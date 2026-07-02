Kanada'da bir yarasa teması ölümle sonuçlandı: Aynı vakadan 28 kişi hayatını kaybetti

Kanada'da yaşanan trajik olay kuduz virüsünün ne kadar ölümcül olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. 11 yaşındaki bir çocuk uykusu sırasında yüzüne konan bir yarasayla temas ettikten haftalar sonra gelişen kuduz enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.

Kanada'da 11 yaşındaki bir çocuk, yüzüne temas eden yarasadan kaptığı kuduz virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. (Fotoğraf:AA)

İlk belirtiler günler sonra ortaya çıktı

Canadian Medical Association Journal'da yayımlanan olgu raporuna göre olay 2024 yılında Ontario eyaletindeki bir kır evinde meydana geldi. Gece uykusunda yüzüne dokunan bir yarasa nedeniyle uyanan çocuk, hayvanı eliyle uzaklaştırdı. Babası ise yarasayı bir kap yardımıyla yakalayarak dışarı bıraktı.

Çocuğun vücudunda herhangi bir ısırık ya da yara izi görülmemesi ve yarasanın olağan dışı davranış sergilememesi nedeniyle aile ilk etapta sağlık kuruluşuna başvurmadı. Ancak olaydan 19 gün sonra çocukta yüzünde uyuşma ve şişlik şikayetleri başladı.