Diyanet 2026 hac dönüş takvimi: İlk kafileler 31 Mayıs’ta geliyor

Hac ibadetini Mekke ve Medine'de tamamlayan vatandaşlar Arafat vakfesi, Müzdelife ve Mina'daki görevlerin ardından Kâbe'de tavaf ve sa'y ibadetlerini yerine getirdi. Bayram günlerini kutsal şehirlerde geçiren hacılar, ihramdan çıkarak ibadetlerini tamamladı.

Hacılar Arafat, Müzdelife ve Mina'daki görevlerin ardından Kâbe'de tavaf ve sa'y ibadetlerini tamamladı.

Dönüş planına ilişkin yetkililer kesin uçuş bilgileri ve saatlerinin kafile görevlileri ile Diyanet kanalları üzerinden takip edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

2027 hac ön kayıt ücreti 1.250 TL olarak belirlendi.

2027 hac kayıt süreci başladı

Öte yandan Diyanet, 2027 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve güncelleme sürecini de başlattı. Başvuruların e-Devlet üzerinden 18 Mayıs – 19 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılabileceği bildirildi. Daha önce kayıt yaptıran adayların da bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.

Ön kayıt ücreti belli oldu

2027 hac ön kayıt ücreti ise 1.250 TL olarak açıklandı. Önceki yıllarda kura sistemine girip hak kazanamayan adaylar için ise yeniden ücret alınmayacağı belirtildi.

Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan servis edilmiştir.

Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Haberler