  • Kadın-Sağlık
  • 02.11.2018 17:45
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 17:55

'modern 'a karşı uyardı

Prof. Dr. , bu kez modern ve cüce olarak tabir edilen ın tüketimiyle hastalıkların arttığını söyleyerek, modern buğdaydan yapılan ekmeğin tüketilmemesi gerektiğini söyledi

Tartışmalara neden olan açıklamaları ve çarpıcı önerileri ile gündeme gelen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez modern ve cüce olarak tabir edilen buğdayın tüketimiyle hastalıkların arttığını söyleyerek, modern buğdaydan yapılan ekmeğin tüketilmemesi gerektiğini söyledi.

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