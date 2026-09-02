Kamuda yapay zeka dönemi! 10 bakanlıkta 30 pilot başlıyor
Kamu kurumlarında yapay zeka dönüşümü için yeni dönem başlıyor. 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında kamu çalışanlarına zorunlu yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verilirken, her kurumda yapay zeka çalışmalarını yönetecek üst düzey bir sorumlu görevlendirilecek. İlk aşamada 10’dan fazla bakanlıkta en az 30 yapay zeka pilotu hayata geçirilirken, vatandaşlar da e-Devlet üzerinden yapay zeka destekli yeni kamu hizmetleriyle tanışacak.
Kamu çalışanlarına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde yürütülen 2026-2030 dönemi "Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı"ndaki hedeflere uyumlu şekilde e-öğrenme yöntemiyle temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verilecek.
KAMU ÇALIŞANLARINA ZORUNLU YAPAY ZEKA EĞİTİMİ
Çalışanlara ayrıca görev ve sorumluluklarına göre hazırlanan kısa uygulama modülleri sunulacak. Eğitimler, kamu kurumlarının insan kaynakları sistemleri üzerinden zorunlu tutulacak.
Personelin yalnızca eğitimleri tamamlayıp tamamlamadığı değil, eğitimlerdeki başarı düzeyi de düzenli izlenecek.
YAPAY ZEKA, DERİN SAHTE VE ETİK KULLANIM EĞİTİMİ
Kamu personelinin de hedef grupları arasında bulunduğu yapay zeka okuryazarlığı programlarında, yapay zekanın temel kavramları, üretken yapay zeka araçlarının güvenli kullanımı, kişisel verilerin korunması, yanlış bilgi ve "derin sahte" içeriklere karşı farkındalık ile etik kullanım ilkeleri öğretilecek.
Eğitimleri tamamlayanlara, ölçme ve değerlendirme sonucunda kazandıkları temel yetkinlikleri gösteren seviye bazlı mikro sertifikalar verilecek.
HER KURUMUN YAPAY ZEKA YÖNETİCİSİ OLACAK
Kamu kurumlarındaki dönüşüm, kullanım alanlarının belirlenmesi, uygulamaların sahada denenmesi ve başarılı projelerin yaygınlaştırılmasını içeren "tara-pilotla-ölçekle" döngüsüyle bütüncül bir yönetişim ve güven çerçevesinde yürütülecek.
Kamudaki bu dönüşümü yönetmek üzere kurumlarda bu alandan sorumlu birim amiri veya başkana bağlı üst düzey yönetici görevlendirilecek.
Söz konusu yönetici, kurumun yapay zeka proje ve uygulamalarından oluşan portföyünü yönetecek, çalışmaların ilerleme durumunu düzenli olarak raporlayacak.
12 HAFTA İÇİNDE YAPAY ZEKA YOL HARİTASI HAZIRLANACAK
Görevlendirmelerin tamamlanmasının ardından tüm kurumlar, 12 hafta içinde üç yıllık "Yapay Zeka Yol Haritası" ile yıllık hedeflerini hazırlayacak.
Pilot ve ilk ölçekli konuşlandırmalar için küçük-orta hacimli alımlar önceliklendirilecek, yapay zeka projelerine yönelik kamu alımlarına katılacak girişimlerin teknogirişim belgesine sahip olması esas alınacak.
BAKANLIKLARDA YAPAY ZEKA İÇİN HIZLI PİLOTLAR BAŞLAYACAK
Her bakanlıkta yapay zekadan yararlanılabilecek alanlar sistematik olarak taranacak. Potansiyeli yüksek alanlarda hızlı pilot uygulamalar başlatılacak, belirlenen başarı eşiğini geçen projeler 6 ile 12 ay içinde ölçeklendirilecek.
10 BAKANLIKTA 30 YAPAY ZEKA PİLOTU BAŞLATILACAK
Plan kapsamında ilk 12 ayda en az 2 pilot dalgasıyla 10 bakanlıkta toplam en az 30 yapay zeka pilotunun başlatılması hedefleniyor.
En az 10 kritik kamu hizmeti için pilot aşamasından ölçeklendirmeye uzanan uçtan uca "pilot-ölçek hattı" kurulacak.
E-DEVLET'TE YAPAY ZEKA DÖNEMİ
e-Devlet, vatandaşların yapay zeka destekli kamu hizmetlerini doğrudan deneyimleyeceği öncelikli dönüşüm alanı olacak. Kişiselleştirilmiş hizmet yönlendirmesi, başvuruların ön kontrolü ve akıllı belge desteği gibi uygulamalar öncelikle pilot olarak hayata geçirilecek.
En az 5 yapay zeka destekli vatandaş hizmetinin e-Devlet üzerinden pilotlanarak ölçeklendirilmesi planlanıyor. Uygulamalarda kişisel verilerin korunması, kararların açıklanabilir olması ve insan gözetimi ilkeleri dikkate alınacak.
YÜKSEK ETKİLİ YAPAY ZEKA SİSTEMLERİ DENETLENECEK
Kamu kurumlarında devreye alınan yüksek etkili yapay zeka sistemlerinin de belgelendirme ve değerlendirme süreçlerinden geçirilmesi zorunlu olacak.