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Milyonlarca öğrenciye ücretsiz kitap! MEB dağıtıma başladı

2026-2027 eğitim öğretim yılı için hazırlanan 283 milyon 354 bin 674 ücretsiz ders kitabının okullara dağıtımı başladı. MEB tarafından farklı kademelere yönelik hazırlanan kitaplar öğrencilerin sıralarındaki yerini alırken, yeni eğitim döneminde kullanılacak destekleyici materyaller de okullara ulaştırıldı.

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Milyonlarca öğrenciye ücretsiz kitap! MEB dağıtıma başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılında ücretsiz verilmek üzere hazırlanan 283 milyondan fazla ders kitabının okullardaki dağıtımına başlandı.

MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ücretsiz ders kitaplarını okullara ulaştırmaya başladı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ücretsiz ders kitaplarını okullara ulaştırmaya başladı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

MÜFREDATA GÖRE HAZIRLANDI

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan öğretmen ve görevliler, ders kitaplarını tek tek ayırarak sıraların üzerine yerleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl okul öncesi, ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7 ile lise seviyesinde 9, 10 ve 11'inci sınıfların ders kitapları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında kademeli olarak uygulanan müfredata göre hazırlandı.

Öğrenciler için toplam 283 milyon 354 bin 674 ders kitabı hazırlandı.Öğrenciler için toplam 283 milyon 354 bin 674 ders kitabı hazırlandı.

Bu yıl okul öncesi için 10, ilköğretim için 420, ortaöğretim için 340, özel eğitim için 210 ve mesleki eğitim için 1045 olmak üzere toplam 2 bin 25 farklı dersten oluşan 283 milyon 354 bin 674 ders kitabı öğrenciler için hazır hale getirildi.

Kitaplar, farklı eğitim kademeleri ve alanlara göre toplam 2 bin 25 farklı dersten oluşuyor.Kitaplar, farklı eğitim kademeleri ve alanlara göre toplam 2 bin 25 farklı dersten oluşuyor.

MİLYARLARCA KİTAP DAĞITILDI

2003-2004 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan "Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Projesi" kapsamında bugüne kadar 4 milyar 647 milyon 852 bin 247 ders kitabının dağıtımı yapıldı.

📚 MEB Ücretsiz Ders Kitapları | Soru-Cevap
2026-2027 eğitim yılında kaç ders kitabı ücretsiz dağıtılacak?
Toplam 283 milyon 354 bin 674 ders kitabı öğrenciler için hazırlandı.
Kaç farklı derse ait kitap hazırlandı?
Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim ve mesleki eğitim olmak üzere 2 bin 25 farklı ders için kitap hazırlandı.
Kitapların dağıtımına başlandı mı?
Evet. Hazırlanan ücretsiz ders kitaplarının okullara dağıtımına başlandı.
Kitaplar hangi müfredata göre hazırlandı?
Belirlenen kademelerdeki kitaplar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında uygulanan müfredata göre hazırlandı.
Ücretsiz kitap dağıtımı ne zamandan beri yapılıyor?
Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Projesi 2003-2004 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başladı.
Bugüne kadar kaç kitap dağıtıldı?
Proje kapsamında bugüne kadar 4 milyar 647 milyon 852 bin 247 ders kitabı dağıtıldı.
Ders kitapları dışında başka materyaller de hazırlandı mı?
Evet. Öğrencileri ve aileleri desteklemek amacıyla çeşitli eğitim materyalleri de kitaplarla birlikte sıralardaki yerini aldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredata uygun kitaplar da dağıtıma dahil edildi.Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredata uygun kitaplar da dağıtıma dahil edildi.

Bununla birlikte, ülke genelinde uygulama birliği sağlamak, öğretmenlere etkin kaynaklar sunmak ve okul-aile-çocuk etkileşimini güçlendirmek amacıyla okul öncesi eğitime başlayacak çocuklar ile birinci sınıf öğrencilerine yönelik "Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri" ile temel eğitim ve ortaöğretim kademelerine yönelik "Hakan ile Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu" ile "Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu" materyalleri hazırlandı. Hazırlanan kitaplar, ders kitaplarıyla birlikte öğrenci sıralarında yerini aldı.

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