İETT'de unutulan eşyalar açık artırmada: 7 binden fazla ürün satıldı

İhaleye Ankara'dan gelenler de dahil yoğun ilgi gösterildi ve alıcılar ürünleri yeniden satışa sunacaklarını belirtti.

İETT verilerine göre 2025 yılında unutulan yaklaşık 120 bin eşyanın 40 bini sahiplerine teslim edildi.

123 cep telefonundan oluşan bir grup 740 bin lira değer biçilmesine rağmen teklif alamayarak satılamadı.

Açık artırmada 21 grubun 20'si satılarak toplam 7 bin 443 ürün 1 milyon 366 bin liraya alıcı buldu.

İstanbul'da İETT araçları ve duraklarında unutulan 7 bin 566 eşya Karaköy Gar Binası'nda açık artırmaya çıkarıldı.

İstanbul'da İETT araçları ve duraklarında unutulan 7 bin 566 eşya açık artırmaya çıkarıldı. Karaköy'deki satışta 7 bin 443 ürün 1 milyon 366 bin liraya alıcı bulurken, 123 cep telefonu için teklif gelmedi.

İETT'de unutulan eşyalar açık artırmada 1 milyon 366 bin liraya satıldı

DHA'nın haberine göre İETT'ye ait otobüs, metrobüs, tramvay ve duraklarda unutulan eşyalar, yasal muhafaza süresinin dolmasının ardından satışa sunuldu.

123 cep telefonu, 740 bin liralık değerine rağmen satılamadı. (Haberde yer alan görsellerTakvim Foto Arşiv'e aittir)

En çok İstanbulkart, cüzdan ve kimlik unutulan eşyalar arasında yer aldı.

TELEFONLAR ALICI BULAMADI

İhalede 21 grubun 20'si satıldı. Satışı gerçekleşmeyen tek grupta ise 123 cep telefonu yer aldı.

Bu telefonlara 740 bin lira değer biçilmesine rağmen açık artırmada teklif çıkmadı. İETT yetkilileri, satılan ürünlerin tesliminin aynı gün içinde yapılacağını belirtti.

Kalem Bilgi Satışa çıkarılan eşya 7 bin 566 Satılan eşya 7 bin 443 Satış geliri 1 milyon 366 bin TL Satılamayan telefon 123 adet Telefon grubuna biçilen değer 740 bin TL

EN ÇOK İSTANBULKART, CÜZDAN VE KİMLİK UNUTULDU

İETT verilerine göre 2025 yılında yolcuların unuttuğu yaklaşık 120 bin eşyanın 40 bini yeniden sahiplerine teslim edildi.

Son bir yılda en çok unutulan eşyaların başında İstanbulkart, cüzdan ve kimlik geldi. Bunun yanında toplu taşımada unutulan bazı ürünler ise görenleri şaşırttı.

Elektrikli ısıtıcı

El süpürgesi

Davul fırın

Paten

Gitar

Abajur

Matkap

Dron

Saç düzleştiricisi

ANKARA'DAN İHALE İÇİN GELENLER OLDU

Açık artırmaya vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Bazı katılımcılar, ihale için şehir dışından İstanbul'a geldi.

Ankara'dan gelen Meltem Şat, ev aletleri, olta takımları ve tuşlu telefonlardan oluşan ürünler aldığını söyledi. Şat, aldığı ürünlerin bir kısmını İstanbul'da, bir kısmını ise Ankara'da satışa sunacağını belirtti.