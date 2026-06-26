Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 antrenör alımı: GSB başvuru takvimi 2026

2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak boş kontenjan sayısının 3 katı kadar çağrılacak adaylar arasından sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre 56 spor dalında toplam 1022 sözleşmeli antrenör alımı yapılacak.

Millilik kapsamındaki alımlarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde öncelik ve sıralama esası uygulanacak. (Fotoğraf:AA)

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde mezkur esasların ek 2'nci maddesinde yer alan öncelik ve sıralama esasına göre millilik şartlarını taşıyanlar arasından ilan edilen spor dalı ve kontenjan sayısınca da 29 spor dalında toplam 178 sözleşmeli antrenör alımı gerçekleştirilecek.

Başvuru ekranı açıldığı taktirde aşağıdaki bağlantıdan başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

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Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Haberler