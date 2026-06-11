Dinozorların katili meğer hayat vermiş: Kıyamet kraterinden 8 milyon yıllık yaşam çıktı!

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Yaklaşık 66 milyon yıl önce Dünya'ya çarpan dev asteroid, dinozorlar dahil birçok canlı türünü yok etti ancak yeni bir yaşam döngüsünün temelini attı.

Çarpışmanın ardından Chicxulub Krateri'nin altında oluşan hidrotermal sistem, milyonlarca yıl boyunca mikroorganizmalar için uygun yaşam koşulları sağladı.

Yeni araştırmalar, bu sıcak su sisteminin en az 8 milyon yıl boyunca aktif kalarak daha önce tahmin edilenden dört kat daha uzun süre dayandığını gösterdi.

Krater altında oluşan sıcak su ağı, mikroorganizmaların yaşamını sürdürebileceği enerji ve kimyasal koşulları sağladı.

Chicxulub Krateri'nde yapılan sondaj çalışmaları, sıcak sıvıların krater içinde milyonlarca yıl dolaştığını gösteren potasyum zengini feldspat minerallerini ortaya çıkardı.

Yaklaşık 66 milyon yıl önce Dünya'ya çarparak dinozorlar da dahil olmak üzere canlı türlerinin büyük bölümünü yok eden dev asteroidin, aynı zamanda yeni bir yaşam döngüsünün temelini attığı ortaya çıktı. Bilim insanlarına göre çarpışmanın ardından oluşan yeraltı sıcak su sistemi, milyonlarca yıl boyunca mikroorganizmalar için uygun yaşam koşulları sağladı. Yeni araştırma, tarihin en yıkıcı felaketlerinden birinin beklenmedik şekilde yaşamı destekleyen bir ekosisteme dönüştüğünü gösteriyor.

Dinozorların sonunu getiren asteroid, yeraltında milyonlarca yıl süren bir yaşam alanı oluşturmuş olabilir. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir) CHICXULUB KRATERİ'NİN ALTINDA YAŞAM FİLİZLENDİ Meksika'nın Yucatan Yarımadası'na çarpan yaklaşık 10 kilometre çapındaki asteroid, küresel ölçekte büyük bir yok oluşa neden olmuştu. Dünya üzerindeki canlı türlerinin yaklaşık yüzde 75'i bu felaketin ardından ortadan kalktı. Ancak araştırmacılar, çarpışmanın meydana getirdiği Chicxulub Krateri'nin altında oluşan hidrotermal sistemin uzun yıllar boyunca yaşamı desteklediğini belirledi. Gelişmiş bilgisayar modelleriyle yapılan incelemeler, sıcak su dolaşımının düşünüldüğünden çok daha uzun süre devam ettiğini ortaya koydu.