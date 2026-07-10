TÜİK raporladı: Mayıs 2026 dış ticaret endeksleri belli oldu

Azalış; gıda, içecek ve tütün grubunda yüzde 16, ham maddelerde yüzde 19,9, yakıtlarda yüzde 20,6 ve imalat sanayisinde yüzde 21,4 olarak gerçekleşti.

İthalat miktar endeksi de aynı dönemde yüzde 21,8 düşüş gösterdi. İthalatta miktar bazındaki gerileme; gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,2, ham maddelerde yüzde 6,9, yakıtlarda yüzde 3,8 ve imalat sanayisinde yüzde 23,1 oldu.

Arındırılmış verilerde ihracat miktar endeksinde sınırlı artış görüldü.

ARINDIRILMIŞ VERİLER İHRACATTA SINIRLI ARTIŞA İŞARET ETTİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracat miktar endeksi, nisandaki 146 seviyesinden mayısta yüzde 1,2 artışla 147,7'ye çıktı. Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise ihracat miktar endeksi, geçen yılın mayıs ayındaki 163,2 seviyesinden yüzde 5,5 düşerek 154,1 oldu.