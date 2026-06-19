Gram altın düştü mü? Canlı altın fiyatları 19 Haziran 2026

Altın piyasasında hareketlilik sürerken yatırımcılar güncel alış ve satış fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve diğer değerli madenlerdeki son rakamlar piyasalardaki yön arayışına ışık tutuyor. İşte günün öne çıkan altın ve değerli metal fiyatları...