sınavı ne zaman?

Başvuru Şartları ve Genel Gereklilikler

EGM sözleşmeli bilişim personeli alımı için adaylardan belirli genel şartlar aranmaktadır. Bu şartların başında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartların sağlanması geliyor. Ayrıca, başvurulacak bölümlerin de belirli alanlarda olması gerekmektedir. Başvuru şartları şu şekilde sıralanıyor:

Eğitim Şartı: Adayların, fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından denklikleri kabul edilen yurt dışı üniversitelerinden mezun olmaları gerekiyor.