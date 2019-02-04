Sadece bu meyve zayıflatıyor (Zayıflatan meyveler ve kalorileri)
Zayıflamak için hangi yolları deniyorsunuz? Bitkisel kürler, spor, korseler, taytlar... Evet bunlar da bir tür yol. Ama zayıflamak, sağlıklı bir vücuda kavuşmanın yolu besinlerden geçiyor. Eğer kilo vermeye niyetlendiyseniz ilk yapacağınız iş zayıflatan besinler tüketmeniz. Diyet listelerinin başında yer alan yiyecekler ise genellikler meyveler oluyor. Peki zayıflatan meyveler hangileri? Her şey önce şunu belirtelim sizi eritecek tek bir meyve var. İşte sizin için derlediğimiz o liste ve meyvelerin kalorileri.
04.02.2019 11:30 - Son Güncelleme: 04.02.2019 11:59
Zayıflamak için oluşturulan diyetlerde kaloriyi azaltmak kadar, tuzu azaltmak da çok önemlidir. Bu durumda greyfurtu diyetinize dahil etmek kilo vermenize çok büyük katkı sağlar çünkü 1 adet greyfurtta boyutuna bağlı olarak ortalama 60 kalori vardır, tuz oranı çok düşüktür, potasyum oranı ise yüksektir.
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