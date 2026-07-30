Yeşil vatanın sarsılmaz muhafızları: Türkiye’nin orman yangınları mücadele filosu
İklim krizinin getirdiği küresel sıcaklık artışları ve kuraklık riski, orman yangınlarıyla mücadelede yenilikçi ve güçlü bir envanteri zorunlu kılıyor. Türkiye, 2026 yaz sezonuna Cumhuriyet tarihinin en yüksek hava ve kara müdahale kapasitesine ulaşarak giriyor. Hem gökyüzünde oluşturulan devasa hava ordusu hem de karada konuşlandırılan teknolojik kara araçlarıyla yangınlara müdahale süresi ve etkinliği her geçen gün daha ileri seviyeye taşınıyor.
Küresel ölçekte orman varlığı azalırken yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarıyla orman varlığını en çok artıran ülkeler arasında yer alan Türkiye, yeşil vatanı korumak için teknolojinin tüm imkanlarını sahaya sürüyor. Erken ihbar sistemlerinden yüksek tonajlı su atma kapasitesine sahip hava araçlarına, akıllı gözetleme kulelerinden binlerce kişilik eğitimli kara gücüne kadar 2026 yılı güncel filosuyla mücadele kesintisiz devam ediyor.
GÖKYÜZÜNDE ALEV SAVAŞÇILARI: 2026 HAVA FİLOSU ENVANTERİ
2026 yılı itibarıyla filoya eklenen yeni araçlarla birlikte Türkiye'nin havadan tek seferde su atma kapasitesi 462 tona yükseldi. 2026 sezonunda görev yapan güncel hava gücü dökümü şu şekildedir:
28 yangın söndürme uçağı: Envanterdeki amfipik (karaya ve suya inebilen) ve hafif yangın tanker uçakları ile destek kiralık filodan oluşmaktadır.
119 yangın söndürme ve yönetim helikopteri: Gece görüş yeteneğine sahip helikopterler, ağır tonajlı su taşıyıcılar ve genel maksatlı komuta helikopterleri bu grupta yer almaktadır.
14 İnsansız Hava Aracı (İHA): Türkiye, orman yangınlarını gözetlemede İHA teknolojisini kullanan dünyadaki öncü iki ülkeden biridir. İHA'lar, duman dahi çıkmadan önceki termal ısı artışlarını tespit ederek yangın rotalarını belirlemektedir.
KARADA GEÇİT VERMEYEN GÜÇ: ARAZÖZLER VE İŞ MAKİNELERİ
Hava unsurlarının alevleri baskılamasının ardından yangının tamamen söndürülmesi ve soğutma çalışmalarının yürütülmesinde kara filosunun hayati önemi bulunuyor. 2026 yılı itibarıyla kara gücü şu seviyeye ulaşmıştır:
1.953 arazöz: Zorlu arazi şartlarında alevlere doğrudan müdahale eden yüksek performanslı su tankerleri.
2.766 ilk müdahale aracı: Yangın mahalline çok daha seri şekilde ulaşarak alevler büyümeden müdahale eden hafif kara araçları.
5.600'e ulaşan toplam araç filosu: Dozerler, greyderler, ekskavatörler ve diğer iş makineleriyle yangın şeritleri açılarak alevlerin yayılması engellenmektedir.
776 gözetleme kulesi: Bu kulelerin 184 adedi yapay zeka destekli akıllı sistemlerle donatılmış olup 24 saat boyunca ormanları taramaktadır.
28 BİNİ AŞAN ORMAN İŞÇİSİ VE 138 BİN GÖNÜLLÜ ORDUSU
Teknolojik altyapının arkasındaki en büyük güç ise sahada canı pahasına görev yapan insan kaynağıdır. 2026 yılı verilerine göre sahada 28 binden fazla uzman orman işçisi ve teknik personel görev yaparken, eğitim verilerek sertifikalandırılan yangın gönüllüsü sayısı 138 bini aşmıştır.
Kaynaklar
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (Resmi Basın Açıklaması - Mayıs 2026): Bakan İbrahim Yumaklı'nın "28 Uçak, 119 Helikopter ve 14 İHA ile Mücadele Filosu" Açıklamaları.
Anadolu Ajansı (AA) & Demirören Haber Ajansı (DHA) (Mayıs 2026): Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in 2026 Yılı Yangınla Mücadele Filosu ve Kara Araçları Kapasite Raporu.
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