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Ceviz suyunun şaşırtan faydalar! Geceden suya koyup bekletin ve...

Hem ara öğün olarak, hem de tatlılarda, salatalarda ve mezelerde lezzetli ve faydalı bir alternatif olarak kullanılabilen cevizi, ceviz suyu olarak da tüketmek de oldukça faydalı. Bir bardak suyun içine iki tam ceviz koyup bir gece bekleterek ceviz suyu elde etmeniz mümkün. Sabah uyanır uyanmaz, ağzınızı ve dişlerinizi temizledikten sonra ceviz suyunuzu içebilirsiniz. İşte ceviz suyunun faydaları...

04.02.2019 19:52 - Son Güncelleme: 04.02.2019 19:58
Ceviz suyunun şaşırtan faydalar! Geceden suya koyun bekletin ve...

Hem ara öğün olarak, hem de tatlılarda, salatalarda ve mezelerde lezzetli ve faydalı bir alternatif olarak kullanılabilen cevizi, ceviz suyu olarak da tüketmek de oldukça faydalı. Bir bardak suyun içine iki tam ceviz koyup bir gece bekleterek ceviz suyu elde etmeniz mümkün. Sabah uyanır uyanmaz, ağzınızı ve dişlerinizi temizledikten sonra ceviz suyunuzu içebilirsiniz. İşte faydaları...

Ceviz suyunun şaşırtan faydalar! Geceden suya koyun bekletin ve...

TİROİT DEĞERLERİNİ DÜZENLER
Tiroit değerlerini düzenler. Eğer düşük ve yüksek tiroid probleminiz varsa rahatlıkla ceviz suyu tüketebilirsiniz.

Ceviz suyunun şaşırtan faydalar! Geceden suya koyun bekletin ve...

HAYAT KALİTESİNİ YÜKSELTİR
Yorgunluk, gerginlik, halsizlik gibi problemleri azaltır. Hayat kalitenizi yükseltir.

Ceviz suyunun şaşırtan faydalar! Geceden suya koyun bekletin ve...

Kan şekerini dengeler ve kan akışını hızlandırır. Böylece, kendinizi daha enerjik ve dinç hissedersiniz.

Ceviz suyunun şaşırtan faydalar! Geceden suya koyun bekletin ve...

Adet dönemi düzensiz olan ve sancılı geçen kadınların, bu dönemi daha rahat geçirmesini sağlar.

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