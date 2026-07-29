Kadınlar mı erkekler mi daha uzun yaşıyor? 81,1 yıl detayı dikkat çekti! TÜİK yeni verileri açıkladı

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78,5 yıl oldu. YAŞ İLERLEDİKÇE BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ TÜİK verilerine göre farklı yaş gruplarında kalan ortalama yaşam süresi şöyle hesaplandı: 15 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi 64,7 yıl

30 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi 50,3 yıl

50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi 31,3 yıl

65 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi 18,4 yıl 65 yaşındaki kadınların ortalama 20 yıl, erkeklerin ise 16,7 yıl daha yaşaması beklenirken, kadınlar bu yaş grubunda da erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha uzun yaşam süresine sahip oldu.

Yaşam süresi önceki döneme göre 0,4 yıl arttı. EĞİTİM DÜZEYİ YAŞAM SÜRESİNİ UZATIYOR Araştırma, eğitim seviyesi ile yaşam süresi arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu da ortaya koydu. Eğitim düzeyi yükseldikçe hem kadınlarda hem de erkeklerde beklenen yaşam süresinin arttığı belirlendi.

Erkeklerde beklenen yaşam süresi 75,9 yıl olarak hesaplandı. 30 yaşındaki erkeklerde ortaöğretim altı eğitim seviyesi ile yükseköğretim mezunları arasında beklenen yaşam süresi farkı 5,1 yıl olurken, kadınlarda bu fark 4,6 yıl olarak hesaplandı.

Kadınlarda beklenen yaşam süresi 81,1 yıla ulaştı. SAĞLIKLI YAŞAM SÜRESİ 58 YIL Hayat tablolarında yer alan bir diğer önemli gösterge olan "sağlıklı yaşam süresi" ise doğuşta ortalama 58 yıl olarak hesaplandı. Erkeklerin sağlıklı yaşam süresi 59,1 yıl, kadınların ise 56,9 yıl oldu. Böylece erkeklerin sağlık sorunu yaşamadan geçirmesi beklenen sürenin kadınlardan 2,2 yıl daha uzun olduğu belirlendi.