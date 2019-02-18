Kış aylarında pazar tezgahlarını süsleyen kivi, aşk hayatına da renk katıyor. Afrodizyak etkisi gösteren bu lezzet, cinsel gücü ve isteği artırıyor. Ara öğün olarak yendiğinde kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Grip, nezle gibi soğuk algınlıklarının doğal ilacıdır.

Kansere karşı korur.

Kan incelticidir.

Antioksidan özelliği ile iltihap ve enfeksiyonu önler.

Kabızlığa iyi gelir.

Tansiyon ve kolesterolü düşürür.

Kan damarlarını güçlendirir. Kalbi korur.