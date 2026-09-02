Milyonlarca öğrenciye ücretsiz kitap! MEB dağıtıma başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl okul öncesi, ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7 ile lise seviyesinde 9, 10 ve 11'inci sınıfların ders kitapları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında kademeli olarak uygulanan müfredata göre hazırlandı.

Öğrenciler için toplam 283 milyon 354 bin 674 ders kitabı hazırlandı.

Bu yıl okul öncesi için 10, ilköğretim için 420, ortaöğretim için 340, özel eğitim için 210 ve mesleki eğitim için 1045 olmak üzere toplam 2 bin 25 farklı dersten oluşan 283 milyon 354 bin 674 ders kitabı öğrenciler için hazır hale getirildi.