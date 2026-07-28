YÖK Atlas mobilde! 2026 YKS tercihlerinde adayların rehberi olacak

YÖK Atlas mobil uygulamasını iOS kullanıcıları App Store, Android kullanıcıları ise Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak cihazlarına indirebilir.

Özvar, yurt dışında eğitim görmeyi planlayan adaylara da uyarılarda bulundu. Tercih edilecek yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınıp tanınmadığının, eğitime başlamadan önce mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirten Özvar , tanınmayan yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara denklik verilmesinin mümkün olmadığını hatırlattı.

YÖK Atlas'ta başarı sıralamaları, taban puanlar ve kontenjan bilgileri yer alıyor.

DENKLİK GARANTİSİ VERİLMEYECEK

Hiçbir üniversite veya program için önceden "denklik garantisi" verilemeyeceğinin altını çizen Özvar, adayların yurt içi veya yurt dışında tercih yaparken resmi ve doğrulanabilir bilgilere dayanmasının, eğitim hayatları ve gelecek planlamaları açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

YÖK Atlas mobilde! Nasıl kullanılır? 1. Adım Giriş YÖK Atlas'a giriş yapın Cep telefonunuzdan YÖK Atlas sistemine erişin. 2. Adım Araştırma Bölüm ve üniversite araştırın İlgilendiğiniz bölüm, üniversite ve şehir bilgilerini inceleyin. 3. Adım Karşılaştırma Başarı sıralamasını kontrol edin Geçmiş yılların taban puanları ve başarı sıralamalarını karşılaştırın. 4. Adım Bilgi Kontenjan bilgilerine bakın Programların kontenjan, doluluk oranı ve güncel bilgilerini inceleyin. 5. Adım Planlama Tercih listenizi oluşturun İlgi alanınıza ve puanınıza uygun bölümleri belirleyin. 6. Adım Güvenilirlik Resmi verileri dikkate alın Tercih kararınızı güvenilir ve doğrulanabilir bilgilere göre verin. 7. Adım Kontrol Son kontrolleri yapın YKS tercihleri, ÖSYM AİS üzerinden yapılıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme girerek tercih listelerini oluşturuyor, ardından bilgilerini kontrol edip onaylıyor. Tercih süresi bitmeden listenizi kontrol ederek onaylayın. Not: YÖK, adaylara tercihlerini yaparken yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklardan yararlanmaları konusunda uyarıda bulunuyor.