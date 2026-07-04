Yurt dışı telefonlarda IMEI kayıt kuralları değişti: e-Devlet başvurusu, 54.258 TL harç ve kara liste süreci
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yürürlüğe aldığı yeni düzenlemeyle, yurt dışından getirilen telefon ve diğer elektronik cihazların IMEI kayıt süreçleri dijital ortama taşındı. Bundan sonra başvurular doğrudan e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Yeni uygulama yalnızca kayıt işlemlerini değil, arıza nedeniyle değiştirilen cihazların IMEI aktarımını ve yabancı misyon personeline ait cihazların kullanım sürelerini de kapsıyor. Düzenleme, kayıt süreçlerinin daha hızlı ve denetlenebilir şekilde yürütülmesini hedefliyor.
IMEI BAŞVURULARI E-DEVLET'E TAŞINDI
BTK tarafından yapılan değişiklikle birlikte elektronik kimlik bilgisine sahip cihazların kayıt işlemlerinde yeni bir dönem başladı. Yurt dışından getirilen cihazlar için yapılacak başvurular artık e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.
Özellikle Dışişleri Bakanlığı tarafından vergi muafiyeti tanınan Yabancı Misyon Kimlik Kartı sahipleri, gerekli evrak ve bilgileri sisteme yükleyerek başvurularını dijital ortamda tamamlayabilecek. Başvuru sırasında beyan edilen bilgiler ise ilgili kamu kurumları tarafından elektronik ortamda doğrulanarak BTK sistemine aktarılacak.
YABANCI MİSYON PERSONELİNE AİT TELEFONLARDA YENİ SİSTEM
Yeni düzenleme kapsamında diplomatik statüye sahip yabancı misyon çalışanlarının kullandığı cihazların IMEI kullanım süreleri yeniden belirlendi.
Vergi muafiyeti kapsamında bulunan Yabancı Misyon Kimlik Kartı sahiplerinin telefonları, kartlarının geçerli olduğu süre boyunca beyaz listede yer almaya devam edecek. Kimlik kartının süresinin sona ermesi halinde ise cihazlar ek olarak 120 gün daha kullanılabilecek.
Bu sürenin tamamlanmasının ardından ilgili IMEI numaraları siyah listeye aktarılacak ve cihazlar mobil haberleşme hizmetlerinden yararlanamayacak.
YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFONLAR BEYAZ LİSTEYE ALINACAK
Yolcular tarafından yurt dışından getirilen ve kayıt işlemleri tamamlanan cihazlar, gerekli inceleme ve kontrollerin ardından BTK tarafından beyaz listeye eklenecek. Böylece cihazlar Türkiye'deki mobil operatörler üzerinden kesintisiz şekilde kullanılmaya devam edebilecek.
SİYAH LİSTEDEKİ CİHAZLAR YAKINDAN İZLENECEK
BTK, kullanım dışı bırakılan cihazların tekrar aktif hale getirilmesine yönelik uygulamalarda da değişikliğe gitti. Buna göre siyah listede bulunan bir telefonun herhangi bir hat ile yeniden kullanılmaya başlanması durumunda, ilgili mobil operatör bu bilgiyi abone numarasıyla birlikte gecikmeden BTK'ya bildirecek.
|Durum
|Ne yapmalısınız?
|Türkiye'de kullanacaksanız
|IMEI kaydı gerekir
|Geçici ziyaretçiyseniz
|Süre şartlarını kontrol edin
|Ana kart değişti
|IMEI aktarım prosedürünü uygulayın
|Telefon kapanmaya başladı
|Kayıt durumunu hemen kontrol edin
ARIZALANAN TELEFONLARDA IMEI DEĞİŞİKLİĞİNE YENİ ŞARTLAR
Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cihazların arızalanması halinde uygulanacak IMEI değişikliği prosedürü de yeniden düzenlendi.
Telefonun veya ana kartının arıza nedeniyle değiştirilmesi durumunda kullanıcılar IMEI değişikliği talebinde bulunabilecek. Ancak bu işlem yalnızca ilk kayıt başvurusunu yapan kişi tarafından gerçekleştirilebilecek.
Başvurular, cihaz kaydının tamamlanmasının ardından üç takvim yılı içerisinde ve cihaz beyaz listede bulunduğu süre boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
IMEI değişikliği talebinin kabul edilmesi için cihaz değişimini gerçekleştiren firmadan alınacak belgede firma bilgileri, değişimin arıza nedeniyle yapıldığını gösteren ifade ile eski ve yeni IMEI numaralarının açık şekilde yer alması gerekecek.
6 SORUDA MERAK EDİLENLER
1. IMEI kaydı artık nereden yapılacak?
IMEI kayıt başvuruları artık yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru öncesinde ilgili harcın ödenmesi ve gerekli bilgilerin sisteme eksiksiz girilmesi gerekiyor.
2. 54.258 TL IMEI kayıt harcı kimler için geçerli?
2026 yılı için belirlenen 54.258 TL tutarındaki IMEI kayıt harcı, yurt dışından getirilen ve Türkiye'de kullanılmak istenen cep telefonlarını kendi adına kaydettirecek kişiler için uygulanıyor.
3. 3 takvim yılında 1 telefon kuralı nedir?
Bir kişi, üç takvim yılı içinde yalnızca bir adet yurt dışından getirilen cep telefonunu kendi adına IMEI kaydı yaptırabiliyor. Bu süre dolmadan ikinci bir cihaz için kayıt hakkı bulunmuyor.
4. Telefonun ana kartı değişirse IMEI ne olacak?
Cihazın arıza nedeniyle ana kartının değiştirilmesi gibi durumlarda, belirlenen prosedür kapsamında IMEI aktarımı yapılabiliyor. İşlemler, ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili merciler tarafından yürütülüyor.
5. Yabancı misyon personeline tanınan 120 günlük ek süre ne anlama geliyor?
Düzenleme kapsamında yabancı misyon personeline, belirli şartları sağlamaları halinde IMEI kayıt işlemleri için 120 günlük ek süre tanınıyor. Bu sürenin sonunda gerekli işlemler yapılmazsa ilgili süreç başlatılıyor.
6. Telefonum kara listeye girerse ne olur?
IMEI'si kayıt altına alınmayan veya kullanım şartlarını karşılamayan cihazlar kara listeye alınabiliyor. Bu durumda telefon mobil şebekelerde kullanılamıyor; arama, SMS ve mobil internet hizmetleri devre dışı kalırken, yalnızca Wi-Fi üzerinden kullanılabilen işlevler çalışmaya devam edebiliyor.
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