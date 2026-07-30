Hac kesin kayıtları başladı! Diyanet takvimiyle hac kayıtları nasıl yapılır?

Kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının, belirlenen süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Sürecin ardından boş kalan kontenjanlar için kura sıralamasına göre ek kayıt dönemi uygulanacak. 2027 hac organizasyonunda ilk kafilelerin ise 17 Nisan 2027 tarihinde kutsal topraklara hareket etmesi planlanıyor.

2027 HAC KESİN KAYITLARI BAŞLADI

2027 hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt işlemleri 30 Temmuz 2026 Perşembe günü başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre adaylar, kesin kayıt işlemlerini 18 Ağustos 2026 tarihine kadar e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşların, hak kaybı yaşamamaları için işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Kesin kayıt işlemleri e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan adaylar sisteme giriş yaparak kayıt işlemlerini tamamlayabiliyor. Kayıt süresinin sona ermesinin ardından yeni başvuru kabul edilmeyecek.

2027 HAC KESİN KAYIT EKRANI

HACI ADAYLARI KUTSAL TOPRAKLARA NE ZAMAN GİDECEK?

2027 hac organizasyonunun ulaşım takvimine göre Türkiye'den kutsal topraklara gidecek ilk kafilelerin 17 Nisan 2027 tarihinde yola çıkması planlanıyor.

Hacı adaylarının Suudi Arabistan'a gidişleri 17 Nisan-11 Mayıs 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dönüşlerin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında yapılması öngörülüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hac yolculuğu öncesinde adaylara yönelik eğitim ve bilgilendirme programları da düzenleyecek. Bu programlarda hac ibadetinin usul ve esasları ile yolculuk sürecine ilişkin bilgiler paylaşılacak.

HAC BOŞ KONTENJANLARI İÇİN KAYITLAR NE ZAMAN?

Kesin kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından boş kalan hac kontenjanları için yeni bir kayıt dönemi uygulanacak. Boş kontenjanların kura sıralaması esas alınarak 24 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihleri arasında doldurulması planlanıyor.

Bu süreçte kura sıralamasına göre hak kazanan adaylar kesin kayıt yaptırabilecek.

KESİN KAYDINI YAPTIRMAYANLARA EK SÜRE VERİLECEK Mİ?

Kesin kayıt hakkı kazanmasına rağmen 18 Ağustos 2026 tarihine kadar işlemlerini tamamlayamayan adaylara yalnızca belirli şartların oluşması halinde ek kayıt imkanı tanınabilecek.

Bunun için kayıt süresinde işlem yapılmasına engel olan durumun belgelenebilir bir mücbir sebebe dayanması ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi gerekiyor.

Bu şartları taşımayan adaylar ek kayıt hakkından yararlanamayacak. Ayrıca ilgili yıl içerisinde kesin kaydını yaptırmayan kişilere sonraki yıllarda yeniden kesin kayıt hakkı verilmeyecek.