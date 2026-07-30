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YÖK duyurdu: Deprem bölgesinde özel öğrencilik devam edecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde eğitim gören üniversite öğrencileri için özel öğrencilik uygulaması devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), deprem bölgesindeki 7 üniversitenin öğrencilerine 2026-2027 eğitim öğretim yılında da farklı devlet üniversitelerinde eğitim alma imkanı sağlanacağını açıkladı.

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YÖK duyurdu: Deprem bölgesinde özel öğrencilik devam edecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki 7 üniversitenin öğrencileri için uygulanan özel öğrencilik hakkının 2026-2027 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini duyurdu. Öğrenciler, kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan devlet üniversitelerinde eğitimlerini sürdürebilecek.

(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)YÖK, deprem bölgesindeki öğrenciler için özel öğrencilik hakkını uzattı.(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)YÖK, deprem bölgesindeki öğrenciler için özel öğrencilik hakkını uzattı.

DEPREM BÖLGESİNDE ÖZEL ÖĞRENCİLİK UYGULAMASI GELECEK YIL DA DEVAM EDECEK

Adıyaman, İskenderun Teknik, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, Malatya Turgut Özal, Kahramanmaraş İstiklal ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrenci olabilecek.

Özel öğrenci uygulaması bir yıl daha devam edecek.Özel öğrenci uygulaması bir yıl daha devam edecek.

YÖK DUYURDU

YÖK, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da eğitim öğretim süreçlerine ilişkin tüm üniversitelere yazı gönderdi.

Yazıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere, Adıyaman, İskenderun Teknik, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, Malatya Turgut Özal, Kahramanmaraş İstiklal ve Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversitelerinden talep eden öğrencilere, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı verileceği belirtildi.

Yazıda, bu öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin özel öğrencilik hükümlerine tabi olmayacağı vurgulandı.

Öğrenciler eşdeğer programlarda devlet üniversitelerine başvurabilecek.Öğrenciler eşdeğer programlarda devlet üniversitelerine başvurabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Özel öğrenci olarak eğitim almak isteyen öğrencilerin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihini de dikkate alarak özel öğrenci olmak istedikleri devlet üniversitelerine başvuru yapmaları gerektiği ifade edilen yazıda, başvurdukları üniversitede öğrencinin kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan program ile sınıfın bulunması durumunda özel öğrencilik başvurusunun kabul edileceği bildirildi.

Depremden etkilenen illerde eğitim sürecinin kesintisiz devam etmesi hedefleniyor.Depremden etkilenen illerde eğitim sürecinin kesintisiz devam etmesi hedefleniyor.

Yazıda, senatosunca uzaktan öğretimle eğitim verilmesine karar verilen üniversitelerde, başka bir üniversitede özel öğrenci olarak eğitim almak için başvuru yapmayan ancak eğitim ve öğretim dönemi sırasında öğretmenlik uygulaması dersini yüz yüze alması gereken öğrencilerin, talepleri halinde bu derse halihazırda bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebilecekleri ya da sadece bu ders için özel öğrencilik başvurusu yapabilecekleri belirtildi.

Bununla birlikte yazıda, ihtiyaç halinde bu durumdaki öğrencilerin iş ve işlemlerini koordine etmesi için üniversitelerin sorumlu birim görevlendirmesine karar verildiği kaydedildi.

Deprem Bölgesinde Özel Öğrencilik Uygulaması
1. Uygulama süresi

Özel öğrencilik uygulaması, 2026-2027 eğitim öğretim yılında da devam edecek.

2. Kararı alan kurum

Uygulama kararı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklandı.

3. Yararlanabilecek öğrenciler

Deprem bölgesindeki belirlenen üniversitelerde kayıtlı olan ve özel öğrenci olmak isteyen öğrenciler yararlanabilecek.

Kapsama alınan üniversiteler

Adıyaman, İskenderun Teknik, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, Malatya Turgut Özal, Kahramanmaraş İstiklal ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversiteleri.

  1. Öğrenciler, kayıtlı oldukları programa eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerinde eğitim görebilecek.
  2. Özel öğrenci olmak isteyen öğrenciler, tercih ettikleri devlet üniversitelerine başvuru yapacak.
  3. Başvurunun kabul edilmesi için başvurulan üniversitede öğrencinin programına eşdeğer bölüm ve aynı sınıf bulunması gerekiyor.
  4. Özel öğrencilik hakkı otomatik olarak verilmeyecek; öğrencilerin ilgili üniversitelere başvuru yapması gerekiyor.
  5. Uzaktan eğitim alan öğrenciler, yüz yüze alınması gereken öğretmenlik uygulaması dersleri için bulundukları illerdeki üniversitelerden destek alabilecek.
Uygulamanın amacı

Depremden etkilenen öğrencilerin eğitim süreçlerinin kesintiye uğramaması amaçlanıyor.

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Zeynep Durusoy
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