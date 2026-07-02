Uykusunda yüzüne yarasa konmuştu | 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Kanada'da 11 yaşındaki bir çocuk uykusunda yüzüne temas eden yarasa nedeniyle kaptığı kuduz virüsü sonucu yaşamını yitirdi. Uzmanlar yarasalarla yaşanan en küçük temasın bile vakit kaybetmeden tıbbi değerlendirme gerektirdiği konusunda uyarıyor.
Kanada'da yaşanan trajik olay kuduz virüsünün ne kadar ölümcül olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. 11 yaşındaki bir çocuk uykusu sırasında yüzüne konan bir yarasayla temas ettikten haftalar sonra gelişen kuduz enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.
İlk belirtiler günler sonra ortaya çıktı
Canadian Medical Association Journal'da yayımlanan olgu raporuna göre olay 2024 yılında Ontario eyaletindeki bir kır evinde meydana geldi. Gece uykusunda yüzüne dokunan bir yarasa nedeniyle uyanan çocuk, hayvanı eliyle uzaklaştırdı. Babası ise yarasayı bir kap yardımıyla yakalayarak dışarı bıraktı.
Çocuğun vücudunda herhangi bir ısırık ya da yara izi görülmemesi ve yarasanın olağan dışı davranış sergilememesi nedeniyle aile ilk etapta sağlık kuruluşuna başvurmadı. Ancak olaydan 19 gün sonra çocukta yüzünde uyuşma ve şişlik şikayetleri başladı.
İlk teşhisler farklı hastalıkları işaret etti
Acil servise götürülen çocukta ilk değerlendirmede geçici yüz felci olabileceği düşünülerek antiviral tedavi uygulandı.
Ertesi gün yapılan başka bir muayenede ise ağız ve diş eti enfeksiyonu teşhisi konuldu.
Kısa süre içinde sağlık durumu hızla ağırlaşan çocukta 39 dereceyi aşan ateş, yutma güçlüğü, bilinç bulanıklığı ve görsel halüsinasyonlar gelişti. Bunun üzerine entübe edilerek pediatrik yoğun bakım ünitesine alındı.
Kuduz teşhisi geç konuldu
BBC'de yer alan habere göre durumun kritik hale gelmesi üzerine doktorlar kuduz ihtimalini değerlendirdi. Yapılan laboratuvar testlerinde, çocuğun yarasalardan bulaşan kuduz virüsü varyantıyla enfekte olduğu belirlendi. Yoğun bakımda uygulanan tüm tedavilere rağmen çocuk, hastaneye yatırılmasının 17. gününde yaşamını yitirdi.
Aynı vakadan 28 kişi yaşamını yitirdi
Kanada Veteriner Hekimler Birliği verilerine göre ülkede 1924 yılından bu yana kuduz nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, insanlarda kuduz vakalarının son derece düşük seviyede seyretmesini yaygın aşılama programlarına bağlıyor.
Uzmanlar ise özellikle yarasalarla yaşanan her türlü doğrudan temasın ciddiye alınması gerektiğini vurguluyor. Isırık izi veya görünür yara bulunmasa bile temas sonrası vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması ve gerekirse koruyucu kuduz tedavisinin uygulanması hayati önem taşıyor.
Kuduz virüsü, belirtiler ortaya çıktıktan sonra neredeyse tüm vakalarda ölümcül seyrediyor. Bu nedenle erken müdahale, hastalığın önlenmesindeki en kritik unsur olarak kabul ediliyor.
NE OLMUŞTU?
|Başlık
|Bilgi
|Ülke
|Kanada
|Olay Yeri
|Ontario
|Mağdur
|11 yaşındaki çocuk
|Temas Kaynağı
|Yarasa
|Olay
|Uykusunda yüzüne yarasa temas etti
|İlk Müdahale
|Görünür yara olmadığı için sağlık kuruluşuna başvurulmadı
|Belirtiler
|Yüz uyuşması, şişlik, ateş, yutma güçlüğü, bilinç bulanıklığı
|Kesin Teşhis
|Yarasa kaynaklı kuduz virüsü
|Sonuç
|Çocuk hayatını kaybetti
|Uzman Uyarısı
|Yarasa ile her türlü temasta vakit kaybetmeden kuduz profilaksisi için sağlık kuruluşuna başvurulmalı.