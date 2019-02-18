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  • 18.02.2019
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Kivi, aşk hayatına renk katıyor! İşte !

Mutluluk için kivi

Kış aylarında pazar tezgahlarını süsleyen kivi, aşk hayatına da renk katıyor. Afrodizyak etkisi gösteren bu lezzet, cinsel gücü ve isteği artırıyor. Ara öğün olarak yendiğinde kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Grip, nezle gibi soğuk algınlıklarının doğal ilacıdır.
karşı korur.
Kan incelticidir.
Antioksidan özelliği ile iltihap ve enfeksiyonu önler.
Kabızlığa iyi gelir.
Tansiyon ve kolesterolü düşürür.
Kan damarlarını güçlendirir. Kalbi korur.

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