İnsansı robot öyle sert şut çekti ki top duvarı deldi
Çinli Booster Robotics firmasının geliştirdiği insansı robot T1, çektiği sert penaltı şutuyla duvarda hasar bıraktı. RoboCup şampiyonu robotun sosyal medyada viral olan görüntüleri, teknolojinin gücü kadar güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi.
Çin merkezli Booster Robotics'in geliştirdiği T1 adlı insansı robot, kaleye çektiği sert şutla sosyal medyada gündem oldu. Viral olan görüntüde robot, topu köşeye gönderirken duvarda delik açacak kadar güçlü bir vuruş yapıyor.
ROBOTUN PENALTISI SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Futurism'in haberine göre kısa boylu T1 robotu, son günlerde paylaşılan bir videoda futbol topuna dikkat çeken bir güçle vurdu. Görüntülerde robotun topu kalenin alt köşesine gönderdiği ve vuruşun ardından duvarda hasar oluştuğu görülüyor.
Başka denemelerde robotun topu doğrudan ortaya gönderdiği, bir çekimde ise kamerayı hedef aldığı anlar da yer aldı. Bu görüntüler, T1'in yalnızca yürüyen ya da dans eden bir robot olmadığını; topa güçlü ve kontrollü şekilde vurabildiğini gösterdi.
While humans prepare for the World Cup,— Booster Robotics (@boosterobotics) May 29, 2026
robots are training for theirs too! Look for RoboCup! pic.twitter.com/OIiUdhb3Nf
BU SADECE GÖSTERİ Mİ, GERÇEK YETENEK Mİ?
Robotların spor yapması son yıllarda teknoloji şirketlerinin sık kullandığı tanıtım yöntemlerinden biri haline geldi. İnsansı robotlar daha önce dans ederken, dövüş hareketleri yaparken veya basketbol oynarken de görülmüştü.
Ancak bu tür videoların seçilmiş anlardan oluştuğunu unutmamak gerekiyor. Robotun kaç denemede başarılı olduğu, topu kaç kez dışarı attığı ya da vuruşları ne kadar istikrarlı yaptığı bilinmiyor.
Bu nedenle T1'in sahaya çıkıp gerçek bir futbolcu gibi maç oynayabileceğini söylemek için henüz erken. Yine de duvarı delecek kadar güçlü bir şut, robot teknolojisinin geldiği noktayı göstermesi açısından dikkat çekici.
ROBOCUP'TA ALTIN MADALYA KAZANMIŞTI
T1'in geçmişte robot futbolu alanında da başarısı var. 2025 RoboCup yarışmasında Brezilya'da mücadele eden bir Çin takımı, Booster T1 robotunu kullanarak altın madalya kazandı.
Bu başarı, robotun yalnızca viral bir gösteri ürünü olmadığını ortaya koyuyor. En azından diğer robotlara karşı sahada iş yapabildiği görülüyor.
PENALTI FİKRİ EĞLENCELİ, GÜVENLİK KISMI CİDDİ
Robotun sert şutları futbolseverler için eğlenceli bir görüntü oluşturdu. Özellikle son Dünya Kupası'nda 5 maçın penaltılara gitmesi, böyle bir robotun penaltı noktasındaki performansını daha da ilginç hale getiriyor.
Ancak işin güvenlik tarafı da var. Bir robot topa bu kadar güçlü vurabiliyorsa, insanlara zarar verme ihtimali de göz ardı edilemez.
Son dönemde robotların çocuklara veya izleyicilere zarar verdiği bazı viral görüntüler de bu endişeyi artırmıştı. Bu yüzden T1 şimdilik gerçek futbol sahasından çok, kontrollü gösteri alanlarına daha uygun görünüyor.