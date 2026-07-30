Küresel ölçekte orman varlığı azalırken yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarıyla orman varlığını en çok artıran ülkeler arasında yer alan Türkiye, yeşil vatanı korumak için teknolojinin tüm imkanlarını sahaya sürüyor. Erken ihbar sistemlerinden yüksek tonajlı su atma kapasitesine sahip hava araçlarına, akıllı gözetleme kulelerinden binlerce kişilik eğitimli kara gücüne kadar 2026 yılı güncel filosuyla mücadele kesintisiz devam ediyor.

GÖKYÜZÜNDE ALEV SAVAŞÇILARI: 2026 HAVA FİLOSU ENVANTERİ

2026 yılı itibarıyla filoya eklenen yeni araçlarla birlikte Türkiye'nin havadan tek seferde su atma kapasitesi 462 tona yükseldi. 2026 sezonunda görev yapan güncel hava gücü dökümü şu şekildedir:

28 yangın söndürme uçağı: Envanterdeki amfipik (karaya ve suya inebilen) ve hafif yangın tanker uçakları ile destek kiralık filodan oluşmaktadır.

28 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI YÜKSEK HIZ VE AĞIR TONAJ GÜCÜ Envanterde yer alan amfipik (hem karaya hem suya inebilen) ve kara tabanlı yangın tanker uçakları, yangının ilk anlarında sunduğu yüksek sürat ile öne çıkmaktadır. Air Tractor (AT-802F / Fire Boss) ✔ Hafif amfipik uçaklar Göl, deniz ve göletlerden dalış yaparak 3 ton su alabilmektedir. Yüksek manevra kabiliyeti sayesinde dar vadilere ve sarp arazilere kolaylıkla süzülebilir. Seri dönüş ve kısa sürede su ikmali yapma özelliklerine sahiptir. Beriev Be-200 / Canadair CL-215/415 ✔ Amfipik Jet ve Turboprop Tankerler Açık deniz ve büyük barajlardan durmaksızın su alabilmektedir. 6 ton ile 12 ton arasında su veya köpük taşıma kapasitesine sahiptir. Rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan geniş çaplı yangın hatlarını tek seferde baskılamada kritik rol oynar. Gelişmiş Seyir Hızı Uçakların helikopterlere kıyasla en büyük avantajı saatte ulaştıkları yüksek seyir hızlarıdır. Bu sayede merkezden uzak noktada çıkan bir yangına dakikalar içinde ulaşıp ilk müdahaleyi yaparlar.

Helikopterler yangın söndürme ve komuta görevlerini birlikte yürütüyor.

119 yangın söndürme ve yönetim helikopteri: Gece görüş yeteneğine sahip helikopterler, ağır tonajlı su taşıyıcılar ve genel maksatlı komuta helikopterleri bu grupta yer almaktadır.

119 YANGIN SÖNDÜRME VE YÖNETİM HELİKOPTERİ NOKTA ATIŞI VE GECE GÖREVİ Helikopterler, sabit kanatlı uçakların giremediği dar ve dik arazilerde nokta atışı su bırakabilen en esnek hava gücüdür. Sikorsky T70 (Yerli Üretim) ✔ TUSAŞ üretimi 2,5 ton su atma kapasitesine sahiptir. 2,5 saat kesintisiz havada kalabilir. Yangın söndürmenin yanı sıra 11 orman işçisi veya arama-kurtarma ekibi taşıyarak karadaki mobil operasyonları destekler. Gece Görüş Teknolojisi Gece görüş kaskı ve özel termal kamera donanımına sahiptir. Zifiri karanlıkta dahi göletlerden su alabilmektedir. Alevlerin üzerine yüksek hassasiyetle nokta atışı su bırakabilme kabiliyetine sahiptir. Ağır Sınıf Helitankerler Kamov Ka-32, Mi-8/Mi-17 ve Chinook/S-64 3,5 tondan 10 tona kadar su taşıyabilir. Alttan sarkıtılan gelişmiş Bambi Bucket (su sepetleri) ile dar su kaynaklarından saniyeler içinde su çekerek yangın bölgesine aktarır. Komuta ve Koordinasyon Görevi Filodaki yönetim helikopterleri, yangın amirlerinin havadan sahadaki arazöz ve uçak trafiğini canlı olarak yönetmesini sağlar.

Türkiye, orman yangınlarının erken tespitinde İHA kullanan öncü ülkeler arasında yer alıyor.

