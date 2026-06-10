İnsansı robot öyle sert şut çekti ki top duvarı deldi

Çin merkezli Booster Robotics'in geliştirdiği T1 adlı insansı robot, kaleye çektiği sert şutla sosyal medyada gündem oldu. Viral olan görüntüde robot, topu köşeye gönderirken duvarda delik açacak kadar güçlü bir vuruş yapıyor.

Viral görüntü, insansı robotların spor gösterilerindeki gücünü yeniden gündeme taşıdı. (Haberde yer alan görseller Booster Robotics ve takvim.com.tr grafik servisine aittir)

ROBOTUN PENALTISI SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Futurism'in haberine göre kısa boylu T1 robotu, son günlerde paylaşılan bir videoda futbol topuna dikkat çeken bir güçle vurdu. Görüntülerde robotun topu kalenin alt köşesine gönderdiği ve vuruşun ardından duvarda hasar oluştuğu görülüyor.

Başka denemelerde robotun topu doğrudan ortaya gönderdiği, bir çekimde ise kamerayı hedef aldığı anlar da yer aldı. Bu görüntüler, T1'in yalnızca yürüyen ya da dans eden bir robot olmadığını; topa güçlü ve kontrollü şekilde vurabildiğini gösterdi.

While humans prepare for the World Cup,

robots are training for theirs too! Look for RoboCup! pic.twitter.com/OIiUdhb3Nf — Booster Robotics (@boosterobotics) May 29, 2026

BU SADECE GÖSTERİ Mİ, GERÇEK YETENEK Mİ?

Robotların spor yapması son yıllarda teknoloji şirketlerinin sık kullandığı tanıtım yöntemlerinden biri haline geldi. İnsansı robotlar daha önce dans ederken, dövüş hareketleri yaparken veya basketbol oynarken de görülmüştü.

Ancak bu tür videoların seçilmiş anlardan oluştuğunu unutmamak gerekiyor. Robotun kaç denemede başarılı olduğu, topu kaç kez dışarı attığı ya da vuruşları ne kadar istikrarlı yaptığı bilinmiyor.

Bu nedenle T1'in sahaya çıkıp gerçek bir futbolcu gibi maç oynayabileceğini söylemek için henüz erken. Yine de duvarı delecek kadar güçlü bir şut, robot teknolojisinin geldiği noktayı göstermesi açısından dikkat çekici.