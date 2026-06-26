Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 antrenör alımı: GSB başvuru takvimi 2026
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını bildirdi. Başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 11-14 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.
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- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık taşra teşkilatı İl Müdürlüklerinde toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu.
- 56 spor dalında 1022 antrenör ve 29 spor dalında millilik kapsamında 178 antrenör alımı gerçekleştirilecek.
- Başvurular 11-14 Ağustos tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.
- 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak boş kontenjan sayısının 3 katı kadar aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak.
- Millilik kapsamındaki alımlarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde öncelik ve sıralama esası uygulanacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını bildirdi.
BAKAN BAK DUYURDU
Bakan Osman Aşkın Bak, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:
GSB ailemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. 56 spor dalında 1022 antrenör, 29 spor dalında ise millilik kapsamında 178 antrenör olmak üzere toplamda 1200 sözleşmeli antrenör alımı gerçekleştiriyoruz.
GSB 1200 ANTRENÖR ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN VE NE ZAMAN YAPILIR?
Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 Yılı Sözleşmeli Antrenör Alımı ve 2026 Yılı Millilik Kapsamında Sözleşmeli Antrenör Alımına ilişkin duyurular, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 11-14 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.
GSB 1200 ANTRENÖR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak boş kontenjan sayısının 3 katı kadar çağrılacak adaylar arasından sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre 56 spor dalında toplam 1022 sözleşmeli antrenör alımı yapılacak.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde mezkur esasların ek 2'nci maddesinde yer alan öncelik ve sıralama esasına göre millilik şartlarını taşıyanlar arasından ilan edilen spor dalı ve kontenjan sayısınca da 29 spor dalında toplam 178 sözleşmeli antrenör alımı gerçekleştirilecek.
Başvuru ekranı açıldığı taktirde aşağıdaki bağlantıdan başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
ANTRENÖR ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