14 İnsansız Hava Aracı (İHA): Türkiye, orman yangınlarını gözetlemede İHA teknolojisini kullanan dünyadaki öncü iki ülkeden biridir. İHA'lar, duman dahi çıkmadan önceki termal ısı artışlarını tespit ederek yangın rotalarını belirlemektedir.

14 İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA): KESİNTİSİZ TERMAL TAKİP VE YAPAY ZEKA Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede İHA teknolojisini entegre eden dünyadaki iki ülkeden biridir. Bayraktar TB2 ve Aksungur İHA'ları aktif görev yapmaktadır. 100 Kilometreden Isı Tespiti Yüksek çözünürlüklü CATAS / termal kamera taşıyan İHA'lar görev yapmaktadır. 100 kilometre mesafeden dahi 1 metrekarelik ısı artışını duman yükselmeden tespit edebilir. 24 Saat Kesintisiz Süzülüş İHA'lar 20 saati aşan havada kalış süresine sahiptir. Gökyüzünde 7/24 esasına göre devriye atar. Tek bir uçuş sırasında binlerce hektarlık alanı tarayabilir. Yangın Rotası Tahmini Anlık görüntüler ve harita verileri OGM Yangın Yönetim Merkezi'ne saniyesinde aktarılır. Yapay zekâ destekli yazılımlarla rüzgârın yönü hesaplanır, yangının ilerleme rotası belirlenir ve ekipler kritik noktalara konuşlandırılır. Müdahale Süresinde Rekör Düşüş İHA'ların sağladığı erken ihbar altyapısı sayesinde orman yangınlarına ilk müdahale süresi 45 dakikalardan 10 dakikaya kadar gerilemiştir.

Yangın şeritleri, iş makineleri sayesinde alevlerin ilerlemesini durdurmak için açılıyor.

KARADA GEÇİT VERMEYEN GÜÇ: ARAZÖZLER VE İŞ MAKİNELERİ

Hava unsurlarının alevleri baskılamasının ardından yangının tamamen söndürülmesi ve soğutma çalışmalarının yürütülmesinde kara filosunun hayati önemi bulunuyor. 2026 yılı itibarıyla kara gücü şu seviyeye ulaşmıştır:

1.953 arazöz: Zorlu arazi şartlarında alevlere doğrudan müdahale eden yüksek performanslı su tankerleri.

Türkiye, yangınla mücadelede hava ve kara unsurlarını entegre şekilde kullanan ülkeler arasında bulunuyor.

2.766 ilk müdahale aracı: Yangın mahalline çok daha seri şekilde ulaşarak alevler büyümeden müdahale eden hafif kara araçları.

Hava ve kara filosundaki kapasite artışı, yangınlara daha hızlı ve etkili müdahaleyi mümkün kılıyor.

5.600'e ulaşan toplam araç filosu: Dozerler, greyderler, ekskavatörler ve diğer iş makineleriyle yangın şeritleri açılarak alevlerin yayılması engellenmektedir.

Erken ihbar sistemleri sayesinde yangınlara müdahale süresi her yıl daha da kısalıyor.

776 gözetleme kulesi: Bu kulelerin 184 adedi yapay zeka destekli akıllı sistemlerle donatılmış olup 24 saat boyunca ormanları taramaktadır.

28 binden fazla orman işçisi ve teknik personel yangın sezonunda sahada görev alıyor.

28 BİNİ AŞAN ORMAN İŞÇİSİ VE 138 BİN GÖNÜLLÜ ORDUSU

Teknolojik altyapının arkasındaki en büyük güç ise sahada canı pahasına görev yapan insan kaynağıdır. 2026 yılı verilerine göre sahada 28 binden fazla uzman orman işçisi ve teknik personel görev yaparken, eğitim verilerek sertifikalandırılan yangın gönüllüsü sayısı 138 bini aşmıştır.

Amfibi ve hafif tanker uçaklar filoda görev alıyor.

Kaynaklar

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (Resmi Basın Açıklaması - Mayıs 2026): Bakan İbrahim Yumaklı'nın "28 Uçak, 119 Helikopter ve 14 İHA ile Mücadele Filosu" Açıklamaları.

Anadolu Ajansı (AA) & Demirören Haber Ajansı (DHA) (Mayıs 2026): Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in 2026 Yılı Yangınla Mücadele Filosu ve Kara Araçları Kapasite Raporu.