Kadınlar mı erkekler mi daha uzun yaşıyor? 81,1 yıl detayı dikkat çekti! TÜİK yeni verileri açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023-2025 dönemi Hayat Tabloları verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78,5 yıla yükselirken, kadınların erkeklerden ortalama 5,2 yıl daha uzun yaşadığı belirlendi. Eğitim düzeyinin yükselmesiyle yaşam süresinin de arttığı ortaya konurken, doğuşta sağlıklı yaşam süresi ise 58 yıl olarak hesaplandı.
Türkiye'de ortalama yaşam süresi artışını sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2023-2025 Hayat Tabloları verilerine göre doğuşta beklenen yaşam süresi 78,5 yıla yükseldi. Veriler, kadınların erkeklerden ortalama 5,2 yıl daha uzun yaşadığını ortaya koyarken, eğitim düzeyinin yükselmesiyle beklenen yaşam süresinin de arttığını gösterdi.
TÜRKİYE'DE BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 78,5 YILA YÜKSELDİ
Türkiye'de ortalama yaşam süresi artmaya devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan 2023-2025 dönemi Hayat Tabloları sonuçlarına göre, doğuşta beklenen yaşam süresi bir önceki döneme göre 0,4 yıl artarak 78,5 yıla ulaştı. Veriler, kadınların erkeklere kıyasla daha uzun yaşadığını ve eğitim seviyesinin yükselmesinin yaşam süresi üzerinde belirgin bir etkisi bulunduğunu gösterdi.
2022-2024 döneminde 78,1 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, son hesaplamalarda 78,5 yıla yükseldi. Erkeklerde beklenen yaşam süresi 75,9 yıl olurken, kadınlarda bu süre 81,1 yıl olarak hesaplandı. Böylece kadınların erkeklerden ortalama 5,2 yıl daha uzun yaşadığı görüldü.
YAŞ İLERLEDİKÇE BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ
TÜİK verilerine göre farklı yaş gruplarında kalan ortalama yaşam süresi şöyle hesaplandı:
- 15 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi 64,7 yıl
- 30 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi 50,3 yıl
- 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi 31,3 yıl
- 65 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi 18,4 yıl
65 yaşındaki kadınların ortalama 20 yıl, erkeklerin ise 16,7 yıl daha yaşaması beklenirken, kadınlar bu yaş grubunda da erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha uzun yaşam süresine sahip oldu.
EĞİTİM DÜZEYİ YAŞAM SÜRESİNİ UZATIYOR
Araştırma, eğitim seviyesi ile yaşam süresi arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu da ortaya koydu. Eğitim düzeyi yükseldikçe hem kadınlarda hem de erkeklerde beklenen yaşam süresinin arttığı belirlendi.
30 yaşındaki erkeklerde ortaöğretim altı eğitim seviyesi ile yükseköğretim mezunları arasında beklenen yaşam süresi farkı 5,1 yıl olurken, kadınlarda bu fark 4,6 yıl olarak hesaplandı.
SAĞLIKLI YAŞAM SÜRESİ 58 YIL
Hayat tablolarında yer alan bir diğer önemli gösterge olan "sağlıklı yaşam süresi" ise doğuşta ortalama 58 yıl olarak hesaplandı.
Erkeklerin sağlıklı yaşam süresi 59,1 yıl, kadınların ise 56,9 yıl oldu. Böylece erkeklerin sağlık sorunu yaşamadan geçirmesi beklenen sürenin kadınlardan 2,2 yıl daha uzun olduğu belirlendi.