Nötrinolar maddeyle neredeyse hiç etkileşime girmediği için hayalet parçacıklar olarak tanımlanıyor ve her saniye trilyonlarcası Dünya'dan geçiyor.

Japonya'daki Hyper-Kamiokande ve ABD'deki DUNE projeleri de önümüzdeki yıllarda nötrino araştırmalarına katılacak.

JUNO, iki aylık gözlem sürecinde nötrinoların üç farklı türe dönüşüm süreçlerine ilişkin hassas ölçümler elde etti ve sonuçlar Nature dergisinde yayımlandı.

Evrenin en büyük gizemlerinden biri olan nötrinoları anlamak için Çin'in derinliklerinde kurulan devasa yer altı laboratuvarı ilk önemli verilerini açıkladı. Bilim dünyasının yıllardır peşinde olduğu "hayalet parçacıklar", şimdiye kadarki en hassas ölçümlerden bazılarıyla araştırmacılara yeni ipuçları sunuyor. Uzmanlara göre bu sonuçlar evrenin oluşumuna ve maddenin temel yapısına dair kritik soruların yanıtlanmasında dönüm noktası olabilir.

Evrenin hayalet parçacıkları ilk kez bu kadar net görüntülendi

Milyarlarca nötrino her saniye içimizden geçiyor

Nötrinolar, Büyük Patlama'nın ardından ortaya çıkan ve evrende en bol bulunan parçacıklardan biri olarak kabul ediliyor. Her saniye trilyonlarcası Dünya'nın ve insan vücudunun içinden geçmesine rağmen maddeyle neredeyse hiç etkileşime girmedikleri için tespit edilmeleri son derece zor.

Bu nedenle bilim insanları onları "hayalet parçacıklar" olarak tanımlıyor.