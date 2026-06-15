NATO Zirvesi hazırlıkları başladı: ne zaman, hangi şehirde yapılacak?

Oteller, iş yerleri ve konaklama tesislerindeki çalışan ve misafir kimlik bilgilerinin polis merkezlerine bildirilmesi zorunlu hale getirildi.

Ankara'da liderlerin konvoy güzergahları, toplantı alanları ve konaklama noktaları için yoğun güvenlik önlemleri alınıyor.

Türkiye, 2004 İstanbul Zirvesi'nden 22 yıl sonra ikinci kez NATO liderler zirvesine ev sahipliği yapacak.

2026 NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 32 ülke ülke liderlerinin bir araya gelmesiyle bu zirve, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra üstlendiği ikinci büyük NATO liderler sürdürülebilirliği olacak.

Devlet ve ülkelerinin liderlerinin resmi kararları bu toplantıda, dünya diplomasisinin temmuzunu boyunca Ankara'ya taşıyacak.

Türkiye, 2004'teki İstanbul Zirvesi'nden bu yana ilk kez bir NATO liderleri zirvesine ev sahipliği yapıyor. İki gün geçtikçe buluşma , ittifakın 36. zirve olarak tarihe geçecek.

Ankara’da zirve öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılıyor.

ANKARA'DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVREDE

Zirve öncesinde başkentte yoğun bir güvenlik seferberliği başladı. Liderlerin konvoy güzergâhları, toplantı alanları ve konaklama noktaları tek planlanıyor. Kara ve hava güvenliği için özel düzenlemeler hayata geçirilirken, temel bilgilerin ayrıntılı bir şekilde izlenmesi.

Zirvenin bazı yolların trafiğe kapatılabilmesi. Güvenliğin kabul edildiği toplantılarda, yürüyüş ve gösteri gibi etkinliklere izin verilip verilmediği.