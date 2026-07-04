Yurt dışı telefonlarda IMEI kayıt kuralları değişti: e-Devlet başvurusu, 54.258 TL harç ve kara liste süreci

6 SORUDA MERAK EDİLENLER

1. IMEI kaydı artık nereden yapılacak?

IMEI kayıt başvuruları artık yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru öncesinde ilgili harcın ödenmesi ve gerekli bilgilerin sisteme eksiksiz girilmesi gerekiyor.

2. 54.258 TL IMEI kayıt harcı kimler için geçerli?

2026 yılı için belirlenen 54.258 TL tutarındaki IMEI kayıt harcı, yurt dışından getirilen ve Türkiye'de kullanılmak istenen cep telefonlarını kendi adına kaydettirecek kişiler için uygulanıyor.

3. 3 takvim yılında 1 telefon kuralı nedir?

Bir kişi, üç takvim yılı içinde yalnızca bir adet yurt dışından getirilen cep telefonunu kendi adına IMEI kaydı yaptırabiliyor. Bu süre dolmadan ikinci bir cihaz için kayıt hakkı bulunmuyor.

4. Telefonun ana kartı değişirse IMEI ne olacak?

Cihazın arıza nedeniyle ana kartının değiştirilmesi gibi durumlarda, belirlenen prosedür kapsamında IMEI aktarımı yapılabiliyor. İşlemler, ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili merciler tarafından yürütülüyor.

5. Yabancı misyon personeline tanınan 120 günlük ek süre ne anlama geliyor?

Düzenleme kapsamında yabancı misyon personeline, belirli şartları sağlamaları halinde IMEI kayıt işlemleri için 120 günlük ek süre tanınıyor. Bu sürenin sonunda gerekli işlemler yapılmazsa ilgili süreç başlatılıyor.

6. Telefonum kara listeye girerse ne olur?

IMEI'si kayıt altına alınmayan veya kullanım şartlarını karşılamayan cihazlar kara listeye alınabiliyor. Bu durumda telefon mobil şebekelerde kullanılamıyor; arama, SMS ve mobil internet hizmetleri devre dışı kalırken, yalnızca Wi-Fi üzerinden kullanılabilen işlevler çalışmaya devam edebiliyor.