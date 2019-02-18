Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, düşük kalorisinin yanı sıra güçlü antioksidan etkisiyle dikkat çeken yaban mersininin faydalarını sıraladı. Şu bilgileri paylaştı:



Bağışıklığı güçlendirir. Vücudun yaşlanmasını engeller.

Hipertansiyonun doğal ilacıdır. Haftada bir çay bardağı yaban mersini yemek tansiyon riskini yüzde 10 azaltır.

Beyin fonksiyonlarını iyileştirir. Alzheimer hastalığına karşı korur.

Kolon ve yumurtalık kanseri oluşum riskini azaltır.

İdrar yolları enfeksiyonlarıyla mücadelede etkilidir.

Yüksek lif içeriği ile kötü kolesterolü düşürür. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Göz sağlığını destekler. Sarı nokta ve katarakta karşı korur.