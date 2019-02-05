ŞEKER ADETA BİR ZEHİR

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan zeytini bol bol tüketmek gerektiğini anlatan Karatay, zeytinin en sağlıklı meyve olduğunu ifade söyledi. Şeker bağımlılığına da dikkat çeken Karatay, şekerin vücudumuz için adeta bir zehir olduğunu söyleyerek, gün içinde sık sık tükettiğimiz çaya da şeker yerine tereyağı eklenerek içilmesini tavsiye etti.