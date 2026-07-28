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YÖK Atlas mobilde! 2026 YKS tercihlerinde adayların rehberi olacak

2026-YKS tercih maratonu başlarken üniversite adaylarının en önemli rehberlerinden biri olan YÖK Atlas'ta dikkat çeken bir yenilik hayata geçirildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, adayların tercih sürecinde ihtiyaç duydukları verilere artık cep telefonlarından da kolayca erişebileceğini belirterek, bilinçli tercih için resmi kaynakların kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

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YÖK Atlas mobilde! 2026 YKS tercihlerinde adayların rehberi olacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih döneminde adayların bilinçli ve doğru karar verebilmesi için YÖK Atlas'ın bu yıl mobil uyumlu hale getirildiğini bildirdi.

(Haberin fotoğrafları AA'dan ve X'ten alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan ve X'ten alınmıştır.)

YÖK ATLAS MOBİL UYUMLU HALE GETİRİLDİ

Özvar, yaptığı yazılı açıklamada adayların, tercih sürecinde ihtiyaç duyacakları tüm temel bilgilere YÖK Atlas üzerinden ulaşabileceğini belirtti. Tercihlerin güvenilir ve resmi verilere dayalı yapılmasının önemine dikkati çeken Özvar, adaylara YÖK Atlas'tan yararlanmaları tavsiyesinde bulunarak, "YÖK Atlas'ı bu yıl tamamen mobil uyumlu hale getirdik." ifadesini kullandı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sistemin artık mobil uyumlu hale getirildiğini açıkladı.YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sistemin artık mobil uyumlu hale getirildiğini açıkladı.

YÖK Atlas üzerinden, programların başarı sıralamalarının, taban puanların, kontenjanların, doluluk oranlarının, akreditasyon durumlarının, öğretim elemanı yapısının ve tercih sürecinde ihtiyaç duyulacak birçok verinin ayrıntılı şekilde yer aldığını kaydeden Özvar, şu ifadeleri kaydetti:

Kararlarınızı resmi verilere dayandırın. Tercih sürecinde güvenilir bilgi kaynaklarının kullanılması büyük önem taşıyor. Bilgiyle yapılan tercih, geleceğe güvenle atılan ilk adımdır.

Adaylar tercih döneminde bilgilere cep telefonlarından da kolayca ulaşabilecek.Adaylar tercih döneminde bilgilere cep telefonlarından da kolayca ulaşabilecek.

YURT DIŞI TERCİHLERİNDE TANIMA VE DENKLİK UYARISI

Özvar, yurt dışında eğitim görmeyi planlayan adaylara da uyarılarda bulundu. Tercih edilecek yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınıp tanınmadığının, eğitime başlamadan önce mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirten Özvar, tanınmayan yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara denklik verilmesinin mümkün olmadığını hatırlattı.

YÖK Atlas mobil uygulamasını iOS kullanıcıları App Store, Android kullanıcıları ise Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak cihazlarına indirebilir.

YÖK Atlas'ta başarı sıralamaları, taban puanlar ve kontenjan bilgileri yer alıyor.YÖK Atlas'ta başarı sıralamaları, taban puanlar ve kontenjan bilgileri yer alıyor.

DENKLİK GARANTİSİ VERİLMEYECEK

Hiçbir üniversite veya program için önceden "denklik garantisi" verilemeyeceğinin altını çizen Özvar, adayların yurt içi veya yurt dışında tercih yaparken resmi ve doğrulanabilir bilgilere dayanmasının, eğitim hayatları ve gelecek planlamaları açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

YÖK Atlas mobilde! Nasıl kullanılır?
1. Adım Giriş
YÖK Atlas'a giriş yapın

Cep telefonunuzdan YÖK Atlas sistemine erişin.

2. Adım Araştırma
Bölüm ve üniversite araştırın

İlgilendiğiniz bölüm, üniversite ve şehir bilgilerini inceleyin.

3. Adım Karşılaştırma
Başarı sıralamasını kontrol edin

Geçmiş yılların taban puanları ve başarı sıralamalarını karşılaştırın.

4. Adım Bilgi
Kontenjan bilgilerine bakın

Programların kontenjan, doluluk oranı ve güncel bilgilerini inceleyin.

5. Adım Planlama
Tercih listenizi oluşturun

İlgi alanınıza ve puanınıza uygun bölümleri belirleyin.

6. Adım Güvenilirlik
Resmi verileri dikkate alın

Tercih kararınızı güvenilir ve doğrulanabilir bilgilere göre verin.

7. Adım Kontrol

Son kontrolleri yapın

YKS tercihleri, ÖSYM AİS üzerinden yapılıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme girerek tercih listelerini oluşturuyor, ardından bilgilerini kontrol edip onaylıyor. Tercih süresi bitmeden listenizi kontrol ederek onaylayın.

Not: YÖK, adaylara tercihlerini yaparken yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklardan yararlanmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

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