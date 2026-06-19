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Gram altın düştü mü? Canlı altın fiyatları 19 Haziran 2026

Altın fiyatları yeni günde yatırımcıların odağında yer alıyor. İç piyasada en çok tercih edilen yatırım araçlarından gram altın 6.282 TL seviyesinden satılırken çeyrek altın 10.278 TL, yarım altın 20.524 TL ve tam altın 40.954 TL'den işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 41.987 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda ons altın 4.134 dolar seviyesinde seyrederken altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. İşte 19 Haziran 2026 güncel altın ve değerli metal fiyatları...

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Gram altın düştü mü? Canlı altın fiyatları 19 Haziran 2026
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  • 19 Haziran 2026 tarihinde gram altın alış fiyatı 6.185,68 TL, satış fiyatı 6.282,55 TL olarak belirlendi.
  • Ons altın alış fiyatı 4.133,6 dolar, satış fiyatı 4.134,1 dolar seviyesinde işlem gördü.
  • Yeni çeyrek altın 10.152 TL alış, 10.278 TL satış fiyatından işlem görürken eski çeyrek altın 10.146 TL alış, 10.246 TL satış fiyatından işlem gördü.
  • Has altın alış fiyatı 6.217,18 TL, satış fiyatı 6.264,19 TL olarak gerçekleşti.
  • Gümüş ons fiyatı 64,01 dolar alış, 64,05 dolar satış seviyesinde bulundu.

Altın piyasasında hareketlilik sürerken yatırımcılar güncel alış ve satış fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve diğer değerli madenlerdeki son rakamlar piyasalardaki yön arayışına ışık tutuyor. İşte günün öne çıkan altın ve değerli metal fiyatları...

Fotoğraf Takvim arşivden servis edilmiştir.Fotoğraf Takvim arşivden servis edilmiştir.

19 HAZİRAN 2026 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ÜrünAlışSatış
Has Altın6.217,186.264,19
Ons Altın4.133,64.134,1
USD/KG133.670134.420
EUR/KG116.780117.760
22 Ayar5.655,645.930,98
Gram Altın6.185,686.282,55
Altın/Gümüş61,0966,36
Yeni Çeyrek10.15210.278
Eski Çeyrek10.14610.246
Yeni Yarım20.28520.524
Eski Yarım20.17320.367
Yeni Tam40.47140.954
Eski Tam40.34740.797
Yeni Ata41.52841.987
Eski Ata41.50941.925
Yeni Ata5206.707209.260
Eski Ata5206.210208.257
Yeni Gremse100.712102.149
Eski Gremse100.525101.711
14 Ayar3.391,624.571,72
Gümüş TL93,734101,452
Gümüş Ons64,0164,05
Gümüş USD2.025,702.187,90
Platin Ons1.671,501.675,70
Paladyum Ons1.257,301.261,20
Platin/USD48.74053.870
Paladyum/USD30.42040.550
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