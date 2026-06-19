2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme son tarih ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre 2027 yılı hac ön kayıt ve mevcut kayıtların yenilenmesi işlemleri bugün itibarıyla bitiyor. Hacı adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir.
Hızlı Özet Göster
- Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2027 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve mevcut kayıt yenileme başvuruları 19 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor.
- Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden tamamlayabilecek.
- Detaylı bilgi için 0850 260 13 13 telefon numarası veya il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla ulaşılabilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre 2027 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve mevcut kayıt yenileme başvurularında son güne girildi. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerini bugün e-Devlet sistemi üzerinden tamamlayabilecek.
Hac ön kayıt ve kayıt son tarih ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre 2027 yılı hac ön kayıt ve mevcut kayıtların yenilenmesi işlemleri bugün 19 Haziran 2026 bitiyor.
Hac ön kayıt ve kayıt işlemi nereden ve nasıl yapılır?
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre hacı adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Detaylı bilgiye "0850 260 13 13" telefon numarasından veya il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla ulaşılabilecek.
Hac kayıt ücreti ne kadar?
2027 yılında ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlara ön kayıt imkanı tanınmış olup kendilerinden kişi başı 1.250,00 TL (BinikiyüzelliTürkLirası) hac ön kayıt ücreti alınıyor.