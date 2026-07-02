GSB yurtlarında ücretsiz konaklama başvurusu başladı: Son başvuru tarihi

Projeden yararlanmak isteyenlerin seyahatlerinden en az bir gün önce "ALO GSB 444 0 472" numaralı çağrı merkezini arayarak rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Türkiye genelindeki her ilde bir kız ve bir erkek yurdu tamamen bu projeye tahsis edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ʺSeyahatseverʺ projesiyle 18-30 yaş arası gençler, bu yaz 81 ildeki GSB yurtlarında 5 güne kadar tamamen ücretsiz konaklayabiliyor. (Görsel: AA)

SEYAHATSEVER 2026 KONAKLAMA TARİHLERİ BELLİ OLDU

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Seyahatsever" projesi kapsamında, bu yıl kapılarını açacak olan GSB yurtlarında konaklama dönemi 6 Temmuz - 21 Ağustos 2026 tarihleri olarak belirlendi.

GSB ʺSeyahatseverʺ projesi kapsamında her ilde bir kız ve bir erkek yurdu genç seyahatseverlere tahsis edildi. (Görsel: AA)

PROJENİN AMACI VE GEÇMİŞ BAŞARISI

2022 yılında başlatılan "Seyahatsever" projesi, gençlerin yaz tatillerinde mali kaygı taşımadan Türkiye'nin farklı şehirlerini gezmelerini, tarihi ve doğal güzellikleri yerinde keşfetmelerini hedefliyor. Kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan bu uygulama sayesinde, hayata geçirildiği günden bugüne kadar toplam 518 bin 713 genç yurtlarda ücretsiz konaklama şansı elde etti.

Seyahatsever projesiyle 6 Temmuz - 21 Ağustos tarihlerinde Türkiye'yi keşfedecek gençler için rezervasyon süreci resmen başladı. (Görsel: AA)

BAKAN BAK'TAN GENÇLERE DAVET

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada tüm gençleri yeni rotalar çizmeye davet etti. Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen harika noktaları olduğunu vurgulayan Bakan Bak, gençlerin bu fırsatı değerlendirerek unutulmaz bir yaz geçirmelerini ve yeni deneyimler kazanmalarını arzu ettiklerini belirtti.

Kayıt şartları, konaklama kuralları ve il bazındaki GSB yurt listesi gibi merak edilen tüm detaylara seyahatsever.gsb.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Haberler