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Kadınlar mı erkekler mi daha uzun yaşıyor? 81,1 yıl detayı dikkat çekti! TÜİK yeni verileri açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023-2025 dönemi Hayat Tabloları verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78,5 yıla yükselirken, kadınların erkeklerden ortalama 5,2 yıl daha uzun yaşadığı belirlendi. Eğitim düzeyinin yükselmesiyle yaşam süresinin de arttığı ortaya konurken, doğuşta sağlıklı yaşam süresi ise 58 yıl olarak hesaplandı.

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Kadınlar mı erkekler mi daha uzun yaşıyor? 81,1 yıl detayı dikkat çekti! TÜİK yeni verileri açıkladı

Türkiye'de ortalama yaşam süresi artışını sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2023-2025 Hayat Tabloları verilerine göre doğuşta beklenen yaşam süresi 78,5 yıla yükseldi. Veriler, kadınların erkeklerden ortalama 5,2 yıl daha uzun yaşadığını ortaya koyarken, eğitim düzeyinin yükselmesiyle beklenen yaşam süresinin de arttığını gösterdi.

(Haberin fotoğrafları TÜİK'ten ve AA'dan alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları TÜİK'ten ve AA'dan alınmıştır.)

TÜRKİYE'DE BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 78,5 YILA YÜKSELDİ

Türkiye'de ortalama yaşam süresi artmaya devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan 2023-2025 dönemi Hayat Tabloları sonuçlarına göre, doğuşta beklenen yaşam süresi bir önceki döneme göre 0,4 yıl artarak 78,5 yıla ulaştı. Veriler, kadınların erkeklere kıyasla daha uzun yaşadığını ve eğitim seviyesinin yükselmesinin yaşam süresi üzerinde belirgin bir etkisi bulunduğunu gösterdi.

TÜİK, 2023-2025 Hayat Tabloları'nı yayımladı.TÜİK, 2023-2025 Hayat Tabloları'nı yayımladı.

2022-2024 döneminde 78,1 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, son hesaplamalarda 78,5 yıla yükseldi. Erkeklerde beklenen yaşam süresi 75,9 yıl olurken, kadınlarda bu süre 81,1 yıl olarak hesaplandı. Böylece kadınların erkeklerden ortalama 5,2 yıl daha uzun yaşadığı görüldü.

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78,5 yıl oldu.Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78,5 yıl oldu.

YAŞ İLERLEDİKÇE BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ

TÜİK verilerine göre farklı yaş gruplarında kalan ortalama yaşam süresi şöyle hesaplandı:

  • 15 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi 64,7 yıl
  • 30 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi 50,3 yıl
  • 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi 31,3 yıl
  • 65 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi 18,4 yıl

65 yaşındaki kadınların ortalama 20 yıl, erkeklerin ise 16,7 yıl daha yaşaması beklenirken, kadınlar bu yaş grubunda da erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha uzun yaşam süresine sahip oldu.

Yaşam süresi önceki döneme göre 0,4 yıl arttı.Yaşam süresi önceki döneme göre 0,4 yıl arttı.

EĞİTİM DÜZEYİ YAŞAM SÜRESİNİ UZATIYOR

Araştırma, eğitim seviyesi ile yaşam süresi arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu da ortaya koydu. Eğitim düzeyi yükseldikçe hem kadınlarda hem de erkeklerde beklenen yaşam süresinin arttığı belirlendi.

Erkeklerde beklenen yaşam süresi 75,9 yıl olarak hesaplandı.Erkeklerde beklenen yaşam süresi 75,9 yıl olarak hesaplandı.

30 yaşındaki erkeklerde ortaöğretim altı eğitim seviyesi ile yükseköğretim mezunları arasında beklenen yaşam süresi farkı 5,1 yıl olurken, kadınlarda bu fark 4,6 yıl olarak hesaplandı.

Kadınlarda beklenen yaşam süresi 81,1 yıla ulaştı.Kadınlarda beklenen yaşam süresi 81,1 yıla ulaştı.

