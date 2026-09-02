Kamuda yapay zeka dönemi! 10 bakanlıkta 30 pilot başlıyor

Personelin eğitim başarısı düzenli olarak takip edilecek. HER KURUMUN YAPAY ZEKA YÖNETİCİSİ OLACAK Kamu kurumlarındaki dönüşüm, kullanım alanlarının belirlenmesi, uygulamaların sahada denenmesi ve başarılı projelerin yaygınlaştırılmasını içeren "tara-pilotla-ölçekle" döngüsüyle bütüncül bir yönetişim ve güven çerçevesinde yürütülecek. Kamudaki bu dönüşümü yönetmek üzere kurumlarda bu alandan sorumlu birim amiri veya başkana bağlı üst düzey yönetici görevlendirilecek. Söz konusu yönetici, kurumun yapay zeka proje ve uygulamalarından oluşan portföyünü yönetecek, çalışmaların ilerleme durumunu düzenli olarak raporlayacak.

Başarılı çalışanlara seviye bazlı mikro sertifikalar verilecek. 12 HAFTA İÇİNDE YAPAY ZEKA YOL HARİTASI HAZIRLANACAK Görevlendirmelerin tamamlanmasının ardından tüm kurumlar, 12 hafta içinde üç yıllık "Yapay Zeka Yol Haritası" ile yıllık hedeflerini hazırlayacak. Pilot ve ilk ölçekli konuşlandırmalar için küçük-orta hacimli alımlar önceliklendirilecek, yapay zeka projelerine yönelik kamu alımlarına katılacak girişimlerin teknogirişim belgesine sahip olması esas alınacak.

Her kamu kurumunda yapay zekadan sorumlu üst düzey yönetici görevlendirilecek. BAKANLIKLARDA YAPAY ZEKA İÇİN HIZLI PİLOTLAR BAŞLAYACAK Her bakanlıkta yapay zekadan yararlanılabilecek alanlar sistematik olarak taranacak. Potansiyeli yüksek alanlarda hızlı pilot uygulamalar başlatılacak, belirlenen başarı eşiğini geçen projeler 6 ile 12 ay içinde ölçeklendirilecek. 10 BAKANLIKTA 30 YAPAY ZEKA PİLOTU BAŞLATILACAK Plan kapsamında ilk 12 ayda en az 2 pilot dalgasıyla 10 bakanlıkta toplam en az 30 yapay zeka pilotunun başlatılması hedefleniyor. En az 10 kritik kamu hizmeti için pilot aşamasından ölçeklendirmeye uzanan uçtan uca "pilot-ölçek hattı" kurulacak.

Kurumlar 12 hafta içinde üç yıllık yapay zeka yol haritası hazırlayacak. E-DEVLET'TE YAPAY ZEKA DÖNEMİ e-Devlet, vatandaşların yapay zeka destekli kamu hizmetlerini doğrudan deneyimleyeceği öncelikli dönüşüm alanı olacak. Kişiselleştirilmiş hizmet yönlendirmesi, başvuruların ön kontrolü ve akıllı belge desteği gibi uygulamalar öncelikle pilot olarak hayata geçirilecek. En az 5 yapay zeka destekli vatandaş hizmetinin e-Devlet üzerinden pilotlanarak ölçeklendirilmesi planlanıyor. Uygulamalarda kişisel verilerin korunması, kararların açıklanabilir olması ve insan gözetimi ilkeleri dikkate alınacak.