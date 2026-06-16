İETT'de unutulan eşyalar açık artırmada: 7 binden fazla ürün satıldı
İstanbul'da İETT araçlarında ve duraklarında unutulan 7 bin 566 eşya Karaköy Gar Binası'nda açık artırmaya çıkarıldı. Yoğun ilgi gören ihalede dron, davul fırın ve gitara kadar binlerce ürün 1 milyon 366 bin liraya alıcı bulurken, 740 bin lira değer biçilen 123 cep telefonuna ise hiç teklif gelmedi.
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- İstanbul'da İETT araçları ve duraklarında unutulan 7 bin 566 eşya Karaköy Gar Binası'nda açık artırmaya çıkarıldı.
- Açık artırmada 21 grubun 20'si satılarak toplam 7 bin 443 ürün 1 milyon 366 bin liraya alıcı buldu.
- 123 cep telefonundan oluşan bir grup 740 bin lira değer biçilmesine rağmen teklif alamayarak satılamadı.
- İETT verilerine göre 2025 yılında unutulan yaklaşık 120 bin eşyanın 40 bini sahiplerine teslim edildi.
- İhaleye Ankara'dan gelenler de dahil yoğun ilgi gösterildi ve alıcılar ürünleri yeniden satışa sunacaklarını belirtti.
İETT'de unutulan eşyalar açık artırmada 1 milyon 366 bin liraya satıldı
İstanbul'da İETT araçları ve duraklarında unutulan 7 bin 566 eşya açık artırmaya çıkarıldı. Karaköy'deki satışta 7 bin 443 ürün 1 milyon 366 bin liraya alıcı bulurken, 123 cep telefonu için teklif gelmedi.
KARAKÖY'DE UNUTULAN EŞYA İHALESİ
DHA'nın haberine göre İETT'ye ait otobüs, metrobüs, tramvay ve duraklarda unutulan eşyalar, yasal muhafaza süresinin dolmasının ardından satışa sunuldu.
Sahibi tespit edilemeyen, teslim alınmayan veya süresi içinde geri alınmayan ürünler 21 farklı grupta toplandı. Açık artırma Karaköy Gar Binası'nda yapıldı.
TELEFONLAR ALICI BULAMADI
İhalede 21 grubun 20'si satıldı. Satışı gerçekleşmeyen tek grupta ise 123 cep telefonu yer aldı.
Bu telefonlara 740 bin lira değer biçilmesine rağmen açık artırmada teklif çıkmadı. İETT yetkilileri, satılan ürünlerin tesliminin aynı gün içinde yapılacağını belirtti.
|Kalem
|Bilgi
|Satışa çıkarılan eşya
|7 bin 566
|Satılan eşya
|7 bin 443
|Satış geliri
|1 milyon 366 bin TL
|Satılamayan telefon
|123 adet
|Telefon grubuna biçilen değer
|740 bin TL
EN ÇOK İSTANBULKART, CÜZDAN VE KİMLİK UNUTULDU
İETT verilerine göre 2025 yılında yolcuların unuttuğu yaklaşık 120 bin eşyanın 40 bini yeniden sahiplerine teslim edildi.
Son bir yılda en çok unutulan eşyaların başında İstanbulkart, cüzdan ve kimlik geldi. Bunun yanında toplu taşımada unutulan bazı ürünler ise görenleri şaşırttı.
- Elektrikli ısıtıcı
- El süpürgesi
- Davul fırın
- Paten
- Gitar
- Abajur
- Matkap
- Dron
- Saç düzleştiricisi
ANKARA'DAN İHALE İÇİN GELENLER OLDU
Açık artırmaya vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Bazı katılımcılar, ihale için şehir dışından İstanbul'a geldi.
Ankara'dan gelen Meltem Şat, ev aletleri, olta takımları ve tuşlu telefonlardan oluşan ürünler aldığını söyledi. Şat, aldığı ürünlerin bir kısmını İstanbul'da, bir kısmını ise Ankara'da satışa sunacağını belirtti.
KULAKLIKLAR VE ELEKTRONİK ÜRÜNLER İLGİ GÖRDÜ
İhaleye katılan Metin Şat, tablet, gözlük ve kask gibi ürünleri aldığını anlattı. Bu ürünleri Göktürk'te uygun fiyatla satışa sunacaklarını söyledi.
Kaan Erdoğan ise ihalede kulaklık, laptop, el aleti ve kişisel bakım ürünleri aldıklarını belirtti. Erdoğan, en çok elektronik kulaklıkların ilgisini çektiğini ifade etti.