SAĞLIKLI YAŞAM SÜRESİ 58 YIL

Hayat tablolarında yer alan bir diğer önemli gösterge olan "sağlıklı yaşam süresi" ise doğuşta ortalama 58 yıl olarak hesaplandı.

Erkeklerin sağlıklı yaşam süresi 59,1 yıl, kadınların ise 56,9 yıl oldu. Böylece erkeklerin sağlık sorunu yaşamadan geçirmesi beklenen sürenin kadınlardan 2,2 yıl daha uzun olduğu belirlendi.

Doğuşta sağlıklı yaşam süresi ortalama 58 yıl olarak belirlendi.Doğuşta sağlıklı yaşam süresi ortalama 58 yıl olarak belirlendi.

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi
Soru: Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi kaç yıl oldu?
Cevap: 2023-2025 döneminde 78,5 yıl oldu.
📈 Önceki döneme göre değişim
Soru: Beklenen yaşam süresi önceki döneme göre ne kadar arttı?
Cevap: 78,1 yıldan 78,5 yıla yükselerek 0,4 yıl arttı.
👨 Erkeklerde yaşam süresi
Soru: Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi kaç yıl?
Cevap:75,9 yıl olarak hesaplandı.
👩 Kadınlarda yaşam süresi
Soru: Kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresi kaç yıl?
Cevap:81,1 yıl oldu.
⚖️ Kadın-Erkek farkı
Soru: Kadınlar erkeklerden ortalama kaç yıl daha uzun yaşıyor?
Cevap: Ortalama 5,2 yıl daha uzun yaşıyor.
🎂 15 yaş
Soru: 15 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ne kadar?
Cevap: Ortalama 64,7 yıl.
🎂 30 yaş
Soru: 30 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi kaç yıl?
Cevap: Ortalama 50,3 yıl.
🎂 50 yaş
Soru: 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ne kadar?
Cevap: Ortalama 31,3 yıl.
🎂 65 yaş
Soru: 65 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi kaç yıl?
Cevap: Ortalama 18,4 yıl.
👴 65 yaş erkek
Soru: 65 yaşındaki erkeklerin kalan yaşam süresi ne kadar?
Cevap: Ortalama 16,7 yıl.
👵 65 yaş kadın
Soru: 65 yaşındaki kadınların kalan yaşam süresi ne kadar?
Cevap: Ortalama 20 yıl.
🎓 Eğitim etkisi
Soru: Eğitim düzeyi yaşam süresini etkiliyor mu?
Cevap:Evet. Eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresi artıyor.
👨‍🎓 Erkeklerde eğitim farkı
Soru: 30 yaşındaki erkeklerde eğitim kaynaklı yaşam süresi farkı ne kadar?
Cevap: Ortaöğretim altı ile yükseköğretim arasında 5,1 yıl fark bulunuyor.
👩‍🎓 Kadınlarda eğitim farkı
Soru: 30 yaşındaki kadınlarda eğitim kaynaklı yaşam süresi farkı ne kadar?
Cevap: Ortaöğretim altı ile yükseköğretim arasında 4,6 yıl fark bulunuyor.
💚 Sağlıklı yaşam süresi
Soru: Doğuşta sağlıklı yaşam süresi kaç yıl?
Cevap: Ortalama 58 yıl olarak hesaplandı.
💙 Erkeklerde sağlıklı yaşam
Soru: Erkeklerde sağlıklı yaşam süresi kaç yıl?
Cevap:59,1 yıl.
💜 Kadınlarda sağlıklı yaşam
Soru: Kadınlarda sağlıklı yaşam süresi kaç yıl?
Cevap:56,9 yıl.
📊 Sağlıklı yaşam farkı
Soru: Erkeklerin sağlıklı yaşam süresi kadınlardan ne kadar fazla?
Cevap: Ortalama 2,2 yıl daha fazla.
📅 Kapsanan dönem
Soru: Veriler hangi dönemi kapsıyor?
Cevap:2023-2025 dönemini kapsıyor.
📢 Sonraki bülten
Soru: Bir sonraki Hayat Tabloları bülteni ne zaman yayımlanacak?
Cevap:Temmuz 2027'de yayımlanacak.
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