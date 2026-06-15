NATO Zirvesi hazırlıkları başladı: ne zaman, hangi şehirde yapılacak?
Ankara, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2026 NATO Zirvesi için 32 ülke liderini ağırlamaya hazırlanıyor. 22 yıl aradan sonra Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı tarihi zirve öncesinde başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, konaklama alanlarında kimlik bildirimi istenecek.
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- NATO'nun 36. Zirvesi 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 32 ülke lideri katılımıyla gerçekleştirilecek.
- Türkiye, 2004 İstanbul Zirvesi'nden 22 yıl sonra ikinci kez NATO liderler zirvesine ev sahipliği yapacak.
- Zirve kapsamında uluslararası güvenlik mimarisi, savunma sanayii yatırımları ve bölgesel istikrar konuları görüşülecek.
- Ankara'da liderlerin konvoy güzergahları, toplantı alanları ve konaklama noktaları için yoğun güvenlik önlemleri alınıyor.
- Oteller, iş yerleri ve konaklama tesislerindeki çalışan ve misafir kimlik bilgilerinin polis merkezlerine bildirilmesi zorunlu hale getirildi.
NATO Zirvesi 2026: Ankara'da tarihi buluşma için geri sayım başladı
2026 NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 32 ülke ülke liderlerinin bir araya gelmesiyle bu zirve, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra üstlendiği ikinci büyük NATO liderler sürdürülebilirliği olacak.
36. NATO ZİRVESİ İÇİN TARİH NET
Türkiye, 2004'teki İstanbul Zirvesi'nden bu yana ilk kez bir NATO liderleri zirvesine ev sahipliği yapıyor. İki gün geçtikçe buluşma, ittifakın 36. zirve olarak tarihe geçecek.
Zirve kapsamında gizlice yatırılacak kişisel bölümler:
- Uluslararası güvenlik mimarisi
- Savunma sanayii yatırımları
- Bölgesel desteği
Devlet ve ülkelerinin liderlerinin resmi kararları bu toplantıda, dünya diplomasisinin temmuzunu boyunca Ankara'ya taşıyacak.
ANKARA'DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVREDE
Zirve öncesinde başkentte yoğun bir güvenlik seferberliği başladı. Liderlerin konvoy güzergâhları, toplantı alanları ve konaklama noktaları tek planlanıyor. Kara ve hava güvenliği için özel düzenlemeler hayata geçirilirken, temel bilgilerin ayrıntılı bir şekilde izlenmesi.
Zirvenin bazı yolların trafiğe kapatılabilmesi. Güvenliğin kabul edildiği toplantılarda, yürüyüş ve gösteri gibi etkinliklere izin verilip verilmediği.
KİMLİK BİLDİRİMİ ZORUNLU HALE GELDİ
Güvenlik uygulamaları liderlerinin ekonomik işletmeleri de kapsıyor. Otellerin düzenli iş yerleri, konaklama alanları, dernekler ve yurtlar emniyet birimleri incelendikten sonra incelendi.
İlgili odalara gönderilen resmi yazılarda çalışan ve korunan kimlik bilgilerinin polis merkezlerine eksiksiz iletilmesi istendi. Bildirim yapılmaması ya da eksik bildirim durumunda, yasal işlemin başlatılacağı da ayrıca vurgulandı.