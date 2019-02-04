Peki gündemde adı sıkça duyulan propolis nedir? Propolisin faydaları nelerdir? Propolis nasıl kullanılır? İnsan sağlığı için önemi büyük olan ve faydaları merak edilen propolis hakkındaki tüm merak edilen bilgileri derledik.



PROPOLİS NEDİR?



Propolis: Arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı çok güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir üründür. İçeriğinde Glukoz, fruktoz, sukroz gibi şekerleri, aminoasitleri, B1, B2, C ve E vitamini ile bakır, çinko, demir, magnezyum, kalsiyum gibi faydalılar mevcut.





PROPOLİSİN FAYDALARI NELERDİR?



-İçeriğindeki vitamin ve mineraller bağışıklığı kuvvetlendirdiğinden vücut, hastalıklara karşı daha dirençli olur. Ayrıca grip olmuş olanlar da propolis tüketerek bu hastalığı kolayca atlatabilirler.



-İltihapsavar bir etkiye sahiptir. Vücudun herhangi bir yerinde oluşan iltihapları iyileştirir. Mantar ve bakterilere karşı da düşmandır.



-Başta ağız yaraları, uçuklar olmak üzere olumlu etkiler yaratır. Hücre yapılanmasını hızlandırdığından vücuttaki diğer yaralar üzerinde de etkilidir.



-Güçlü antioksidan içerdiğinden cilt bakımında da tercih edilir.



-C vitamini ile hücreleri yenileme özelliği bir araya geldiğinde kanseri önleyici etkiye sahiptir.



PROPOLİS NASIL KULLANILIR?



Öncelikle propolisin hekim kontrolünde kullanılması gerektiği bilinmelidir. Hastanın şikayetine, yaşına, geçirdiği hastalıklar vs. ele alınarak günlük kullanılması gereken doz doktor tarafından belirlenir. Genellikle su, kahve, meyve suyu gibi içeceklere ya da yoğurt, bal gibi yiyeceklere katılarak tüketilir.



