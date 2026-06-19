2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme son tarih ne zaman?

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2027 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve mevcut kayıt yenileme başvuruları 19 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor.

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden tamamlayabilecek.

Detaylı bilgi için 0850 260 13 13 telefon numarası veya il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla ulaşılabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre 2027 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve mevcut kayıt yenileme başvurularında son güne girildi. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerini bugün e-Devlet sistemi üzerinden tamamlayabilecek.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir. Hac ön kayıt ve kayıt son tarih ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre 2027 yılı hac ön kayıt ve mevcut kayıtların yenilenmesi işlemleri bugün 19 Haziran 2026 bitiyor.