Türk kahvesi çekirdek sağlıklı beyin demek
Prof. Dr. İlhan Elmacı, sağlıklı bir beyine sahip olmak için beslenmeye dikkat etmek gerektiğini söyledi. Ve ekledi: “Düzenli uyuyun. Türk kahvesi için. En önemlisi kahkaha atın!”
Sağlıklı beslenin:
Beyin gelişimi ve sağlığını desteklemekte, beslenme alışkanlıkları büyük önem taşıyor. Alzheimer ve bunama riskine karşı fasulye, bezelye, ıspanak, şalgam, limon ve portakal gibi gıdaların tüketilmesi öneriliyor. Ayrıca yine B vitamini zengini muz, kuru baklagiller, et, balık, yoğurt beyin hücrelerinin korunmasını sağlıyor. E vitamini zengini ceviz, fındık, kaju, yer fıstığı, ay çekirdeği, susam beyin yaşlanmasını geciktiriyor. Üzüm, çilek, yaban mersini gibi meyveler, belleği geliştirerek beyni koruyor.
Türk kahvesinden vazgeçmeyin:
Kültürümüzde oldukça önemli bir yere sahip olan Türk kahvesi, beynin çalışmasını kolaylaştırıyor. Yorgunluğu azaltıyor. Konsantrasyonu artırıyor.
Özel anları artırın:
Kişinin hayatında özel anlara zaman ayırması da vücudun birçok hormon salgılamasına zemin hazırlıyor. Bunların başında müzik dinlemek, sosyal çevre edinmek, hatta spor yapmak ve güzel bir yemek yemek bile geliyor...
Telefonu bırakın!:
Gelişen teknoloji ile birlikte vücudumuz ve beynimiz elektromanyetik uyarılara çok fazla maruz kalıyor. Beynin en çok dinlendiği zaman dilimi olan uyku esnasında, çevremizde cep telefonuz televizyon gibi teknolojik aletlerin bulunmaması gerekiyor.
Erken yatıp , erken kalkın:
Sağlıklı bir beyninin olmazsa olmazının başında kaliteli bir uyku geliyor. Bunun için gece erken yatmak, sabah da güne erken başlamak gerekiyor. Bu sayede salgılanan steroit, melatonin hormonları, beynin daha enerjik hissetmesini sağlıyor.
Kahkaha atın!
Gülümsemek beynin ilacı: Beyinle arasındaki ilişki inkar edilemez bir gerçek olan gülümsemek, hormonları çalıştırıyor. İnsanlar gülümsediğinde beynin adeta kimyası değişiyor. İçten bir kahkaha beyne oksijen gitmesini sağlıyor. Tansiyonu dengeliyor. Gün içinde gülmek, bir arkadaşla sohbet etmek veya kahve içmek beyindeki yükü azaltarak küçük bir mola verilmesini sağlıyor.
Bulmaca çözün, aktif olun: Sağlıklı bir beyin, güçlü bir hafıza için bulmaca çözmenin önemi herkes tarafından biliniyor. Bunun yanında sosyal aktiviteler de en az bulmaca kadar beyine iyi geliyor. Arkadaşlar ve aileyle geçirilen zaman beyin sağlığına iyi geliyor.
Spor yapın: Kalp damar, diyabet, tansiyon gibi hastalıkların kontrol altında tutulmasında önemli rol oynayan düzenli egzersiz ve spor, beyinde de olumlu etkiler gösteriyor. Demans, Alzheimer, Parkinson gibi ileri yaş hastalıklarından koruyor.
Etiketler: İlhan Elmacı , beyin sağlığı
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Gazete
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