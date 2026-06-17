Doğru klima seçimi için 8 kritik özellik: Yalnız fiyat değil aylık tüketim de hesaplanmalı!

PM 2.5 filtresi, antibakteriyel filtre ve toz filtresi gibi özellikler çocuklu, yaşlı veya alerjisi olan kişilerin bulunduğu evlerde önem taşıyor.

Split tipi klimalar daha sessiz çalışıp estetik görünürken, window tipi klimalar daha uygun fiyatlı ancak ses seviyesi daha yüksek olabiliyor.

5 yıldızlı enerji verimliliği derecesine sahip klimalar satın alma fiyatı daha yüksek olsa da düzenli kullanımda elektrik faturasını azaltabiliyor.

İnvertör teknolojili klimalar kompresör hızını ihtiyaca göre ayarlayarak oda sıcaklığını dengeli tutuyor ve elektrik tüketimini azaltıyor.

Klima seçiminde oda büyüklüğüne uygun kapasite belirlenmesi gerekiyor, 100-120 metrekare alan için 1 ton, 150-180 metrekare alan için 1,5 ton klima öneriliyor.

Yaz aylarında klima ihtiyacı artarken doğru modeli seçmek, sadece serinlik değil fatura ve bakım maliyeti açısından da önem taşıyor. Klima almadan önce oda büyüklüğü, enerji verimliliği ve kullanım alışkanlıkları mutlaka birlikte değerlendirilmelidir.

Klima alırken yalnızca fiyat değil, aylık tüketim de hesaplanmalı. (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)

KLİMA SEÇERKEN SADECE FİYATA BAKMAYIN

Digit.in'in haberine göre piyasada çok sayıda marka ve model bulunması, doğru klimayı seçmeyi zorlaştırıyor. İlk bakışta uygun fiyatlı görünen bir cihaz, yüksek elektrik tüketimi veya bakım masrafı nedeniyle uzun vadede daha pahalıya gelebilir.

Bu nedenle klima satın almadan önce teknik özellikleri sade bir kontrol listesiyle değerlendirmek gerekir. İşte klima almadan önce dikkat edilmesi gereken 8 önemli nokta: