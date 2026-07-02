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Uykusunda yüzüne yarasa konmuştu | 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Kanada'da 11 yaşındaki bir çocuk uykusunda yüzüne temas eden yarasa nedeniyle kaptığı kuduz virüsü sonucu yaşamını yitirdi. Uzmanlar yarasalarla yaşanan en küçük temasın bile vakit kaybetmeden tıbbi değerlendirme gerektirdiği konusunda uyarıyor.

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Uykusunda yüzüne yarasa konmuştu | 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Kanada'da yaşanan trajik olay kuduz virüsünün ne kadar ölümcül olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. 11 yaşındaki bir çocuk uykusu sırasında yüzüne konan bir yarasayla temas ettikten haftalar sonra gelişen kuduz enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.

Kanada'da 11 yaşındaki bir çocuk, yüzüne temas eden yarasadan kaptığı kuduz virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. (Fotoğraf:AA)Kanada'da 11 yaşındaki bir çocuk, yüzüne temas eden yarasadan kaptığı kuduz virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. (Fotoğraf:AA)

İlk belirtiler günler sonra ortaya çıktı

Canadian Medical Association Journal'da yayımlanan olgu raporuna göre olay 2024 yılında Ontario eyaletindeki bir kır evinde meydana geldi. Gece uykusunda yüzüne dokunan bir yarasa nedeniyle uyanan çocuk, hayvanı eliyle uzaklaştırdı. Babası ise yarasayı bir kap yardımıyla yakalayarak dışarı bıraktı.

Çocuğun vücudunda herhangi bir ısırık ya da yara izi görülmemesi ve yarasanın olağan dışı davranış sergilememesi nedeniyle aile ilk etapta sağlık kuruluşuna başvurmadı. Ancak olaydan 19 gün sonra çocukta yüzünde uyuşma ve şişlik şikayetleri başladı.

Olay, 2024 yılında Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir kır evinde meydana geldi. (Fotoğraf:AA)Olay, 2024 yılında Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir kır evinde meydana geldi. (Fotoğraf:AA)

İlk teşhisler farklı hastalıkları işaret etti

Acil servise götürülen çocukta ilk değerlendirmede geçici yüz felci olabileceği düşünülerek antiviral tedavi uygulandı.

Ertesi gün yapılan başka bir muayenede ise ağız ve diş eti enfeksiyonu teşhisi konuldu.

Vücudunda görünür yara bulunmadığı için aile ilk etapta tıbbi yardım almadı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Vücudunda görünür yara bulunmadığı için aile ilk etapta tıbbi yardım almadı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

Kısa süre içinde sağlık durumu hızla ağırlaşan çocukta 39 dereceyi aşan ateş, yutma güçlüğü, bilinç bulanıklığı ve görsel halüsinasyonlar gelişti. Bunun üzerine entübe edilerek pediatrik yoğun bakım ünitesine alındı.

Temastan 19 gün sonra çocukta yüz uyuşması ve şişlik belirtileri ortaya çıktı. (Fotoğraf:Takvim.com.tr)Temastan 19 gün sonra çocukta yüz uyuşması ve şişlik belirtileri ortaya çıktı. (Fotoğraf:Takvim.com.tr)

Kuduz teşhisi geç konuldu

BBC'de yer alan habere göre durumun kritik hale gelmesi üzerine doktorlar kuduz ihtimalini değerlendirdi. Yapılan laboratuvar testlerinde, çocuğun yarasalardan bulaşan kuduz virüsü varyantıyla enfekte olduğu belirlendi. Yoğun bakımda uygulanan tüm tedavilere rağmen çocuk, hastaneye yatırılmasının 17. gününde yaşamını yitirdi.

Yapılan testlerde çocuğun yarasa kaynaklı kuduz virüsü varyantıyla enfekte olduğu belirlendi. (Fotoğraf:AA)Yapılan testlerde çocuğun yarasa kaynaklı kuduz virüsü varyantıyla enfekte olduğu belirlendi. (Fotoğraf:AA)

Aynı vakadan 28 kişi yaşamını yitirdi

Kanada Veteriner Hekimler Birliği verilerine göre ülkede 1924 yılından bu yana kuduz nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, insanlarda kuduz vakalarının son derece düşük seviyede seyretmesini yaygın aşılama programlarına bağlıyor.

Uzmanlar ise özellikle yarasalarla yaşanan her türlü doğrudan temasın ciddiye alınması gerektiğini vurguluyor. Isırık izi veya görünür yara bulunmasa bile temas sonrası vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması ve gerekirse koruyucu kuduz tedavisinin uygulanması hayati önem taşıyor.

Kuduz virüsü, belirtiler ortaya çıktıktan sonra neredeyse tüm vakalarda ölümcül seyrediyor. Bu nedenle erken müdahale, hastalığın önlenmesindeki en kritik unsur olarak kabul ediliyor.

NE OLMUŞTU?

BaşlıkBilgi
ÜlkeKanada
Olay YeriOntario
Mağdur11 yaşındaki çocuk
Temas KaynağıYarasa
OlayUykusunda yüzüne yarasa temas etti
İlk MüdahaleGörünür yara olmadığı için sağlık kuruluşuna başvurulmadı
BelirtilerYüz uyuşması, şişlik, ateş, yutma güçlüğü, bilinç bulanıklığı
Kesin TeşhisYarasa kaynaklı kuduz virüsü
SonuçÇocuk hayatını kaybetti
Uzman UyarısıYarasa ile her türlü temasta vakit kaybetmeden kuduz profilaksisi için sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

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