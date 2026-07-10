TÜİK raporladı: Mayıs 2026 dış ticaret endeksleri belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mayıs ayı dış ticaret endekslerine göre, ihracat ve ithalat birim değer endeksleri yıllık bazda yüzde 14,2 yükseldi. Aynı dönemde ihracat ve ithalat miktar endekslerinde ise düşüş kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Verilere göre ihracat ve ithalat birim değer endeksleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 artarken, dış ticaret miktar endekslerinde düşüş görüldü.
İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YILLIK BAZDA YÜZDE 14,2 ARTTI
TÜİK verilerine göre ihracat birim değer endeksi, Mayıs 2026'da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,2 artış gösterdi.
Sektörler bazında incelendiğinde endeks; gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,3, yakıtlarda yüzde 52,5 ve imalat sanayisinde yüzde 12 yükseldi.
İTHALAT FİYATLARINDA YÜKSELİŞ GÖRÜLDÜ
İthalat birim değer endeksi de mayısta yıllık bazda yüzde 14,2 arttı. İthalatta fiyat artışının en belirgin olduğu alan yakıtlar oldu. Yakıt grubunda endeks yüzde 49 yükselirken, ham maddelerde yüzde 4,3, imalat sanayisinde ise yüzde 6,4 artış kaydedildi.
Gıda, içecek ve tütün grubunda ise ithalat birim değer endeksi yüzde 2,4 geriledi.
DIŞ TİCARET MİKTAR ENDEKSLERİNDE DÜŞÜŞ
Mayıs ayında ihracat miktar endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 azaldı.
Azalış; gıda, içecek ve tütün grubunda yüzde 16, ham maddelerde yüzde 19,9, yakıtlarda yüzde 20,6 ve imalat sanayisinde yüzde 21,4 olarak gerçekleşti.
İthalat miktar endeksi de aynı dönemde yüzde 21,8 düşüş gösterdi. İthalatta miktar bazındaki gerileme; gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,2, ham maddelerde yüzde 6,9, yakıtlarda yüzde 3,8 ve imalat sanayisinde yüzde 23,1 oldu.
ARINDIRILMIŞ VERİLER İHRACATTA SINIRLI ARTIŞA İŞARET ETTİ
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracat miktar endeksi, nisandaki 146 seviyesinden mayısta yüzde 1,2 artışla 147,7'ye çıktı. Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise ihracat miktar endeksi, geçen yılın mayıs ayındaki 163,2 seviyesinden yüzde 5,5 düşerek 154,1 oldu.
İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ MAYISTA GERİLEDİ
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi, nisanda 123,4 seviyesindeyken mayısta yüzde 6 azalarak 116 olarak kaydedildi. Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise ithalat miktar endeksi, yıllık bazda yüzde 10 düşerek 120,3 seviyesine indi.
DIŞ TİCARET HADDİNDE SINIRLI İYİLEŞME
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine oranıyla hesaplanan dış ticaret haddi, Mayıs 2026'da 89,6 oldu. Dış ticaret haddi, geçen yılın aynı ayında 89,5 seviyesindeyken bu yıl 0,1 puanlık artış gösterdi.