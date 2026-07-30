YÖK duyurdu: Deprem bölgesinde özel öğrencilik devam edecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki 7 üniversitenin öğrencileri için uygulanan özel öğrencilik hakkının 2026-2027 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini duyurdu. Öğrenciler, kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan devlet üniversitelerinde eğitimlerini sürdürebilecek.

Adıyaman, İskenderun Teknik, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, Malatya Turgut Özal, Kahramanmaraş İstiklal ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrenci olabilecek.

DEPREM BÖLGESİNDE ÖZEL ÖĞRENCİLİK UYGULAMASI GELECEK YIL DA DEVAM EDECEK

Özel öğrenci uygulaması bir yıl daha devam edecek.

YÖK DUYURDU

YÖK, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da eğitim öğretim süreçlerine ilişkin tüm üniversitelere yazı gönderdi.

Yazıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere, Adıyaman, İskenderun Teknik, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, Malatya Turgut Özal, Kahramanmaraş İstiklal ve Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversitelerinden talep eden öğrencilere, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı verileceği belirtildi.

Yazıda, bu öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin özel öğrencilik hükümlerine tabi olmayacağı vurgulandı.