Zamanımızı nereye harcıyoruz? Erkekler oyuna, kadınlar hobi ve sanata yöneliyor

TÜİK verilerine göre vatandaşlar günde ortalama 4 saat 34 dakikayı sosyal yaşam, eğlence, spor, hobi ve medya tüketimine ayırıyor.

Araştırma sonuçlarına göre vatandaşlar, gün içinde ortalama 4 saat 34 dakikayı sosyal yaşam, eğlence, spor, hobi ve medya tüketimi gibi faaliyetlere ayırıyor. Erkekler boş zamanlarının önemli bölümünü oyun aktivitelerine yönlendirirken, kadınlar sanat ve hobi etkinliklerine daha fazla zaman ayırıyor.

TÜİK verilerine göre vatandaşlar günde ortalama 4 saat 34 dakikayı sosyal yaşam, eğlence, spor, hobi ve medya tüketimine ayırıyor.

GÜNÜN BÜYÜK BÖLÜMÜ UYKU VE TEMEL İHTİYAÇLARLA GEÇİYOR

TÜİK verilerine göre bireyler gün içerisinde ortalama 9 saatlerini uyuyarak geçiriyor. Yemek yeme ve kişisel bakım için ayrılan süre 3 saat 15 dakika olurken, çalışma hayatına ayrılan zaman ise günlük ortalama 2 saat 25 dakika olarak hesaplandı.

Bireyler günde ortalama 9 saat uyku, 3 saat 15 dakika yemek ve kişisel bakım, 2 saat 25 dakika çalışmaya zaman ayırıyor.

Boş zaman faaliyetleri için ayrılan süre ise günlük ortalama 4 saat 34 dakika seviyesinde gerçekleşti.

Yemek yeme ve kişisel bakım, bireylerin gün içinde en fazla zaman ayırdığı temel ihtiyaçlar arasında yer aldı.

BOŞ ZAMANIN BÜYÜK KISMI TELEVİZYON VE SOSYAL HAYATA AYRILIYOR

Boş zaman aktiviteleri içerisinde en büyük payı televizyon izleme, video ve DVD içerikleri takip etme oluşturdu. Bu faaliyetler toplam boş zamanın yüzde 39,5'ini kapsadı.

Sosyal yaşam faaliyetleri yüzde 29 ile ikinci sırada yer alırken, dinlenmeye ayrılan sürelerin oranı yüzde 15,6 olarak kaydedildi.

Erkekler boş zamanlarının yüzde 8'ini oyun aktivitelerine ayırırken, kadınlar yüzde 2,5'ini sanat ve hobi faaliyetlerine harcıyor.

KADINLAR SANAT VE HOBİLERDE ÖNE ÇIKTI

Veriler, kadınların sanat ve hobi faaliyetlerine erkeklerden belirgin şekilde daha fazla zaman ayırdığını gösterdi. Erkeklerin boş zamanlarının yalnızca yüzde 0,5'i sanat ve hobilerden oluşurken, kadınlarda bu oran yüzde 2,5'e ulaştı.

Bu sonuç, kadınların boş zaman tercihlerini daha çok üretken ve yaratıcı etkinliklerden yana kullandığını ortaya koydu.

Erkeklerin boş zaman tercihleri arasında oyunlar öne çıkarken, bu alana kadınlara kıyasla daha fazla zaman ayırdıkları görüldü.

ERKEKLERİN BOŞ ZAMAN TERCİHİ OYUN OLDU

Oyun konsolları, bilgisayar oyunları ve masa oyunlarını kapsayan "oyunlar" kategorisi ise erkeklerde öne çıkan faaliyetler arasında yer aldı.

Araştırmaya göre erkekler boş zamanlarının yüzde 8'ini oyun aktivitelerine ayırırken, kadınlarda aynı oran yüzde 2,3 seviyesinde kaldı.

Çalışan kadınlar boş zamanlarının yüzde 4,7'sini egzersize ayırırken, çalışmayan kadınlarda bu oran yüzde 3 seviyesinde kalıyor.

ÇALIŞAN KADINLAR EGZERSİZE DAHA FAZLA ZAMAN AYIRIYOR

Fiziksel egzersize ayrılan zaman incelendiğinde erkeklerin oranı yüzde 4,7, kadınların oranı ise yüzde 3,3 olarak belirlendi.

Ancak çalışma durumuna göre yapılan değerlendirmede çalışan kadınların, çalışmayan kadınlara kıyasla spora daha fazla zaman ayırdığı görüldü. Çalışan kadınlarda egzersiz oranı yüzde 4,7 olurken, çalışmayan kadınlarda bu oran yüzde 3 seviyesinde kaldı.

Erkeklerde ise bunun tersi bir tablo ortaya çıktı. Çalışan erkekler boş zamanlarının yüzde 4,6'sını egzersize ayırırken, çalışmayan erkeklerde oran yüzde 4,9 olarak gerçekleşti.

Çalışan kadınlar, çalışmayan kadınlara ve erkeklere kıyasla boş zamanlarında okumaya daha fazla yer verdi.

OKUMA ALIŞKANLIĞINDA DA BENZER EĞİLİM GÖRÜLDÜ

Kültürel faaliyetler kapsamında değerlendirilen okuma alışkanlığında da çalışan kadınların daha aktif olduğu tespit edildi.

Çalışan kadınlar boş zamanlarının yüzde 4,7'sini okumaya ayırırken, çalışmayan kadınlarda bu oran yüzde 2,8 olarak hesaplandı. Erkeklerde ise çalışanların okuma oranı yüzde 1,8, çalışmayanların oranı ise yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Haberler