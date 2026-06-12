Saatlerce bunu yapmanın bedeli ağır! Uzmanlardan 12 saat uyarısı

Uzmanlar hayal kurma süresini takip etme, tetikleyicileri belirleme, farkındalık çalışmaları yapma ve yaratıcı enerjiyi üretken hobilerle yönlendirme gibi yöntemler öneriyor.

Uyumsuz hayal kurma henüz uluslararası psikiyatrik tanı sistemlerinde bağımsız bir bozukluk olarak yer almıyor ancak uzmanlar yoğun vakalarda profesyonel destek gerektiğini belirtiyor.

Çocukluk döneminde yaşanan yalnızlık, duygusal ihmal, travmatik deneyimler, depresyon, anksiyete ve DEHB gibi faktörler uyumsuz hayal kurma eğilimini artırabiliyor.

Uzmanlar tarafından 'uyumsuz hayal kurma' olarak adlandırılan durum, kişilerin günde 10-12 saate kadar zihinlerinde yarattıkları detaylı hikayeler ve karakterlerle vakit geçirmesine neden olabiliyor.

Bazı insanlar için hayal kurmak kısa bir kaçış değil ikinci bir hayat. Saatler süren zihinsel senaryolar, yıllarca devam eden hikayeler ve gerçek dünyadan daha çekici hale gelen karakterler... Uzmanlara göre "uyumsuz hayal kurma" olarak adlandırılan bu durum kişiyi kendi zihninde kurduğu paralel bir dünyaya hapsedebiliyor. İlk bakışta yaratıcılık gibi görünen bu alışkanlık zamanla bağımlılığa dönüşerek eğitimden kariyere, ilişkilerden ruh sağlığına kadar birçok alanı etkileyebiliyor.

Bazı insanlar için hayal kurmak, ikinci bir hayata dönüşebiliyor

SAATLER SÜREN ZİHİNSEL YOLCULUKLAR

Hayal kurmak insan zihninin doğal bir parçası. Araştırmalar insanların uyanık oldukları zamanın önemli bir bölümünü o an yaptıkları işle ilgisiz düşüncelerle geçirdiğini gösteriyor. Ancak bazı kişiler için bu durum sıradan bir zihinsel aktivitenin çok ötesine geçiyor.

Uzmanların "uyumsuz hayal kurma" olarak tanımladığı durumda bireyler günün büyük bölümünü kendi zihinlerinde yarattıkları detaylı hikâyeler ve karakterlerle geçiriyor. Bazı vakalarda bu süre günde 10 ila 12 saate kadar çıkabiliyor.