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  • 05.02.2019 12:24
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 12:33

uyardı! Eğer yemekten sonra çay içiyorsanız...

Yaptığı ezberbozan açıklamalarıyla adından söz ettiren yine yaptı yapacağını. Türk sofralarının vazgeçilmezi olan yemek sonrası çay keyfine değinen Canan Karatay uyardı. Canan Karatay sağlıklı beslenme üzerine altın değerinde tavsiyeler verdi. İşte o tavsiyeler...

ŞEKER ADETA BİR ZEHİR

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan zeytini bol bol tüketmek gerektiğini anlatan Karatay, zeytinin en sağlıklı meyve olduğunu ifade söyledi. Şeker bağımlılığına da dikkat çeken Karatay, şekerin vücudumuz için adeta bir zehir olduğunu söyleyerek, gün içinde sık sık tükettiğimiz çaya da şeker yerine tereyağı eklenerek içilmesini tavsiye etti.

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