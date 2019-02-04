Ceviz suyunun şaşırtan faydalar! Geceden suya koyup bekletin ve...

Hem ara öğün olarak, hem de tatlılarda, salatalarda ve mezelerde lezzetli ve faydalı bir alternatif olarak kullanılabilen cevizi, ceviz suyu olarak da tüketmek de oldukça faydalı. Bir bardak suyun içine iki tam ceviz koyup bir gece bekleterek ceviz suyu elde etmeniz mümkün. Sabah uyanır uyanmaz, ağzınızı ve dişlerinizi temizledikten sonra ceviz suyunuzu içebilirsiniz. İşte faydaları...