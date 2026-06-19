Gram altın düştü mü? Canlı altın fiyatları 19 Haziran 2026
Altın fiyatları yeni günde yatırımcıların odağında yer alıyor. İç piyasada en çok tercih edilen yatırım araçlarından gram altın 6.282 TL seviyesinden satılırken çeyrek altın 10.278 TL, yarım altın 20.524 TL ve tam altın 40.954 TL'den işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 41.987 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda ons altın 4.134 dolar seviyesinde seyrederken altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. İşte 19 Haziran 2026 güncel altın ve değerli metal fiyatları...
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- 19 Haziran 2026 tarihinde gram altın alış fiyatı 6.185,68 TL, satış fiyatı 6.282,55 TL olarak belirlendi.
- Ons altın alış fiyatı 4.133,6 dolar, satış fiyatı 4.134,1 dolar seviyesinde işlem gördü.
- Yeni çeyrek altın 10.152 TL alış, 10.278 TL satış fiyatından işlem görürken eski çeyrek altın 10.146 TL alış, 10.246 TL satış fiyatından işlem gördü.
- Has altın alış fiyatı 6.217,18 TL, satış fiyatı 6.264,19 TL olarak gerçekleşti.
- Gümüş ons fiyatı 64,01 dolar alış, 64,05 dolar satış seviyesinde bulundu.
Altın piyasasında hareketlilik sürerken yatırımcılar güncel alış ve satış fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve diğer değerli madenlerdeki son rakamlar piyasalardaki yön arayışına ışık tutuyor. İşte günün öne çıkan altın ve değerli metal fiyatları...
19 HAZİRAN 2026 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
|Ürün
|Alış
|Satış
|Has Altın
|6.217,18
|6.264,19
|Ons Altın
|4.133,6
|4.134,1
|USD/KG
|133.670
|134.420
|EUR/KG
|116.780
|117.760
|22 Ayar
|5.655,64
|5.930,98
|Gram Altın
|6.185,68
|6.282,55
|Altın/Gümüş
|61,09
|66,36
|Yeni Çeyrek
|10.152
|10.278
|Eski Çeyrek
|10.146
|10.246
|Yeni Yarım
|20.285
|20.524
|Eski Yarım
|20.173
|20.367
|Yeni Tam
|40.471
|40.954
|Eski Tam
|40.347
|40.797
|Yeni Ata
|41.528
|41.987
|Eski Ata
|41.509
|41.925
|Yeni Ata5
|206.707
|209.260
|Eski Ata5
|206.210
|208.257
|Yeni Gremse
|100.712
|102.149
|Eski Gremse
|100.525
|101.711
|14 Ayar
|3.391,62
|4.571,72
|Gümüş TL
|93,734
|101,452
|Gümüş Ons
|64,01
|64,05
|Gümüş USD
|2.025,70
|2.187,90
|Platin Ons
|1.671,50
|1.675,70
|Paladyum Ons
|1.257,30
|1.261,20
|Platin/USD
|48.740
|53.870
|Paladyum/USD
|30.420
|40.550
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