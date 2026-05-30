Diyanet 2026 hac dönüş takvimi: İlk kafileler 31 Mayıs’ta geliyor
Kurban Bayramı’nı kutsal topraklarda geçiren hacıların yurda dönüş süreci başlıyor. Hac ibadetini tamamlayan binlerce vatandaş için geri dönüş hazırlıkları sürerken yakınları “Hacılar ne zaman dönecek?” sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre dönüşler 31 Mayıs 2026 itibarıyla başlayacak ve etaplar halinde devam edecek.
Hızlı Özet Göster
- Hac ibadetini tamamlayan vatandaşların Türkiye'ye dönüşü 31 Mayıs 2026'da başlayacak ve 25 Haziran 2026'ya kadar sürecek.
- Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı kafilelerinin dönüşünü etaplar halinde gerçekleştirecek.
- Hacılar Arafat, Müzdelife ve Mina'daki görevlerin ardından Kâbe'de tavaf ve sa'y ibadetlerini tamamladı.
- 2027 yılı hac organizasyonu için ön kayıt süreci 18 Mayıs - 19 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.
- 2027 hac ön kayıt ücreti 1.250 TL olarak belirlendi.
Hac ibadetini tamamlayan vatandaşların Türkiye'ye dönüş yolculuğu için geri sayım başladı. Arafat, Müzdelife ve Mina'daki görevlerini yerine getiren hacılar kutsal topraklardan ayrılmaya hazırlanırken aileler de ilk kafilelerin geliş tarihini merak ediyor. Diyanet'in planlamasına göre dönüşler 31 Mayıs 2026'da başlayacak ve 25 Haziran'a kadar sürecek.
Dönüşler etaplar halinde yapılacak
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu programa göre, hacı kafilelerinin Türkiye'ye dönüş yolculuğu 31 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Dönüşler tek seferde olmayacak. Aşamalı şekilde gerçekleştirilecek ve uçuşlar farklı şehir ve gruplara göre planlanacak.
Son kafile 25 Haziran'da gelecek
Yaklaşık bir ay sürecek organizasyon kapsamında hacıların tamamının 25 Haziran 2026 tarihine kadar Türkiye'ye ulaşması hedefleniyor. Böylece son kafilelerin de gelmesiyle birlikte hac dönüş süreci sona erecek.
Hac görevleri tamamlandı
Hac ibadetini Mekke ve Medine'de tamamlayan vatandaşlar Arafat vakfesi, Müzdelife ve Mina'daki görevlerin ardından Kâbe'de tavaf ve sa'y ibadetlerini yerine getirdi. Bayram günlerini kutsal şehirlerde geçiren hacılar, ihramdan çıkarak ibadetlerini tamamladı.
Uçuş bilgileri nasıl öğrenilecek?
Dönüş planına ilişkin yetkililer kesin uçuş bilgileri ve saatlerinin kafile görevlileri ile Diyanet kanalları üzerinden takip edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.
2027 hac kayıt süreci başladı
Öte yandan Diyanet, 2027 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve güncelleme sürecini de başlattı. Başvuruların e-Devlet üzerinden 18 Mayıs – 19 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılabileceği bildirildi. Daha önce kayıt yaptıran adayların da bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.
Ön kayıt ücreti belli oldu
2027 hac ön kayıt ücreti ise 1.250 TL olarak açıklandı. Önceki yıllarda kura sistemine girip hak kazanamayan adaylar için ise yeniden ücret alınmayacağı belirtildi.
Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan servis edilmiştir.