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Depoyu dolduracaklar dikkat! Motorine zam ya da indirim var mı? 11 Ağustos 2026 akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında yeni haftayla birlikte hareketlilik yaşanıyor. Benzine 1,56 TL zam yapıldı. 11 Ağustos 2026 itibarıyla motorinde herhangi bir zam veya indirim bulunmuyor. Peki benzin, motorin ve LPG litre fiyatları bugün ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları…

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Depoyu dolduracaklar dikkat! Motorine zam ya da indirim var mı? 11 Ağustos 2026 akaryakıt fiyatları

Akaryakıt tabelaları yeni haftada yeniden gündemde. Benzine gece yarısından itibaren 1,56 TL zam geldi. Motorin fiyatında ise bugün için herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Özellikle deposunu doldurmak isteyen sürücüler 11 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını merak ediyor. İşte üç büyük şehirde akaryakıtın güncel litre fiyatları…

Akaryakıt fiyatlarında yeni haftada hareketlilik yaşanıyor. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Akaryakıt fiyatlarında yeni haftada hareketlilik yaşanıyor. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

11 Ağustos 2026 itibarıyla motorin (mazot) fiyatında herhangi bir zam veya indirim bulunmuyor. Akaryakıt fiyatlarında asıl değişiklik benzin grubunda kaydedildi.

Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatına 11 Ağustos Salı gününden itibaren 1,56 TL zam yapıldı. Motorin fiyatları ise mevcut seviyelerde satışına devam ediyor.

11 Ağustos itibarıyla motorinde zam veya indirim bulunmuyor.11 Ağustos itibarıyla motorinde zam veya indirim bulunmuyor.

11 Ağustos 2026 Güncel Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin69,92 TL
Motorin80,07 TL
LPG33,79 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin69,77 TL
Motorin79,93 TL
LPG33,19 TL
Ankara
Benzin70,89 TL
Motorin81,19 TL
LPG33,89 TL
İzmir
Benzin71,17 TL
Motorin81,46 TL
LPG33,79 TL

İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin fiyatları değişkenlik gösteriyor.İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin fiyatları değişkenlik gösteriyor.

TABELALAR NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler, uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sürücülerin güncel fiyatları takip etmeleri önem taşıyor.

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