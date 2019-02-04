Sadece bu meyve zayıflatıyor (Zayıflatan meyveler ve kalorileri)

Zayıflamak için oluşturulan diyetlerde kaloriyi azaltmak kadar, tuzu azaltmak da çok önemlidir. Bu durumda greyfurtu diyetinize dahil etmek kilo vermenize çok büyük katkı sağlar çünkü 1 adet greyfurtta boyutuna bağlı olarak ortalama 60 kalori vardır, tuz oranı çok düşüktür, potasyum oranı ise yüksektir.