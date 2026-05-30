30 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim var mı?
30 Mayıs 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında Brent petrolün küresel piyasalardaki hareketine bağlı olarak dalgalı seyir devam ediyor. Petrol fiyatlarının uluslararası gelişmelerden etkilenmesi benzin ve motorin başta olmak üzere pompa fiyatlarına da doğrudan yansıyor. Peki bugün benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu, indirim var mı? İşte şehir şehir fiyat tablosu.
Hızlı Özet Göster
- 30 Mayıs 2026 itibarıyla Brent petrol fiyatlarındaki değişimler Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
- İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 64,32 TL, motorin 67,03 TL, LPG 33,89 TL olarak belirlendi.
- Ankara'da benzin 65,29 TL, motorin 68,16 TL, LPG 33,87 TL seviyesinde bulunuyor.
- İzmir'de benzin 65,57 TL, motorin 68,43 TL, LPG 33,69 TL olarak açıklandı.
- Akaryakıt fiyatları Akdeniz bölgesindeki işlenmiş petrol ürünleri fiyatları ve döviz kuru değişimleri esas alınarak hesaplanıyor.
30 Mayıs 2026 itibarıyla akaryakıt piyasasında Brent petrol fiyatlarındaki değişimlerin etkisi hissedilmeye devam ediyor. Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkilerken Türkiye'de pompa fiyatları da bu gelişmelere paralel olarak güncelleniyor.
Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı?
Güncel olarak zam ya da indirim bulunmuyor.
Son olarak 27 Mayıs gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzine 0,82 TL indirim yapılmıştı.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin: 64,32 TL
- Motorin: 67,03 TL
- LPG: 33,89 TL
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin: 64,18 TL
- Motorin: 66,90 TL
- LPG: 33,29 TL
Ankara
- Benzin: 65,29 TL
- Motorin: 68,16 TL
- LPG: 33,87 TL
İzmir
- Benzin: 65,57 TL
- Motorin: 68,43 TL
- LPG: 33,69 TL
Fiyatlar nasıl belirleniyor?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları Akdeniz bölgesindeki işlenmiş petrol ürünlerinin ortalama fiyatları ile döviz kurundaki değişimler esas alınarak hesaplanıyor. Rafineri çıkış fiyatına dağıtım ve bayi maliyetleri de eklenerek nihai pompa fiyatı oluşuyor. Bu nedenle şehirler ve dağıtım şirketleri arasında küçük fiyat farklılıkları görülebiliyor.