Samsun'da gastronomi şöleni: Bafra pidesi ve Nebiyan fasulyesi festivalin gözdesi oldu

Belirlenen 44 Lezzet Noktası yıl boyunca dijital platformlar üzerinden ziyaretçilere rehberlik edecek şekilde hizmet vermeye devam edecek.

Festival süresince kapalı kıymalı Bafra pidesi, Nebiyan fasulyesi ve manda sütlü dondurma ziyaretçilerin en çok tercih ettiği lezzetler arasında yer aldı.

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından hayata geçirilen Lezzet Noktası projesiyle 44 işletme belirlendi.

Festival süresince yoğun ilgi gören gastronomi etkinlikleri ve "Lezzet Noktası" uygulaması, hem şehrin gastronomi turizmine katkı sağladı hem de yerel işletmelerin görünürlüğünü artırdı. Özellikle kapalı kıymalı Bafra pidesi, Nebiyan fasulyesi ve manda sütlü dondurma ziyaretçilerin en çok tercih ettiği lezzetler arasında yer aldı.

Samsun Kültür Yolu Festivali'nde sahne bu kez şehrin eşsiz lezzetlerinin oldu. 44 "Lezzet Noktası" kentin zengin mutfak kültürünü geniş kitlelere ulaştırırken, festival süresince gastronomi duraklarına gösterilen yoğun ilgi hem yerel işletmelere hem de şehir ekonomisine katkı sağladı. Festival ziyaretçilerinin en çok ilgi gösterdiği tatlar arasında kapalı kıymalı Bafra pidesi, manda peynirli pide, Çarşamba pidesi, Nebiyan fasulyesi, manda sütlü dondurma ve kaymaklı lokum öne çıktı. Karadeniz'in lezzet başkenti olma yolunda ilerleyen Samsun, festival boyunca damaklarda unutulmaz izler bıraktı.

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından hayata geçirilen Lezzet Noktası projesiyle 44 işletme belirlendi.

Festival süresince kapalı kıymalı Bafra pidesi, Nebiyan fasulyesi ve manda sütlü dondurma ziyaretçilerin en çok tercih ettiği lezzetler arasında yer aldı.

"LEZZET NOKTASI" PROJESİ SAMSUN MUTFAĞINI ÖNE ÇIKARDI

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen "Lezzet Noktası" projesiyle Samsun'un gastronomi zenginliği ziyaretçilerle buluşmaya devam ediyor. Danışma Kurulu tarafından belirlenen 44 Lezzet Noktası, kentin köklü mutfak kültürünü görünür kılarken, Samsun'u gastronomi turizminin önemli destinasyonlarından biri olarak öne çıkarıyor.

Lezzet Noktası uygulaması yerel işletmelerin görünürlüğünü artırarak Samsun'un gastronomi turizmine ve kent ekonomisine katkı sağladı.

SAMSUN MUTFAĞININ ZENGİNLİĞİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Karadeniz, Anadolu, Balkan ve Kafkas mutfaklarının izlerini taşıyan Samsun mutfağı, festival kapsamında düzenlenen gastronomi etkinlikleriyle ziyaretçilerle buluştu. Araştırmacı yazar ve TV sunucusu Adnan Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Samsun'un zengin mutfak kültürüne dikkat çekildi.

Şef Adnan Şahin, darplı pilav, kastri, sırık kebabı ve bölgenin zengin ot kültürünün Samsun mutfağının öne çıkan değerleri arasında yer aldığını belirterek, Lezzet Noktası uygulamasının şehirlerin gastronomik mirasını görünür kılmak adına önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Festivalin gastronomi şeflerinden Deniz Şahin ve Duran Özdemir de Samsun'un deniz ve kara mutfağını bir araya getiren zengin gastronomi kültürüne dikkat çekerek, Nebiyan fasulyesi, Çarşamba pidesi ve levrek çıtlama gibi yöresel lezzetlerin kentin gastronomi turizmi açısından önemli değerler taşıdığını vurguladı.

Belirlenen 44 Lezzet Noktası yıl boyunca dijital platformlar üzerinden ziyaretçilere rehberlik edecek şekilde hizmet vermeye devam edecek.

"LEZZET NOKTALARI" YEREL İŞLETMELERE KATKI SAĞLADI

Festival kapsamında seçkide yer alan işletmeler de "Lezzet Noktası" uygulamasının sağladığı görünürlükten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Ballı Baba Dondurma Atakum işletmecisi Serdar Aşkın, "Lezzet Noktası" uygulamasıyla birlikte işletmelerinin artık sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de daha fazla tanınır hale geldiğini söyledi. Türkiye Kültür Yolu Festivali ile birlikte işletmeye olan ilginin arttığını ifade eden Aşkın, festivalin işletmesine önemli bir ivme kazandırdığını belirtti.

Samsun gastronomisinin tanıtımına önemli katkı sunduğunu ifade eden Aşkın, geleneksel yöntemlerle hazırlanan özel manda sütlü dondurmanın da ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Nezahat Şahin, festival sayesinde Bafra nokulu, kaymaklı lokum ve manda peynirli su böreği gibi yöresel lezzetlerin daha geniş kitlelere ulaştığını belirtti.

Nezahat Şahin Bafra Nokul ve Lokumevi'nin işletme sahibi Nezahat Şahin ise festivalin yöresel ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladığını belirtti. Ata yadigarı tarifleri yaşatmak amacıyla 16 yıldır faaliyet gösterdiklerini ifade eden Şahin, Bafra nokulu, kaymaklı lokum ve manda peynirli su böreğinin ziyaretçiler tarafından en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldığını söyledi.

Niyazi Kesim Restoran'ın dördüncü kuşak temsilcisi Hazar Kesim de festival süresince Samsun'da önemli bir ziyaretçi hareketliliği yaşandığını belirterek, bu yoğunluğun kentin gastronomi değerlerinin tanıtımına katkı sağladığını ifade etti. Kesim, özellikle kapalı kıymalı Bafra pidesi ve manda peynirli pidenin büyük ilgi gördüğünü, yerel üretim anlayışıyla hazırladıkları ürünleri ziyaretçilerle buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Hazar Kesim, festival süresince artan ziyaretçi yoğunluğunun Samsun mutfağının tanıtımına katkı sağladığını, özellikle kapalı kıymalı Bafra pidesi ile manda peynirli pidenin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

44 "LEZZET NOKTASI" YIL BOYUNCA ZİYARETÇİLERİ AĞIRLAYACAK

"Lezzet Noktası" uygulaması, yalnızca festival döneminde değil, yıl boyunca dijital platformlar üzerinden ziyaretçilere rehberlik edecek şekilde hizmet vermeyi sürdürüyor. Samsun genelinde belirlenen 44 Lezzet Noktası, kentin köklü mutfak kültürünü yansıtan güçlü bir gastronomi rotası oluştururken şehrin kültürel ve turistik cazibesini de artırıyor.

Festival süresince gastronomi duraklarına gösterilen yoğun ilgi, Samsun'un zengin mutfak mirasının daha geniş kitleler tarafından keşfedilmesini sağlarken yerel işletmelere ve kent ekonomisine de önemli katkı sundu.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Haberler